Как составить инвестиционный портфель, откладывая всего 300 рублей в день

Аналитики «Фридом Финанс» — о том, как грамотно инвестировать свои средства

Многие наверняка слышали о правиле одной чашки в день. Его суть заключается в том, что если бы вы перестали покупать кофе по утрам, а стали бы откладывать эти деньги и инвестировать их во что-то, то через несколько лет заработали бы миллионы. Часто отказ от инвестиций связан со слишком маленьким уровнем капитала, но и откладывать можно небольшую сумму. Возьмем среднюю стоимость одного капучино в кафе — 300 рублей — и умножим на 30 дней. Выходит, что в месяц на кофе уходит 9 000 рублей, или 108 тыс. рублей в год. За 20 лет ваши накопленные средства составили бы уже более двух миллионов — и это при условии, если бы вы не вложили эти деньги никуда, а просто держали бы их «под матрасом». Кстати, все это вовсе не значит, что надо отказываться от кофе. Вполне можно просто откладывать дополнительные 300 рублей в день либо пересмотреть свои другие мелкие ежедневные траты. Но недостаточно накопить эти 108 тысяч рублей в год, нужно понимать, что с ними можно сделать, чтобы получать с них доход. Аналитики «Фридом Финанс» рассказали о том, как грамотно инвестировать свои средства.

Учимся, инвестируя

Самым простым способом позаботиться о защите своих средств от инфляции может стать вклад в банке. Но проценты по депозитам не всегда способны догнать рост цен, поэтому и доходность от таких вложений невысокая.

На акциях и облигациях инвестор может заработать намного больше, чем на депозитах, но и риски здесь выше. Поэтому прежде чем инвестировать в фондовый рынок, стоит изучить все нюансы. В помощь могут прийти бесплатные семинары, которые проводят профессионалы. Например, Академия Freedom Finance регулярно выпускает обучающие вебинары для новичков, которые позволяют разобраться в том, зачем инвестировать в фондовый рынок. А на курсах уже более подробно можно изучить основы торговли, фундаментальный и технический анализ, опционы и др. Один из богатейших инвесторов Уоррен Баффетт говорил, что инвестиции в себя — самые лучшие. Ведь чем больше мы учимся, тем больше зарабатываем.

После того как базовые знания о торговле на бирже уже получены, можно начинать инвестировать в различные активы. На фондовом рынке присутствуют как наименее рисковые ценные бумаги, так и те, которые требуют от инвестора большего внимания и знаний.

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Как собрать инвестиционный портфель

Чтобы правильно сформировать свой портфель, необязательно иметь сотни тысяч долларов. Хватит и тех 100 тысяч рублей, которые можно накопить, отказавшись от одной чашки кофе в день. Главное — определиться с целями инвестирования, готовностью к рискам и не забывать о золотом правиле диверсификации активов. Конечно, нельзя дать точный алгоритм приобретения тех или иных активов, чтобы со стопроцентной гарантией получить прибыль — любые инвестиции в ценные бумаги несут за собой определенные риски, и инвестор должен это понимать. Но аналитики «Фридом Финанс» собрали несколько базовых рекомендаций о том, на что ориентироваться при выборе тех или иных активов.

Определиться с целью. Необходимо сразу решить: ваш подход — это долгосрочные или краткосрочные вложения? В текущих экономических условиях аналитики не рекомендуют ориентироваться на короткий срок и заниматься спекуляциями — здесь риск слишком высокий, рынки сейчас переживают непростые времена, находясь на своих минимальных значениях. И в любой момент могут начать корректироваться либо вверх, либо вниз. Эксперты считают, что, например, от технологических компаний на горизонте 9—12 месяцев ждать обновления исторических максимумов не приходится, а вот через пять-семь лет это может произойти с высокой вероятностью. Поэтому в текущих условиях стоит обращать внимание на долгосрочные инвестиции.

Диверсифицировать. Оптимальная диверсификация способна противодействовать высокой волатильности на рынках. Это важнейшее условие успешного инвестпортфеля, которое позволяет снизить риски и повысить устойчивость к просадкам. Аналитики «Фридом Финанс»* рекомендуют инвесторам разделять свои вложения по секторам, особенно привлекательными сегодня выглядят бумаги производителей товаров первой необходимости и индустрии здравоохранения. Также внимание стоит обратить на энергетический, индустриальный, финансовый, сырьевой и технологический сектора.

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Составить инвестиционный план. Ориентируясь на ту сумму, которую инвестор готов вложить в фондовый рынок, стоит составить план инвестиций с четким пониманием, в какой момент стоит войти в тот или иной актив, а когда пора из него выходить. Можно присмотреться к «голубым фишкам» — это проверенные временем компании с понятным бизнесом. Но если вы захотите купить акции зарубежных компаний, таких как, например, Intel, Apple, Pfizer, Amazon, Google, то придется вложить более 5 тысяч долларов, приобретя только по одной акции данных компаний. Это вовсе не значит, что инвестору с небольшим капиталом не место на зарубежных площадках — можно посмотреть в сторону паевых инвестиционных фондов. Это удобный актив с низким порогом входа, включающий в себя сразу несколько компаний. Например, ИПИФ «Индустрии будущего»*** состоит из бумаг 33 компаний, которые принадлежат 11 различным секторам. Стоимость одного пая составляет 380 долларов.

Покупка фондов — это наиболее доступный способ оптимальной диверсификации портфеля по секторам, но не забывайте, что, даже инвестируя в ПИФы, важно и здесь вкладываться сразу в несколько разных фондов, также разделяя их по секторам, видам активов и странам.

Возрастное ограничение: 16+

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