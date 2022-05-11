День в истории: годовщина трагедии в 175-й школе и рождения главного казанского скульптора

Чем примечательна дата 11 мая?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 11 мая — Всемирный день осведомленности от эгоизма и День ориентирования. 11 мая в Казани прошла политическая демонстрация студентов за Щапова, началась работа первого республиканского парламента, в СССР фирма граммофонных пластинок «Мелодия», а в Америке появилась академия киноиндустрии. Сегодня — годовщина трагедии в гимназии №175. Родились вулканолог Гарун Тазиев, скульптор Игорь Башмаков, художник Сальвадор Дали, композитор Константин Меладзе, математик Стефанос Кипариссос. Умерли композитор Анатолий Лядов, актриса театра Серафима Бирман, военный корреспондент Галина Шергова, общественный деятель Платон Павлов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Год после атаки на 175-ю школу

11 мая 1861 года в Казани прошла политическая демонстрация студентов против ареста профессора Казанского университета Афанасия Щапова. Он был арестован за призыв к демократической конституции на Куртинской панихиде в память о расстрелянных крестьянах в селе Бездна Спасского уезда. За месяц до панихиды царские власти расстреляли около 4 тысяч людей, которые выступали против крестьянской реформы.

Фото wikipedia.org

11 мая 1941 года родился французский и бельгийский геолог Гарун Тазиев, участник французского Сопротивления, кинематографист, автор нескольких книг о вулканах. Отец Тазиева, татарин Сабир, родился в Самарканде. Его мать Зените — польская татарка. Гениальный популяризатор своих исследований открыл широким массам франкоговорящего мира природу Этны, Долины тысячи дымов и Эребуса.



11 мая 1943 года родился Игорь Башмаков. Наиболее известные произведения этого архитектора расположены в Казани: карета Екатерины II , часы на площади Тукая и флюгер ЮНЕСКО, Кот Казанский, шпиль ТЮЗа — и многое другое.



«Су анасы» Игоря Башмакова. Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

11 мая 1995 года прошел первый рабочий день постоянно действующего парламента Татарстана, избранного на первой сессии Государственного совета РТ 30 марта. Председателем парламента был избран Василий Лихачев, его заместителями — Зиля Валеева и Ренат Харис.



11 мая 2021 года «Реальное время» писало о трагедии в 175-й гимназии, в результате которой погибло 9 человек, из них 7 учеников и 2 педагога, 32 пострадало.

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Страна и «Мелодия» — одна

11 мая 1891 года произошло покушение на жизнь наследника Российского престола Николая Александровича, совершавшего визит в Японию в рамках большого заграничного турне. На него напал полицейский Цуда Сандзо. Получив 2 удара саблей по голове, царевич выжил, а сам инцидент политических последствий не имел. Однако с тех пор Николая начали мучить постоянные головные боли.

11 мая 1964 года в СССР была основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия», которая стала государственной организацией по производству, хранению и распространению звукозаписей. С момента основания и до второй половины 1980-х фирма «Мелодия» была единственной компанией такого рода. В частности, в ее архивах хранится множество записей татарских певцов, начиная с 1930-х годов.

Фото wikipedia.org

Даешь «Оскара»!

11 мая 330 года Константинополь был освящен христианскими епископами. Император Константин Великий тем самым противопоставил новую столицу Римской империи Риму языческому. Занимая исключительно выгодное географическое положение моста между Востоком и и Западом, Константинополь быстро превратился в крупнейший город континента и важнейший центр экономической, политической и культурной жизни.

11 мая 1927 года была основана Американская академия киноискусств. Первый президент Академии Дуглас Фербенкс предложил учредить приз для выдающихся достижений в мире кино — «Награду академии за заслуги», которая впоследствии получила название «Оскар». Сама академия трактуется, как организация профессионалов на общественных началах, посвященная продвижению кинематографа. Она объединяет более 8000 профессионалов индустрии.