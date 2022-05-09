День в истории: ректор-строитель, скрипач-этнограф и авиаконструктор-пенсионер
Чем примечательна дата 9 мая?
Сегодня, 9 мая, в России отмечают День Победы, на острове Самоа — День матери, а в Армении — День освобождения Шуши. 9 мая в Казани открылись три новые станции метро, профессора Карла Фукса назначили ректором Казанского университета, Петр I повелел изгнать из России орден иезуитов, в США прошел первый полет вертолета-крана, а на «Евровидении» победила представлявшая Израиль трансгендерная певица Дана Интернешнл. Родились: поэт и бард Булат Окуджава, актер Рафик Тагиров, этнограф Евгений Бусыгин. Умерли: Баба-Яга советского кино Георгий Милляр, поэт Фридрих Шиллер, журналист Сергей Доренко. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Ректор Фукс построил университету главное здание
9 мая 1823 года профессор Карл Фукс был назначен ректором Казанского университета. После него, кстати, в 1827-м ректором стал Николай Лобачевский. В период работы Фукса в университете был разбит университетский ботанический сад, перестроен ректорский дом и возведено новое здание университета, ныне это главный корпус КФУ. Кроме того, по инициативе Фукса был приобретен земельный участок у озера Кабан для будущего Казанского зооботанического сада.
9 мая 1913 года родился Евгений Бусыгин — советский и российский этнограф, профессор Казанского университета и музыкант-мультиинструменталист. В 1988 году он создал на историческом факультете кафедру этнографии, став ее первым заведующим. При этом в юности Бусыгин играл в симфоническом оркестре Татарской государственной филармонии и оркестре Татарского государственного театра оперы и балета на скрипке.
9 мая 1966 года родился Рафик Тагиров. Учился на кукольном отделении театрального училища и филфаке КГУ, c 1987 года — актер Альметьевского театра. Зрителям он запомнился по роли бизнесмена Валиахмета в экранизации пьесы Туфана Миннуллина «Мулла» 2018 года. Сейчас наиболее заметная театральная роль Тагирова — Микулай в одноименной пьесе Мансура Гилязова.
9 мая 2013 года в Казани открылись три новые станции метро: «Козья слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Открывали ее мэр города Ильсур Метшин и ветераны Великой Отечественной войны, которые и стали первыми пассажирами новых станций второго пускового участка первой линии метрополитена, проехав на поезде «Русич» до центра города.
9 мая 2021 года «Реальное время» написало в серии очерков, посвященных послевоенному поколению, о Людмиле Пилишкиной. В 1949-м она устроилась в школу в Соцгороде, а потом 32 года проработала контролером на заводе №16: «Долгая жизнь Людмилы Ивановны прошла в трудах и заботах, и это не фигура речи».
Родился главный шестидесятник
9 мая 1719 года Петр I повелел изгнать из Российской империи иезуитов, представителей духовного ордена Римско-католической церкви, основанного в 1534 году Игнатием Лойолой и утвержденного Павлом III в 1540 году. Иезуиты, наряду с тремя традиционными обетами (бедности, послушания и целомудрия), дают и четвертый — послушания папе римскому «в вопросах миссий». Запрет их деятельности действовал до падения монархии в марте 1917 года. Советская же власть называла орден аморальной шпионской спецслужбой католической церкви.
9 мая 1924 года в Москве в семье большевиков родился Булат Окуджава. Его отец был арестован, а затем расстрелян в связи с троцкистским делом, мать — арестована и сослана в Карлаг. В 1940 году Булат Окуджава переехал к родственникам в Тбилиси. Учился, потом работал на заводе учеником токаря. Добился досрочного призыва в армию, а после — работал учителем русского языка и литературы в калужской школе, после окончания филологического факультета Тбилисского университета. Окуджава — автор более 200 авторских и эстрадных песен: «Союз друзей», «Бери шинель, пошли домой», «Нам нужна одна победа».
Дана — Дива
9 мая 1962 года в США прошли испытания вертолета-крана S-64, который Игорь Сикорский, создатель самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец», уехавший из России в 1918-м, решил сделать уже будучи на пенсии. Эти вертолеты состояли на вооружении армейской авиации США до начала 80-х годов. Сейчас все не отлетавшие ресурс краны находятся в руках гражданских потребителей.
9 мая 1998 года в Бирмингеме на песенном конкурсе «Евровидение» с песней Diva победила Дана Интернешнл — представительница Израиля, трансгендерная певица. Сама композиция с 1998 по 2007 год была единственной исполненной полностью не на английском языке, которой удалось выиграть конкурс. После победы на трек сделал ремейк Филипп Киркоров.
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