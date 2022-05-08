«С этими ребятами можно идти в разведку»

Необычный подарок вдове Героя Советского Союза: возможности современного телекома для «ребенка войны»

Фото: Ринат Назметдинов

Альфия Филатова, вдова Бориса Кузнецова, легендарного связиста, Героя Советского Союза, недавно переехала жить в свое родное село Бело-Безводное Зеленодольского района. После смерти мужа 85-летняя женщина подхватила его общественную и просветительскую работу. Но на ее малой родине для деятельного сохранения памяти не хватало толики: скоростного интернета. И вот к 9 Мая Альфия Султановна получила уникальный подарок от компании «Таттелеком»: персонально к ее дому от магистральной линии протянули оптоволокно. Остальные дома в Бело-Безводном стоят в планах на обеспечение оптикой до конца 2022 года. Теперь вдова ветерана будет смотреть свои любимые телеканалы и передачи, продолжать активную работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и, как говорит генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, наслаждаться благами современной связи.

Вдова героя вернулась жить в родное село

О Борисе Кузнецове написаны сотни статей. Знал о нем не только родной Татарстан, но и вся страна. В 1944 году он стал самым молодым человеком, удостоенным геройских регалий: было ему только 18 лет! Борис Кириллович ушел из жизни полтора года назад, в 95 лет, а вдова героя Альфия Султановна Филатова продолжает деятельно хранить его память. Впрочем, как и память о войне: трудности этого времени ей знакомы не понаслышке.

Борис Кириллович ушел из жизни полтора года назад, в 95 лет, а вдова героя Альфия Султановна Филатова продолжает деятельно хранить его память

После смерти мужа она решила переселиться из Лаишево, где они жили последние годы, в свое родное село — Бело-Безводное (Зеленодольский район Татарстана). Тут для нее построили дом, в него она и въехала несколько недель назад. 85-летняя женщина продолжает отдавать миру свою кипучую энергию. Ходит на рыбалку (знакома со всеми окрестными рыбаками и говорит, что страстное увлечение удочкой привил ей покойный муж), созванивается с многочисленными друзьями, обменивается фотографиями, публикациями и видеохрониками с теми, кто хранит наследие Великой Отечественной…

— Меня приглашают на Урок мужества в школы, я обязательно прихожу. Много сил отдаю Кадетской школе имени Бориса Кирилловича Кузнецова — с этими ребятами провожу беседы, рассказываю им о войне и о том, чьим именем названа их школа. Участвую в разных мероприятиях. Словом, двигаюсь, занимаю активную жизненную позицию, — улыбается Альфия Султановна.

Вдова показывает фотографии мужа, хранит обширный архив документов о нем

Высокоскоростной интернет появится здесь по плану уже в нынешнем году. Смогут жители села пользоваться и кабельным телевидением, и IP-телефонией.

«Ее дом — особый случай, поэтому для нее мы постарались сделать все возможное»

«Таттелеком» в рамках своей обширной благотворительной программы принял решение уже сейчас подарить Альфие Султановне возможности для связи с миром, которые дает оптика, и организовал подключение к услугам компании. Более 30 лет Борис Кузнецов был ее абонентом, а предприятие много лет поддерживало тесную связь с ним. Ведь легендарный ветеран был связистом и стал прообразом для памятника военным связистам в Казани. И после его ухода эта связь продолжается через Альфию Султановну.

«Таттелеком» принял решение подарить Альфие Султановне возможности для связи с миром — протянуть оптику персонально к ней в дом

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов рассказывает:

— Мы приняли решение протянуть сюда оптоволокно за счет компании. Обычно такое точечное подключение связано с большим количеством работ, в том числе и земляных, но мы все организовали, взяли на себя все расходы. Село расположено с этой точки зрения относительно удачно: неподалеку проходит магистральный кабель, мы сделали врезку в него. До конца 2022 года в этом селе мы собираемся построить сеть GPON и охватить ею 100% домохозяйств — это будет сделано в рамках проекта устранения цифрового неравенства в республике. Но Альфие Султановне связь нужна была прямо сейчас. Ее дом — особый случай, поэтому для нее мы сделали все, что смогли: организовали все возможности, чтобы вдова ветерана наслаждалась благами телекоммуникационных услуг. Я знал Бориса Кирилловича лично, он был очень светлый и жизнерадостный человек, идеальный пример для подражания. И сейчас, когда его уже нет с нами, мы поддерживаем Альфию Султановну, стараемся как можем.

Айрат Нурутдинов лично приехал в гости к вдове ветерана: проверить, все ли работает, довольна ли она.

Айрат Нурутдинов лично приехал в гости к вдове ветерана

— С интернетом все ли в порядке? С телевидением? — спросил гендиректор ПАО «Таттелеком».

— Все хорошо, спасибо, работает четко, прекрасно, — заверила хозяйка. — Ребята молодцы, с ними можно идти в разведку.

В качестве доказательства она включила телевизор и продемонстрировала гостю идеально четкую картинку, показала работу разных каналов.

Во время теплой беседы вспоминали Бориса Кирилловича, Альфия Султановна показала объемистую папку с вырезками из газет, с фронтовыми фотографиями мужа.

Во время теплой беседы вспоминали Бориса Кирилловича

«Собираюсь осваивать интернет — это лучший способ связи сегодня»

Сейчас в доме Альфии Султановны доступны 150 каналов кабельного телевидения. Она рассказывает, что всегда следит за политикой, за тем, что происходит в мире. Уважает местные, татарстанские, каналы. Очень любит телеканал «Культура» и, конечно, «Звезду», где можно увидеть множество материалов на военную тематику. А еще признается в старинной и прочной любви к передаче «В мире животных».

Интенсивный информационный обмен и постоянная связь с миром встроены в привычный ритм жизни 85-летней женщины

С интернетом Альфия Султановна пока на «вы»: в этом деле ее выручает помощница, которая живет вместе с ней. Вдове часто присылают документальные фильмы, фото- и видеоматериалы: например, кадры хроники парадов на Красной площади, на которых запечатлен Борис Кириллович. В свою очередь, с помощью близких она рассылает и то, что накопилось в ее архиве: фотографии, вырезки из статей… Словом, интенсивный информационный обмен и постоянная связь с миром встроены в привычный ритм жизни 85-летней женщины.

— Я собираюсь и сама более активно осваивать интернет. Это лучший способ связи сегодня, — говорит она.

Праздник для Альфии Султановны обещает быть насыщенным. 9 Мая у стен кадетского училища в Казани откроют бюст Бориса Кузнецова. Потом она поедет на парад — как всегда, будет болеть с трибуны за своих подопечных. А вечером, сидя за праздничным столом, по традиции включит телевизор, чтобы посмотреть кадры с московского Парада, и будет вспоминать, как гордо и четко шагал по брусчатке Красной площади и ее прославленный муж…

