Татары в переписях: непростые вопросы становления нации

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует его заключительную часть.



Заключение

Государственный статистический учет татарского народа имеет длительную историю. Он начался в XIII в. и продолжался в условиях Российской империи, СССР и Российской Федерации. Сам контекст времени, соответствующие ему особенности развития татар, уровень научных знаний и представлений о народах диктовали разнообразные подходы к фиксации этнического разнообразия во время отечественных переписей. Далеко еще не все их итоги стали достоянием науки и широкой общественности. В отношении же известных данных требуется внимательный, взвешенный взгляд на непростые вопросы развития татарского народа и становления татарской нации.

Накопленные материалы статистики показывают, что татары на разных исторических этапах были одним из самых многочисленных народов евразийского, а позже и российского пространства. Будучи разбросанными на различных территориях, они всегда имели устойчивое национальное самосознание, приверженность этноспецифическим моделям демографического поведения, религиозным и языковым традициям.

Фото: Максим Платонов

При этом татары всегда стремились к освоению самых передовых достижений в науке, образовании, культуре, демонстрировали высокой уровень межэтнической и конфессиональной толерантности, выстраивали позитивную коммуникацию с окружением. Татарский народ является неотъемлемой частью России и созидает во имя ее развития.

Предстоящая перепись 2021 г. предоставит новые данные о численности, размещении, половозрастной структуре и языковой ситуации у татар Российской Федерации. В этой государственной процедуре должен принять участие каждый, кто ощущает свою сопричастность к татарскому народу.

Фото: Ринат Назметдинов

Важно мнение любого представителя татарского народа, т.к. от этого зависит будущее татар, поддержка их языка и культуры на государственном уровне, сохранение этнической идентичности народа. Выразить свою национальную принадлежность можно будет двумя способами. Первый предполагает традиционное общение со специальными переписчиками, которые посетят дом каждого россиянина. Второй — электронный.



Впервые в истории отечественной статистики планируется использовать принципиально новый способ сбора статистической информации о населении — самостоятельное заполнение гражданами переписных листов в сети Интернет на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Эта техническая новинка позволяет избежать возможных спекуляций в вопросах национального самоопределения граждан Российской Федерации.