Можно ли отличить Казань от Рязани?

Уже 2036 ошибок в татарских уличных надписях нашли на конкурсе «Народного контроля»

1 марта в Татарстане запустили конкурс на выявление ошибок в официальных названиях и надписях на татарском языке. И вот первые итоги — лидируют Казань и Чистополь, у каждого города — более 500 ошибок. Но проблема не в том, что ошибок много, а в том, что работа по их упреждению не ведется систематически, поэтому самые типичные погрешности постоянно случаются.

Местные законы за двуязычие, федеральные — нет?

Конкурс проводится на платформе «Народного контроля» совместно с уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской под модераторством Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова. Зарегистрированные в «Госуслугах» пользователи могут присылать фотографии с ошибками в названиях и надписях на татарском языке, наименованиях, аншлагах жилых домов, информационных табличках и дорожных указателях. Десять победителей, как и в прошлогоднем конкурсе, получают телефоны. При этом выигрывают те, кто отправил больше всего уведомлений. В прошлом году рекордсменом стал участник, приславший 2253 сообщения. Также можно отправлять письма с фотографиями в институт.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская подробно рассказала о статистике «Народного контроля» и конкурса. Система работает 10 лет, за это время туда пришло полмиллиона уведомлений, из них 370 000 были решены, по 20 тысячам запланированы работы, а по 26 тысячам выдан мотивированный отказ. Еще 4000 находятся в работе. Всего в «Народном контроле» оставлено 2,5 миллиона комментариев.

Сабурская указала, что организации зачастую отказываются исправлять что-то, указывая на законодательство на федеральном и местном уровне, что требует доработки. Фото: Ринат Назметдинов

На 5 мая в разделе касательно ошибок в названиях и надписях появилось 5209 уведомлений, из которых решено 60%, 431 находится в работе, по 928 работы запланированы, на 688 дан мотивированный отказ. Позже Сабурская указала, что организации зачастую отказываются исправлять что-то, указывая на законодательство на федеральном и местном уровне, что требует доработки. К примеру, на федеральных трассах якобы не может быть дублирования надписей, хотя республиканские законы требуют, чтобы топографические надписи были сделаны на нескольких языках.



Как в Елабуге не могут написать правильно «Мәрҗәни урамы» уже 44 дня

В 2019-м по надписям пришло 4 уведомления, в 2020-м — 35, в 2021-м — 3014 уведомлений, в 2022-м — уже 2036. Причина — в объявленном конкурсе, гордо указала Сабурская, также поделившись, что среди участников лидирует Чистополь и Казань. Всего именно на конкурс пришло уже 1513 сообщений (на фоне жалких 396 в тот же период в 2021-м). В конкурсе участвуют пользователи 15 районов.

— К сожалению, по другим районам обращений не поступило, — указала Сабурская. Как позже отметил директор ИЯЛИ Ким Миннуллин, это лишь значит, что до них не дошла очередь: институт работал «в полях», в 10 районах. Многих из них в списке нет, а ошибки есть.

Как указала Сабурская, пока ошибка не будет исправлена, обращение с контроля не снимается. К примеру, одному такому уведомлению в Бугульминском районе, которое направилено местному офису, уже 79 дней. В Елабуге исправляют ошибку в названии улицы Марджани 44 дня.

В 2019-м по надписям пришло 4 уведомления, в 2020-м — 35, в 2021-м — 3014 уведомления, в 2022-м — уже 2036. Фото chelnyltd.ru

— К сожалению, ошибки не исправляются вовремя. Исполнительный комитет и муниципальные единицы рассматривают наши обращения долго и вовремя не решают, — отметила Сабурская, объяснив, что причина еще и в том, что на подобные действия в бюджете нет средств.

— Вот более 500 ошибок в табличках в Казани — их же кто-то разрешил ? — указал Миннуллин. — Если это исполком, то можно задавать вопрос — кто подписал? А кто будет заново платить деньги при исправлении? Даст ли деньги бюджет?

Чтобы переводчик был авторитетнее главы района

В целом, как отметил директор института, именно надписи на татарском делают республику особенной.

— Можно ли отличить Казань от Рязани? Да, если тут есть надписи на языке, есть орнаменты, — указал Миннуллин.

Его организация во многом ответственна за правильные надписи и исправление ошибочных. К примеру, сейчас ни одна памятная доска или другая форма увековечивания заслуг не переходит в материальный формат без визы ИЯЛИ.



— Но если к нам обращаются по всем переводам — это плохо. Значит, нет системной работы. Значит, развития нет. Потому что одни и те же ошибки повторяются.

Как отметил директор института, именно надписи на татарском делают республику особенной. Фото: Максим Платонов

А системная работа нужна, чтобы не повторять промашек прошлого, к примеру, в связи с двойными названиями деревень.



— Жизнь намного сложнее, формирование на протяжении веков государств, смена алфавитов — все это повлияло на географические название, надписи, — отметил Миннуллин. А значит, не надо делать подобных же ошибок в будущем.



Кто должен заниматься подобными вопросами в районах, спросил директор. К примеру, сейчас в каждом районе появились официальные переводчики. Но они должны развиваться, указал Миннуллин, их авторитет должен расти, чтобы их слово было важнее главы района. Ну а сейчас зачастую надписи делают по подсказке продавщицы из соседнего магазина или, в лучшем случае, учительницы татарского…