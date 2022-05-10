День Победы в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык»

Специальным гостем праздничного концерта стал певец и актер Владимир Шнитко

Фото: предоставлено пресс-службой арт-резиденции "Созвездие-Йолдызлык"

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» впервые прошел концерт, посвященный Дню Победы. Воспитанники фестивального движения «Созвездия-Йолдызлык» во всех районах республики традиционно дают концерты, приуроченные к 9 Мая. Однако в этот раз они собрались в стенах собственного театра, где с прошлого лета идут премьеры спектаклей, тематические концерты, репетиции, а звезды большой сцены дают мастер-классы.

Звезды бывалые и совсем юные

В этот раз к выпускникам движения «Созвездие-Йолдызлык» и ГИТИСа, ставшими артистами арт-резиденции, присоединились ребята из Пестречинского, Зеленодольского и Аксубаевского районов Татарстана. Они исполнили знаковые для праздника песни. Почетными гостями вечера стали представители советов ветеранов Кировского, Московского и Приволжского районов Казани. Именно они первыми начали украдкой утирать глаза, когда Регина Черникова из Аксубаево запела «С чего начинается Родина».

Артисты показали свое умение в разных жанрах и искусствах — танцы от бессменного коллектива «Дорога из города» и других ярких коллективов, конферанс от финалистов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 2022 года Ивана и Катерины Шуваровых, Абдулахада Алижанова и Кирилла Михайлова, чудесные голоса «созвездинцев» и выпускников ГИТИСа Камиллы Алескеровой и Алексея Родионова, а также победителя Дельфийских игр и обладателя Гран-при фестиваля этого года Инсафа Ганибаева, пантомима от звезды арт-резиденции Искандера Нуризянова — все это вызывало неизменные аплодисменты зала. Стоит особо отметить, что празднование Дня Победы в арт-резиденции не превратилось в грустное воспоминание о тяжелых потерях войны, это был настоящий, большой и радостный праздник.

«Мы ждем победы каждый день»

По словам генерального продюсера фестивального движения, руководителя арт-резиденции Дмитрия Туманова, это было сделано намеренно:

— Вопрос праздников очень важен для нации, и самое главное — не путать, не смешивать «жанры». Есть время скорби, а есть время для радости, как в Библии сказано — либо собирать, либо разбрасывать камни. Да, в Великой Отечественной войне погибло более 30 миллионов, но ведь мы победили! Радость, которую люди испытывали в эти майские дни 77 лет назад, была неимоверна. И мы будем так же радоваться, когда нашей победой завершится текущая спецоперация. Мы ждем победы каждый день, и нам нужна только она. Поэтому сейчас, я уверен, не должно быть никакой скорби. Мы в «Созвездии», вернее, наши ребята, не первый год делаем концерты к 9 Мая в 10 тысяч номеров. И радость, огонь в глазах наших детей, их счастье — это единственное оправдание тех немыслимых потерь. И праздник нужен прежде всего нам самим — знать, что все эти потери были не напрасными.

Концерт как продолжение генетической памяти

Ярким участником концерта стал приглашенный гость — певец, актер, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко. Певческую карьеру он начал в 2000 году вокалистом в группе «Dorogudo» в Зеленодольске, а уже через пять лет стал победителем Республиканского фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» и поступил в ГИТИС, где и преподает сегодня. Именно он сегодня считается одним из лучших в России исполнителей главной песни праздника — «День Победы», которой и завершился концерт.

— Этот концерт есть продолжение той генетической памяти, которая была заложена нашими дедами-победителями в Великой Отечественной войне. Как пел Иосиф Кобзон, «Поклонимся великим тем годам». И мы продолжаем поклоняться им. Известно, что как только мы забудем ту войну, жди новой войны. Нельзя забывать подвигов фронтовиков, тружеников тыла, особенно хочется, чтобы современная молодежь это знала. С годами «замыливается» память, и молодым напоминают о прошедшей войне только в День Победы. Так быть не должно, — считает Владимир Шнитко.

С ним согласен и Дмитрий Туманов: «Тот, кто предлагает забыть День Победы и спрашивает, для чего нужны парады, — это истинные враги народа. Все, что им нужно — украсть память и культуру нашей нации, страны».

Основа Черноморского флота

Интересно, что воспитанники «Созвездия-Йолдызлык» традиционно во всех районах республики дают концерты, приуроченные ко Дню Победы. А каждый юбилейный год со Дня Победы в Великой Отечественной войне все события проекта посвящают светлому празднику. Яркие творческие номера дети «Созвездия» демонстрируют и на традиционных концертах летней смены фестиваля в Крыму для ветеранов-подводников, офицеров и матросов Черноморского флота России. По отзывам офицеров, именно фестивальное движение они называют «основой Черноморского флота». По словам Дмитрия Туманова, моряки звонят, приглашают ребят на концерты. Так что и этот год не станет исключением.

Кроме того, в эти дни «созвездинцы» принимают участие в масштабном телевизионном марафоне-фестивале молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина», объявленном Всероссийской государственной телерадиокомпанией.