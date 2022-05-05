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Не легкая прогулка: как Казань открывала «Финал шести», а «Зенит» не без проблем обыгрывал «Белогорье»

21:40, 05.05.2022

В Казани стартовал решающий турнир мужской Суперлиги по волейболу

Не легкая прогулка: как Казань открывала «Финал шести», а «Зенит» не без проблем обыгрывал «Белогорье»
Фото: vk.com/volleyzenit

Большой волейбольный праздник стартовал сегодня в казанском «Центре волейбола». «Зенит-Казань» на правах хозяев турнира принимал «Белогорье» и вопреки прогнозам, не без труда добился победы (3:1). В параллельной встрече «Локомотив» с таким же счетом одолели «Динамо-ЛО». О том, как прошел первый день казанского «Финала шести» — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
Справка

Суперлига. Мужчины, Финал Шести

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (17:25, 25:19, 21:25, 14:25);

«Локомотив» (Новосибирск) «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 3:1 (25:16, 19:25, 35:33, 25:20).

«Центр волейбола» город Казань

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