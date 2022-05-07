Опрос: пришлось ли компаниям искать новых поставщиков в последние месяцы?
Западные санкции вынудили российские компании искать обходные экономические и политические пути, кардинально перестраивать логистику и налаживать контакты с новыми поставщиками. Это стратегически важно не только для отдельных предприятий и отраслей, но и для экономики страны в целом.
Так, комментируя снижение ключевой ставки до 14% годовых, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ключевым остается вопрос, как быстро бизнесу удастся найти новых поставщиков и заменить выпавшие из производственной цепи звенья.
Мы решили выяснить, как решаются данные задачи предприятиями из разных секторов экономики, и задали экспертам следующие вопросы:
- Пришлось ли вам менять поставщиков в последние месяцы?
- Если да, то насколько сложным это оказалось?
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Алена Несифорова управляющая единой концепцией «ВкусВилла»
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Больше 87% продуктов нашей компании производятся в России, поэтому глобальных изменений не будет. Продукты для нас производят более 1400 поставщиков. Почти для каждого товара у нас есть задвоение — то есть один и тот же продукт для нас делают сразу несколько производителей. Это позволяет не только предлагать хорошее качество, но и видеть ситуацию на рынке в целом. Мы всегда активно ищем новых производителей, и в последние месяцы пересматривали и расширяли список поставщиков. С начала года запущено производство 561 нового продукта под СТМ «ВкусВилл» и 559 товаров в рамках развития ассортимента проектов компании, таких как готовая еда «Сгоряча», «Рыбная витрина» и «Мясная витрина», «ВВ Праздник» и другие.
У нас полностью российский бизнес, компания зарегистрирована в Московской области, организована надежная система поставок, доля импортной продукции минимальная. При этом в текущих условиях компания не осталась в стороне от изменений. Поскольку тот факт, что продукт выпускается в России, не всегда делает его на 100% российским. Импортная составляющая так или иначе присутствует в отечественных продуктах. Это упаковка, часть сырья или компоненты производственного оборудования, которые поставляются из-за рубежа. Чтобы новые условия не повлияли на доступность продуктов, мы вместе с производителями активно ищем и находим ингредиенты, которые производятся в России или в странах Таможенного союза. При этом технологи компании нацелены сохранить привычный вкус и качество. Уже есть успешные кейсы таких изменений.
Что касается сложностей, вызванных новыми условиями — стараемся оперативно решать все вопросы по мере их появления. Мы всегда говорили, что у нас нет долгосрочного планирования, и это в очередной раз помогает нам перестроиться под новые обстоятельства и продолжить свое развитие. Мы готовы к новым вызовам, компания проходила через них не раз. Достаточно вспомнить про тот же период локдауна, из которого компания вышла лидером в онлайне. Непростая ситуация только закаляет, надо уметь адаптироваться и искать точки для роста.
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Нурислам Шарифуллин владелец чайханы P.Love
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Наше заведение открылось в 2014 году, через 2 недели после присоединения Крыма и последовавших за этим санкций. Мы уже тогда поняли, что все это может обернуться огромными проблемами с поставками и поэтому изначально строили бизнес-модель так, чтобы порядка 85% позиций обеспечивались локальными поставщиками. Нам в этом плане гораздо легче, чем, скажем, пиццериям, которые применяют зарубежные соусы и особые сорта муки. Хотя в нашей нише 100-процентное импортозамещение тоже невозможно. К примеру, лосось сейчас периодически вылетает в стоп-лист из-за перебоев с поставками.
Если с мясом, овощами-фруктами все стабильно, то с алкоголем — несколько сложнее. Например, с уходом Hennessy, Pernod Ricard и других мировых производителей нам не всегда удается предложить гостям достойную альтернативу. Есть, конечно, хорошие крымские вина, но технологии производства таких напитков, как коньяк, ром или виски, пока еще отстают от зарубежных.
В то же время для нас эта проблема не так актуальна, как для баров. Мы все-таки позиционируемся как семейный формат, хотя у нас есть и другое направление, со своими постоянными клиентами — бизнес-ланчи.
За последние месяцы мы видим рост клиентов во всех сегментах. Вероятно, это отчасти связано с приостановкой деятельности «Макдоналдс». Впрочем, для нас и отрасли в целом их временный уход оказался негативом. У нас есть с ними общие поставщики, и лишившись основного клиента, они вынуждены были поднимать цены, чтобы не разориться.
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Михаил Клопоух основатель федеральной сети ресторанов «По Чесноку»
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Так как мы являемся федеральной сетью ресторанов и работаем с федеральными поставщикам продукции, которые в состоянии обеспечить нам бесперебойные поставки продуктов, смены поставщиков у нас в компании не произошло. Что касается локальных поставщиков, а их у нас 1-2, то здесь возникли небольшие перебои с поставками после начала спецоперации, но ситуация стабилизировалась в течение двух недель, поэтому менять и искать новых поставщиков не пришлось.
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Радмир Азизов директор ООО «СТУ»
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Наша компания занимается продажей и сдачей в аренду башенных кранов. Поставщиков в последнее время мы не меняли, продолжаем сотрудничество с давними партнерами. Единственный момент: так как у нас все запчасти приходят из Китая, в марте — апреле были моменты, когда стоимость доставки была очень невыгодной из-за курса доллара. Но сейчас цена нормализовалась.
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Зуфар Исмагилов основатель и директор ООО «Казанская мануфактура №1»
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Нам до сих пор аукается мартовская «неделя тишины», когда поставщики на фоне резкого падения рубля приостановили покупку текстиля за рубежом.
В целом я продолжаю работать с моими основными поставщиками тканей, но если у них не оказывается нужного материала, то ищу его самостоятельно. Если раньше, к примеру, трикотажная ткань оказывалась у меня в течение пары часов, то теперь бывают случаи, когда поставщик нужного мне товара находится в Новосибирске, и доставка занимает до двух недель. Производство, конечно, не простаивает, мы на это время ставим в работу другие заказы, но отдельным клиентам приходится ждать дольше, чем раньше.
Иногда задержки касаются даже самых ходовых хлопкосодержащих тканей. Их завозят в основном из Узбекистана и Турции, расчеты ведутся с конвертацией по текущему курсу доллара.
Или вот другой пример — мне нужна была ткань из Китая, но поставщик сказал, что до конца года поставки не ожидаются. Но, как мне кажется, все может быстро поменяться, и доставки возобновятся. Считаю, что поставщикам сейчас гораздо сложнее, чем нам, поэтому к текущей ситуации отношусь с пониманием.
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