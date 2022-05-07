Опрос: пришлось ли компаниям искать новых поставщиков в последние месяцы?

Больше 87% продуктов нашей компании производятся в России, поэтому глобальных изменений не будет. Продукты для нас производят более 1400 поставщиков. Почти для каждого товара у нас есть задвоение — то есть один и тот же продукт для нас делают сразу несколько производителей. Это позволяет не только предлагать хорошее качество, но и видеть ситуацию на рынке в целом. Мы всегда активно ищем новых производителей, и в последние месяцы пересматривали и расширяли список поставщиков. С начала года запущено производство 561 нового продукта под СТМ «ВкусВилл» и 559 товаров в рамках развития ассортимента проектов компании, таких как готовая еда «Сгоряча», «Рыбная витрина» и «Мясная витрина», «ВВ Праздник» и другие.

У нас полностью российский бизнес, компания зарегистрирована в Московской области, организована надежная система поставок, доля импортной продукции минимальная. При этом в текущих условиях компания не осталась в стороне от изменений. Поскольку тот факт, что продукт выпускается в России, не всегда делает его на 100% российским. Импортная составляющая так или иначе присутствует в отечественных продуктах. Это упаковка, часть сырья или компоненты производственного оборудования, которые поставляются из-за рубежа. Чтобы новые условия не повлияли на доступность продуктов, мы вместе с производителями активно ищем и находим ингредиенты, которые производятся в России или в странах Таможенного союза. При этом технологи компании нацелены сохранить привычный вкус и качество. Уже есть успешные кейсы таких изменений.

Что касается сложностей, вызванных новыми условиями — стараемся оперативно решать все вопросы по мере их появления. Мы всегда говорили, что у нас нет долгосрочного планирования, и это в очередной раз помогает нам перестроиться под новые обстоятельства и продолжить свое развитие. Мы готовы к новым вызовам, компания проходила через них не раз. Достаточно вспомнить про тот же период локдауна, из которого компания вышла лидером в онлайне. Непростая ситуация только закаляет, надо уметь адаптироваться и искать точки для роста.