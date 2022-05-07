День в истории: Путин стал президентом, а Нижнекамск начал строить шинный завод

Чем примечательна дата 7 мая?

Фото: colesa.ru (закладка фундамента Нижнекамского шинного завода)

Сегодня, 7 мая, Александр Попов впервые продемонстрировал свое изобретение, так что мы теперь празднуем День радио. 7 мая началось строительство Нижнекамского шинного завода, министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, прошла первая инаугурация Владимира Путина, был придуман «Полароид». В этот день родились: композитор Петр Чайковский, певец Рашит Вагапов, режиссер Владимир Бортко, поэт Николай Заболоцкий. Умерли: актер Алексей Смирнов, композитор Антонио Сальери, писатель Шарль де Костер, поэт Борис Рыжий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Рождение шин

7 мая 1903 года в семье агронома под Казанью родился поэт Николай Заболоцкий. Помимо поэзии, он активно занимался переводами грузинских авторов: Шота Руставели, Давида Гурамишвили, Важа-Пшавелы и других. На творчество Заболоцкого очень повлияли работы Циолковского, в его стихах часто затрагивались философские темы, касающиеся Вселенной и смысла жизни.

1949 год. На гастролях. Слева направо: М. Ильдар, Р. Вагапов, С. Сайдашев, А Шагимуратова, Ф Биккенин. Фото: kitaphane.tatarstan.ru

7 мая 1908 года родился певец Рашит Вагапов, выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, которому удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей, как хранитель народных песен в советскую эпоху.

7 мая 1968 года началась закладка фундамента первого производственного корпуса Нижнекамского шинного завода мощностью 7 миллионов автопокрышек и 9,2 миллиона автокамер в год. Завод должен был стать крупнейшим шинным производством страны. 29 апреля 1973 года завод выпустил первую камеру для покрышек автомобиля «Жигули» размером 6,15-13 УК-13.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

7 мая 1999 года в 98 лет умер Гумер Баширов. Самое известное произведение писателя — роман 1948 года «Намус» («Честь») о татарском колхозе в годы Великой Отечественной. За нее председатель правления Союза писателей республики и депутат Верховного Совета ТАССР получил в 1951 году Сталинскую премию.

7 мая 2021 года «Реальное время» писало, как в Казани работает открывшийся в епархии бесплатный кабинет психологической помощи, в котором пациентов начал принимать штатный психолог Управления МВД Татарстана Ксения Батюшкова, специалист с 20-летним опытом практики — она работала с выжившими пассажирам «Булгарии», родственниками погибших при крушении самолета Boeing 737 в Казанском аэропорту.

Фото: wikipedia.org

От порошков — к радиоволнам

7 мая 1895 года в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио. Он показал его во время лекции «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». Первый аппарат Попов придумал, изучая излучение радиосигналов, посылаемых передатчиком на расстояние до 60 метров. Через год Попов первым в мире сумел передать азбукой Морзе на дистанцию 250 метров сообщение, состоявшее из двух слов — «Генрих Герц».

7 мая 2000 года прошла первая инаугурация президента РФ Владимира Путина. К присяге его привел председатель Конституционного суда Марат Баглай. После присяги с речью выступил Борис Ельцин и передал преемнику Знак Президента — орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.

Фото kremlin.ru

Чтобы щелк — и снимок!

7 мая 1909 года родился изобретатель фотокамеры «Полароид» Эдвин Лэнд. Идея пришла ему в голову благодаря дочери, которая очень расстроилась, когда не смогла увидеть сделанное отцом фото сразу после съемки. Лэнд задал себе вопрос, почему это невозможно. На изобретение ушло около трех лет. Лэнд добился того, что фоточувствительная поверхность в его камере одновременно выступала и как пленка, и как фотография. Первый образец он представил в 1947 году.

7 мая 1956 года министр здравоохранения Великобритании Робин Тёртон отказался проводить кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убежден в его вреде. Ведь еще год назад премьер-министром был Уинстон Черчилль, у которого сигара стала неотъемлемой частью образа. Но после Черчилля заменил Энтони Иден, консерватор, для которого курение было неоправданной и популистской диковинкой.