Отец Роман Модин: «С острой душевной болью принимаем вне очереди»

В Казани открылся первый в епархии бесплатный кабинет психологической помощи

Фото: Максим Платонов

В Новоиерусалимском подворье открылся первый в Казанской епархии кабинет психологической помощи. Медики констатируют большой всплеск обращений к психологам во время пандемии — перенесенная коронавирусная инфекция сильно ударяет по психике, люди не могут самостоятельно выйти их затянувшейся депрессии, которая стала одним из тяжелых осложнений болезни. Однако не все пациенты способны платить специалистам за прием. Здесь на помощь пришла церковь. Как считает наместник подворья отец Роман Модин, то, что государство сделать не в силах, берет на себя церковь. В данном случае — бесплатное сопровождение психологом тех, кто не в состоянии за это заплатить. Причем получить консультацию и реальную помощь могут не только православные, но и представители всех конфессий, а также люди, не имеющие опыта веры. Как работает кабинет сегодня, чем еще помогают волонтеры и священники страждущим и куда идти с невыносимой душевной болью — отец Роман рассказал в интервью «Реальному времени».

«Доверие дорогого стоит»

— Отец Роман, как родилась идея открыть кабинет психологической помощи при храме?

— На самом деле, это не первое наше социальное начинание. Диапазон социальных проектов растет, потому что Новоиерусалимское подворье — это не просто храм. Это община, которая живет полной жизнью, оказывая помощь и поддержку тем, кто нуждается в помощи.

Сейчас в подворье располагается офис Казанского сестричества милосердия, растет количество сестер, и появляются новые силы для служения милосердию и любви.

И работа одного социального проекта порождает и другие проекты. И именно одна из сестер предложила свою помощь в организации психологического кабинета. Это Ксения Батюшкова, клинический психотерапевт с большим опытом. В свое время она работала с выжившими пассажирами «Булгарии», помогала родственникам погибших при крушении «Боинга» в казанском аэропорту.

— Первый кабинет появился именно в вашем приходе, потому что вы отвечаете в епархии за работу с медицинскими учреждениями?

— Нет, это не медицинский, а скорее социальный проект. Да, у нас принимает клинический психолог, но такое образование больше требуется при лечении психических расстройств, а наша целевая аудитория в первую очередь люди с так называемым затяжным ковидом и с когнитивными расстройствами после перенесенного заболевания.

Еще один важный аспект нового проекта — дать людям возможность получать эту помощь безвозмездно. Мы знаем, что услуги психотерапевта сегодня дорого стоят, и даже для человека среднего класса сопровождение психотерапевта в ситуации какого-то внутреннего или внешнего конфликта малодоступно. А ведь помощь подобного специалиста порой требует длительного взаимодействия, мы же не можем бросить пациента на полдороге. Кончились деньги — и лечение завершено. Нет, доверие тоже дорогого стоит. А в храме все безвозмездно.

Диапазон социальных проектов растет, потому что Новоиерусалимское подворье — это не просто храм. Это община, которая живет полной жизнью, оказывая помощь и поддержку тем, кто нуждается в помощи

Автобус из колонии и обед «Христа ради»

— С какого проекта в подворье началось социальное служение?

— Мы принимаем вещи для неимущих и после обработки раздаем их нуждающимся в помещении специально оборудованного вещевого склада. Есть расписание, кладовщики работают. Люди просто приходят и выбирают. Это малоимущие, студенты, люди почтенного возраста и бездомные.

— Вы ведь еще и продукты раздаете?

— Нет, продукты мы не раздаем. Во время пандемии мы развозили их по домам — по заявкам прихожан. А так — мы кормим всех приходящих, без различия веры и национальностей.

Сейчас, кстати, в нашей Казанской епархии готовится карта всех точек, где можно получить горячее питание безвозмездно в городе Казани и других городах епархии. Наша трапезная работает уже четыре с половиной года. А после Радоницы, 11 мая, на муниципальных социальных ресурсах в Казани будет постоянный анонс о возможности получать горячее питание у нас ежедневно, с 11.00 до 13.00. Со временем, надеемся, мы сможем и раздавать какие-то самые простые продукты, чтобы нуждающиеся могли взять их с собой.

— Но ведь вы, как социальная столовая, не требуете справки о материальном положении? Как, что сделать голодному, чтобы поесть у вас — прийти и попросить: «Христа ради»?

— Чтобы попросить «Христа ради», тут как раз надо быть христианином. Нет, просто попросить поесть, мы никому не откажем.

Только официальная цифра приводит в ужас — 20 млн жителей находятся за чертой бедности! Но мы знаем, что реальные масштабы бедности, видимо, значительно шире

На джипе — к бесплатному юристу

— Потом вы открыли кабинет бесплатной юридической помощи. Кто и с какими вопросами приходит сюда?

— Самые разные вопросы. Начиная от оформления пенсии, наследства до подготовки документов к гражданским или даже уголовным искам. Потом уже договариваются и об адвокатском сопровождении в суде, но это уже в частном порядке. Принимают тоже наши прихожане, взявшие на себя этот вид служения. Для чего все это делается? Только официальная цифра приводит в ужас — 20 млн жителей находятся за чертой бедности! Но мы знаем, что реальные масштабы бедности, видимо, значительно шире.

Ну нечем людям заплатить за консультацию! Человек сегодня настолько «унижен и оскорблен», что не может себе позволить даже этого минимума. Так и появилась у нас два года назад служба бесплатной юридической помощи. Она очень востребована.

Кстати, как только открылся кабинет, к нам на таких дорогущих машинах стали приезжать за бесплатной помощью… Полгода назад открылся еще один кабинет в одном казанском храме, к слову.

Куда идти с «непроходящей болью»

— Как можно попасть на прием к психологу?

— Сейчас она принимает каждую неделю, по субботам и воскресеньям, нужно позвонить в подворье и записаться. Однако желающих столько, что запись уже заполнена до июня включительно. Но нужно понимать, что порой к нам люди обращаются в крайне тяжелых психологических ситуациях. И мы, как стоматологи, которые пациентов с острой болью принимают вне очереди, тоже не отказываем в срочной помощи. Мы подключаем и священников к работе с ними, потому что бывают ситуации, задержка в помощи в которых может привести к непоправимым последствиям, человека нужно буквально спасать. Да, работаем как служба спасения.

У человека с верой в Бога есть не только надежда, но и уверенность в будущей встрече с любимым человеком, ушедшим в вечность. А у людей без веры утрата может быть настолько острой, что они не представляют, как им дальше жить

— С какими проблемами обращаются к вам?

— С самыми разными. Иногда людям годами негде и некому выговориться. Был у нас один такой человек. Он пришел, просто начал рассказывать психологу о своей беде, а потом просто расплакался, долго остановиться не мог. Оказалось, что ему 20 лет не с кем было поговорить — нет близких людей, способных выслушать. Вот и держал все в себе. И кстати, такие люди приходят к нам постоянно, это не единичный случай.

Сегодня, после пандемии, много приходит и тех, кто потерял близких, кто не может справиться с утратой. Это боль, которую ничем нельзя погасить, никакими слезами. В психотерапии даже есть термин такой — «непроходящая боль», она ничем не купируется. Здесь сложнее работать, конечно, с неверующими. У человека с верой в Бога есть не только надежда, но и уверенность в будущей встрече с любимым человеком, ушедшим в вечность. А у людей без веры утрата может быть настолько острой, что они не представляют, как им дальше жить.

Рынок психотерапии сейчас очень динамично развивается, и, несмотря на разные направления в этой науке, наверное, должно быть хотя бы одно ценностное. Оно должно быть четко привязано к ценностям христианским, которое помогает человеку не только в личностном и карьерном росте, но и поможет ему открыть самого себя, добраться до самого себя в долгом странствии по ландшафтам и закоулкам своего сознания. Психотерапия в храме сродни воскрешению Лазаря — помочь человеку воскреснуть из мертвости и отчаяния. Ведь в христианской типологии каждый человек — часть не только общества, но и гражданин Небесного Царства. Часто люди приходят к нам и с семейными проблемами — охлаждение в отношениях, потеря связи между поколениями.

Кто выслушает священника

— Скажите, не заменяет ли беседа с психологом исповеди? Они несколько похожи…

— Что-то схожее есть, эти практики очень близки. Но отличие в том, что исповедь — практика сакральная.

Интересно, что беседы у психотерапевта часто подготавливают к исповеди, становятся прелюдией к ней. У психотерапевта человек находит ответы на свои личностные, экзистенциальные и профессиональные вопросы, но для того, чтобы исцелиться и понять себя, надо сделать следующий шаг — прийти на исповедь. А на приеме, в более привычной для неверующего человека, некультовой атмосфере, подготовиться сделать этот шаг значительно легче.

— Куда за помощью идут сами священники?

— Существует целое сообщество православных психотерапевтов — мы идем к ним. Конечно, и священники нуждаются в помощи, но это совершенно другая категория людей, у них свой мир со своими установками. Даже от близких людей они бывают достаточно закрыты. Помню, 25 лет назад, когда я был очень молод, после принятия священнической хиротонии, я приехал в Оптину пустынь. Седой старец, один из подвижников, здравствующий и поныне, мне, молодому священнику сказал: «Люди, приходящие к тебе, должны видеть за тобой свет Христа. Ты ни в коем случае не должен их приводить к себе, не быть конечной точкой, нельзя заслонять Христа собой». С каждым годом эти слова все больше прорастают во мне. И в христианстве такой подмены быть не должно, а в психотерапии, к сожалению, зачастую происходит обратное.

Конечно, и священники нуждаются в помощи, но это совершенно другая категория людей, у них свой мир со своими установками. Даже от близких людей они бывают достаточно закрыты

«Люди старше 60 лет оказались ненужными»

— Как вы считаете, пандемия с ее ограничениями больше разобщила или соединила людей?

— Да скорее разобщила. Видимо, в нашем обществе в России истощился сегодня тот духовный заряд единства и родства, который был накоплен еще до революции. Его хватило примерно до 50-х годов, когда шло массовое строительство заводов, выстраивание страны после войн, а вот уже в 70-е годы прошлого века началась полная духовная деградация.

Со сменой власти в 90-х годах произошла и смена ценностей. И самый страшный итог этой смены сегодня — люди старше 60 лет оказались ненужными, они не смогли адаптироваться в капиталистическом обществе, реализовать даже самые простые свои потребности. Да и поколение то уходит — обратите внимание: мы больше не встречаем старушек на лавочках, а стариков почти нет и вовсе. Идет массовое вымирание мужчин. Я даже статью страшную как-то читал на эту тему: «Куда исчезли наши старики»…

Десятина — для зрелых духовно

— Как вы сами перенесли пандемию?

— Два раза болел. Тяжело, но дома. После Рождества мы собрались вместе — первое общее собрание на нашем подворье. И вот что интересно — многие болели, но никто из наших прихожан и их близких не умер от ковида. Да, лежали в тяжелейшем состоянии в больницах, но, начав молиться, выздоравливали. Это факт.

Люди старше 60 лет оказались ненужными, они не смогли адаптироваться в капиталистическом обществе, реализовать даже самые простые свои потребности. Да и поколение то уходит — обратите внимание: мы больше не встречаем старушек на лавочках, а стариков почти нет и вовсе

— На что существуют социальные проекты?

— Все специалисты несут свое служение безвозмездно, в свое свободное время. Остальное — покупка продуктов, восстановление нашего храма, да и много чего другого — за счет пожертвований прихожан.

В церкви всегда стандартом была десятина — отдать десятую часть своих доходов Богу, на нужды храма. Но мы не можем этого требовать, как, например, это бывает сегодня в постпротестантских многих общинах — не отдал десятину, то и на собрания общины приходить не смей. Опять же, это вопрос веры и совести каждого. Многие просто не доросли духовно до понимания того, что небольшой избыток средств можно потратить не только на свои удовольствия и развлечения, а спасти с их помощью чью-то жизнь от голода и холода зимой.