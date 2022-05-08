Пианист Алексей Мельников: «Они не Чайковского наказывают, а самих себя»

На первом сольном концерте в Казани музыкант исполнил произведения Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова

Фото: Ринат Назметдинов

Обладатель третьей премии конкурса имени П.И. Чайковского 2019 года, известный российский пианист Алексей Мельников приехал в Казань во второй раз. Если дебютом на сцене Татарской филармонии было совместное выступление с оркестром, то в начале мая музыкант привез сольную программу. Именно такой концерт, когда внимание зрителя приковано только к человеку и роялю, дает самому пианисту возможность точно продиагностировать публику — истинные ценители перед ним или поклонники громких имен и ярких афиш.

«Фортепианный сезон» в филармонии

Алексей Мельников как-то признался — неважно, в какой стране ты выступаешь, потому что публика делится не по национальному признаку, а по интеллектуальному. Есть филармонии и концертные залы, которые собирают кассы пусть и на классической, но попсе. Однако в Татарской филармонии, по его наблюдениям, ситуация иная.

Еще в первый приезд он отметил казанцев как вдумчивых и подготовленных зрителей — недаром здесь проводятся лекции и встречи под патронажем руководителя отдела работы со зрителем Светланы Черных. Татарская филармония специально выписала ее из Екатеринбурга.

Музыкант топового уровня завершил фортепианный сезон в филармонии ярким торжествующим аккордом

Выступление Мельникова завершило в этом сезоне серию концертов «Музыка эпох. Романтизм». К слову, красной нитью всего сезона проходил абонемент «Фортепианные вечера в филармонии». На этих концертах свое мастерство показали Николай Кузнецов, Александр Гиндин, Константин Емельянов, Петр Лаул и Варвара Мягкова, а вишенкой на торте стало выступление Алексея Мельникова.

Заметим, что его концерт неоднократно переносился по разным причинам, что в итоге оказалось к лучшему — музыкант топового уровня завершил фортепианный сезон в филармонии ярким торжествующим аккордом. Таким же, как и исполненный им один из этюдов-картин Опуса №39 Сергея Рахманинова. Однако этим публика не ограничилась, шквальными аплодисментами «выпросила» бис — рахманиновскую «Польку».

«Принять телефонные звонки в зале как данность»

Стоит отметить, что Опус №39 стал последним произведением, которое Сергей Рахманинов написал на родине. Далее последовала продолжительная творческая пауза в эмиграции. Как рассказал Алексей Мельников, программу концерта он выбирает исходя из собственного настроения, а также города и зала, куда он приезжает. Вообще, на концертный сезон он готовит обычно две программы — невозможно, по словам пианиста, каждый раз предлагать новый концерт, ведь музыкант ведет очень активную концертно-гастрольную деятельность. Так, дав концерт 4 мая в Казани, уже 5 мая он сыграет в Улан-Удэ.

Как рассказал Алексей Мельников, программу концерта он выбирает, исходя из собственного настроения, а также города и зала

— Я не концептуально подхожу к выбору программы, а очень субъективно, по настроению. Эта программа получилась очень драматичной, трагичной, но она не сложна для восприятия, за сезон я убедился, что принимают ее хорошо. Самому же мне именно сейчас как нельзя лучше созвучны Шопен и Рахманинов, — поделился Алексей Мельников.



К слову, об уровне культуры, особенно по части невыключенных телефонов на концерте, он признался, что его не особо беспокоят разговоры и звонки в зале. «Пора уже перестать музыкантам рефлексировать по этому поводу. Мы ведь живем в 21-м веке, и нужно принять как данность реалии времени», — считает пианист.

«В блокадном Ленинграде исполняли сочинения немецких композиторов»

Еще до пандемии музыкант выступал с оркестрами «Виртуозы Праги», румынским «Бакэу», Сан-Марино и Токио. Его сольники проходили в США, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Японии. Алексей Мельников принимал участие в международных фестивалях в Италии и Франции, а в 2017 году стал победителем II Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке и выступил на сцене знаменитого Каренги-холла. В том же году записал сольный альбом с музыкой Бетховена и Листа для фирмы ACOUSENCE Records.

«Это наследие всего человечества, а лишать своих граждан его — значит, наступать самому себе на хвост», — поделился мнением Алексей Мельников

— Теперь я стараюсь плыть по течению. Первый по нашей индустрии удар нанесла пандемия, именно тогда я понял, что не надо рассчитывать ни на что, строить планы на будущее, нужно просто играть. К сложнейшей сегодняшней ситуации я и мои коллеги были, в общем-то, готовы, теперь концерты отменяются и внутри страны, а в Европе их нет и вовсе. За себя мне не очень обидно, а вот за Чайковского и Достоевского, которые теперь вне нашей страны сами оказались персонами нон грата — да. Все связи с зарубежными коллегами-музыкантами у меня сохранились, мы созваниваемся, обсуждаем сложившуюся ситуацию. Могу сказать, что большинство из них понимают — Чайковский-то ни в чем не виноват, но ничего не могут с этим поделать. Такие решения принимают политики. Запрещая русских музыкантов, писателей, европейцы, американцы не их наказывают и даже не россиян. Прежде всего — самих себя. Великие произведения вообще никому не принадлежат. Из истории мы помним, что даже в блокадном Ленинграде исполнялись сочинения немецких композиторов, в том числе. Это наследие всего человечества, а лишать своих граждан его — значит, наступать самому себе на хвост, — поделился мнением Алексей Мельников.