Уникальный шанс купить производственные помещения и склады рядом с Казанью по наименьшим ценам

Фото: Роман Хасаев

4 мая открылся новый этап торгов в производственно-логистическом комплексе FoodGreen в Зеленодольске. Цены на большую часть лотов ниже рыночных цен на 40—50%.

Сегодня стартовали открытые торги на земельные участки и коммерческие площади производственно-логистического комплекса FoodGreen, который разместился на территориях бывшего мясоперерабатывающего комбината «Даль-Кама».

На 3,8 гектара находятся 12 производственных зданий и участков, которые полностью обустроены, оснащены всем спектром современных коммуникаций и дорожной инфраструктурой.



Каждый из лотов полностью готов к приему новых хозяев: документы к сделке полностью оформлены. Комплекс выведен в продажу в рамках конкурсного производства. Стоимость земельных и коммерческих площадей ниже на 40—50%, чем у аналогичных предложений в пределах Казанской агломерации.



Задачи собственника бизнеса, которые уже решены в FoodGreen

Площади подключены к коммуникациям: в комплексе FoodGreen все готово под ключ в формате «заезжай и работай». Коммуникации подключены, в зданиях смонтирована вентиляционная система современного образца. Все в рабочем состоянии. Удобная логистика: комплекс расположен в черте города, в оживленном промышленном районе. Рядом с ним проходит автострада, неподалеку находится один из крупнейших транспортных узлов Горьковской железной дороги. При необходимости можно организовать и речные грузоперевозки — рядом грузовой порт. Частично оборудованные производственные площади: в некоторых помещениях, выставленных на продажу, имеется уникальное рабочее мясоперерабатывающее, холодильное и морозильное оборудование. Его полный список можно изучить по ссылке . Удобные подъездные пути: в FoodGreen удобная и благоустроенная подъездная дорога подходит не только к воротам производственного комплекса, но и от них до каждого отдельного продающегося участка. Многофункциональные площади: современные производственные помещения зданий FoodGreen проектировались под многофункциональные задачи. Все помещения максимально трансформируемые, подходят и под пищевое производство, и под автосервис, и под складские модули, и под производство товаров легкой промышленности и т. д. Здания продаются вместе с землей: покупатель лота в производственно-логистическом комплексе FoodGreen приобретает не только здание, но и участок земли под ним. Бизнес в ТОСЭР дает резидентам серьезные льготы по налогам: налог на прибыль для резидентов ТОСЭР составляет всего 5% (против 20% в обычном случае), налоги на землю и имущество нулевые (в обычном случае они составляют 1,5% и 2,2%), а страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 7,6% (нерезиденты ТОСЭР платят 30%).

Что сейчас можно купить в FoodGreen?

Прошло уже несколько этапов торгов, во время которых часть движимого и недвижимого имущества была выкуплена. Следующие торги открылись сегодня, 4 мая 2022 года, на электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов». Для продажи осталось 11 лотов, в числе которых имеются привлекательные объекты недвижимости для организации и ведения бизнеса.



Принять участие в торгах можно по ссылке .

Лот №2 — земельный участок площадью 6 115 кв. м и холодный склад (одноэтажное здание с высокими потолками) на 743,2 кв. м. К этому участку удобно организовать отдельный въезд, поэтому отгрузка продукции отсюда будет максимально быстрой и удобной. Здесь высокие потолки и большая прилегающая площадь земли. Стоимость — 12 057 494 рубля.

Стоимость кв. м. здания с учетом земельного участка — 16 223,75 рубля.

Кстати, для организации более или менее крупного производства можно прибавить к нему лот №3 (3 654 кв. м земли и холодный склад площадью 1 128,3 кв. м с высокими въездными воротами, стоимостью 11 350 431 рубль). В результате общая площадь ваших владений составит в районе 1 гектара. Здесь можно будет организовать и логистический центр, и склад открытого хранения и даже (при необходимости) станцию технического обслуживания автомобилей. Возможность организации отдельного заезда и отгораживания территории позволяет открыть здесь практически автономный бизнес.

Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 10 059,76 рубля.

Лот № 4 — земельный участок площадью 4 461 кв. м и двухэтажное производственное здание площадью 5 958 кв. м с административным блоком, раздевалками, душевыми, столовой, складскими помещениями и цехами. Оборудование: спиральные морозильники ALCO ASK, уравнительные платформы, воздухоохладитель-шокфростер Goedhart PLK, тельфер, пожарная сигнализация, компрессорная система охлаждения, тепловые завесы, электронная проходная PERCo, холодильные машины SH и т. д. Здесь можно вести активную производственную деятельность, для этого здание подходит идеально. Тут есть собственный крытый въезд, проходная, зона погрузки-разгрузки. Стоимость лота — 186 069 368 рублей.

Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 31 230,17 рубля.

Аукцион по лоту №4 стартует 20 июня 2022, прием заявок на участие пройдет с 11.05.22 по 17.06.22.

Лот №5 — земельный участок (4 617 кв. м) и два морозильных склада (3 520,7 кв. м). Оборудование: передвижные стеллажи для хранения груза в паллетах, холодильные машины SH-AA и уравнительные платформы Herman. На существующем оборудовании можно хранить более 3 тысяч тонн готовой продукции. Возможные типы использования помещений — активное производство или склад готовой продукции. Энергоэффективные материалы, из которых построено здание, позволяют держать здесь температуру -20 градусов круглый год. Стоимость лота — 101 631 344 рубля.

Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 28 866,80 рубля.

Лот №6 — земельный участок площадью 4 124 кв. м и производственно-административное здание площадью в 3 551,7 кв. м. Есть помещение под лабораторию, раздевалки и душевые для персонала. Так что здесь будет идеально производить продукты. В здании смонтированы камеры шоковой заморозки. Еще тут установлены: система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, холодильные машины SH-AA и SH-LA, воздухоохладитель, уравнительные платформы. Стоимость лота — 90 497 932 рубля.



Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 25 480,17 рубля.

Лот №7 — земельный участок (1 755 кв. м) и морозильный склад (1 300 кв. м). Оборудование: два спиральных морозильника Tecnopool, уравнительная платформа, конвейерные системы Anaconda, воздухоохладитель-шокфростер PLKs, холодильные машины SH-A. Условия позволяют здесь также круглый год удерживать температуру -20 градусов по Цельсию. Стоимость лота — 65 672 630 рублей.



Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 50 517,41 рубля.

Лот №8 — земельный участок (926 кв. м) и морозильный склад (956,7 кв. м). Этот лот очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что оборудования тут смонтировано поменьше, да и площадь тоже не такая большая. Оборудование: уравнительная платформа с поворотным козырьком, холодильная машина SH. И это тоже подходящее помещение для активной производственной деятельности или для организации склада готовой продукции. Стоимость лота — 25 286 198 рублей.



Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 26 430,65 рубля.

Лоты №9 и №10 — земельный участок (1 449 кв. м) и двухэтажное здание свободного назначения (1 499,4 кв. м). Лоты находятся в одном здании, но зарегистрированы долевой собственностью под разными кадастровыми номерами. Тут можно наладить и производство, и складские помещения, и логистический комплекс, и сервисную компанию. Пространство помещения легко трансформируется под любой вид деятельности. Второй этаж отводится под административные помещения и комнаты для персонала. Стоимость 9-го лота — 19 788 973 рубля и 10-го лота — 24 485 630 рублей.

Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка лотов №9 и №10 — 14 134,98 и 16 330,29 рубля соответственно.

Лот №11 — земельный участок площадью 871 кв. м и холодный склад на 710,1 кв. м. Здесь можно организовать и производство, и склады. Стоимость лота — 15 213 482 рубля.

Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 21 424,42 рубля.

Лот №12 — земельный участок (1 731 кв. м) и два морозильных склада (1 095 кв. м). Оборудование: несамоходная телескопическая вышка LM WPAM, две холодильных машины SH, уравнительная платформа, воздухоохладитель. Высокие потолки, удобные подъезды к зонам погрузки и разгрузки позволяют монтировать многоуровневые стеллажи или организовать вертикальное зонирование производственного оборудования. Стоимость лота — 31 953 060 рублей.

Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 29 180,88 рубля.

Лот №13 — земельный участок (6 931 кв. м) с коммуникациями. На территории расположена газораспределительная станция, котельная, трактор, будка охраны (14,4 кв. м). Стоимость лота — 41 232 695 рублей.

Стоимость кв. м здания с учетом земельного участка — 37 655,43 рубля.

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8 (843) 210-10-35,

8-919-644-97-05

Зеленодольск, ул. Озерная, 20а

1 / 16 Общий план комплекса

Лот №5: вход в морозильный склад (внутри смонтировано оборудование)

Лот №4: двухэтажное здание с административным блоком, раздевалками, душевыми, столовой, складами и цехами

Общая территория комплекса, центральная дорога

Лот №6 — участок и производственно-административное здание. Есть помещение под лабораторию, раздевалки и душевые для персонала.

Передвижное стеллажное оборудование для хранения паллетированного груза в производственном здании (лот №5)

Лот №8: морозильный склад с оборудованием

Общий вид комплекса с примыкающей к нему транспортной развязкой

Лот № 5: два морозильных склада с передвижными стеллажами, холодильными машинами и урованительными платформами

Лоты №7, 8, 12: морозильные склады с оборудованием (в общей сложности 4 склада)

Лот №4: один из входов в здание, оборудованный уравнительной платформой

Производственно-административное здание (лот №6) и газовая котельная

Въездная группа, КПП

Лот №5: въезды на морозильные склады с уравнительными платформами

Лот №9: помещения в двухэтажном здании свободного назначения

Производственное оборудование, смонтированное в здании (лот №4)