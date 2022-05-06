День в истории: в Казани достроили парк Победы и принялись за Дворянское собрание

Чем примечательна дата 6 мая?

Сегодня, 6 мая, в США отмечают день медсестер, а на Филиппинах — День доблести. Сегодня началось строительство нового здания Дворянского собрания, прошел футбольный матч в блокадном Ленинграде, 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж, а на последней странице газеты «Правда» появляется первый репортаж из Чернобыля, в Казани открылся мемориальный комплекс в парке Победы. Родились: психолог Зигмунд Фрейд, певица Мунира Булатова, поэт Ренат Харис, руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина и руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Марат Сафиуллин. Умерли: патриарх Московский и всея Руси Пимен (Сергей Извеков), педагог Мария Монтессори, генерал Александр Родзянко и секс-символ начала прошлого века Марлен Дитрих. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Может ли солист оперы быть директором оперного театра?

6 мая 1845 года на Театральной площади (ныне площадь Свободы) началось строительство здания Дворянского собрания (ныне ратуша) по проекту Михаила Коринфского и Николая Ефимова. Здание площадью более пяти тысяч квадратных метров оформили в виде итальянского палаццо. Строительство длилось 9 лет.

Фото idel-tat.ru

6 мая 1914 года в Архангельске родилась солистка Татарского театра оперы и балета Мунира Булатова. Как и многие татарские певицы того времени, она закончила Казанское музыкальное училище, а потом Татарскую оперную студию при Московской консерватории. Солисткой оперы Булатова была 40 лет, 3 года даже работала директором оперного театра, потом преподавала в институте культуры.

6 мая 1941 года родился поэт Ренат Харис, чьи либретто активно используют современные татарские композиторы Резеда Ахиярова, Эльмир Низамов и Леонид Любовский. Харис — автор более 60 сборников стихов, поэм и пьес, а также более 40 книг на татарском, русском, английском, башкирском, чувашском языках.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

6 мая 2005 года в парке Победы торжественно был открыт мемориальный комплекс. Сам парк был заложен в 1955 году, работы по его постройке начались спустя 20 лет, а в 2000 году жители увидели памятную стелу и музей военной техники под открытым небом.

6 мая 2021 года «Реальное время» писало о прощальной церемонии по случаю кончины бывшего ректора Казанского университета, видного химика Александра Коновалова. Рустам Минниханов принес соболезнования близким ученого. За годы жизни Коновалов подготовил 52 кандидата наук, четырех докторов наук, также он инициировал строительство культурно-спортивного комплекса «УНИКС».

Фото: kpfu.ru

«Правда» — о Чернобыле



6 мая 1942 года на стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч. Команда местного стадиона встретилась со сборной моряков Краснознаменного Балтийского флота и одержала победу со счетом 7:3. В то время подобных товарищеских встреч проходило немало. Информации о матче осталось немного. Известно, что первый мяч забил игрок флотской команды по фамилии Кодуа, служивший корабельным поваром. Футболисты провели на поле два тайма.

6 мая 1986 года на последней странице газеты «Правда» появился первый репортаж из Чернобыля (его авторы — специальные корреспонденты Владимир Губарев и Михаил Одинец). Оба написали после книги о своих поездках. Одинец — «Чернобыль. Дни испытаний». Губарев — «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых».

Фото: wikipedia.org

Элизабет Тейлор попробовала выйти замуж, понравилось



6 мая 1856 года родился австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд, разработчик теории психоанализа. В 1885—1886 годах Фрейд стажировался у врача-психиатра Жана-Мартена Шарко и пришел к идее о том, что причиной психических заболеваний могут быть ненаблюдаемые динамические травмы психики.

6 мая 1950 года 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж... Ее мужем стал основатель сети отелей Hilton Конрад Хилтон. Они провели вместе всего 8 месяцев. Второй муж был старше ее на 20 лет, в данном союзе у них появились два сына, после развода она вышла замуж уже через месяц. Прожив с новым мужем 5 лет, она вновь связывает узы с новым мужчиной в тот же месяц. Все это продолжалось еще несколько лет, после чего она развелась в последний раз в 1996 году. У нее сохранились дружеские отношения с бывшими мужьями до конца жизни.