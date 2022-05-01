Юлия Кочетова: «Мы привыкли списывать на депрессию все наши текущие проблемы»

Самопомощь при апатии и депрессивных настроениях: рекомендации психолога

В последнее время в условиях нестабильной обстановки многие из нас подвержены сильным волнениям, переживаниям и тревоге. Это не может не вызывать апатию, сниженное настроение (не путать с депрессией), тревожные расстройства, предупреждает клинический психолог Юлия Кочетова. В авторской колонке для «Реального времени» кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ дает рекомендации, как помочь самому себе при депрессивных настроениях, а когда надо бежать к специалисту и бить тревогу.

Тревожные расстройства встречаются у 40 процентов людей

Под воздействием сильных стрессовых факторов, таких как потеря близких, тяжелая болезнь, сложности на работе или как сейчас — сильные политические и экономические потрясения, человек может столкнуться с различными проблемами ментального здоровья. Среди них можно встретить тревожные расстройства, апатию и, конечно, депрессию. Чем больше мы подвержены подобным состояниям, тем ниже качество жизни и удовлетворенность ею.

Но давайте разберемся, что это за проблемы? Начнем с тревоги.

Может быть вы удивитесь, но тревога — это нормальная человеческая эмоция, которая возникает как реакция на потенциальную опасность. Тревога имеет определенный смысл. И, более того, можно утверждать, что тревога не бесполезна. В процессе антропогенеза тревога сигнализировала нашим предкам об опасности, позволяла мобилизоваться, вовремя начать действовать, что помогало выжить, спасаться от хищников и врагов. Со временем для современного человека тревога начала приобретать и иные смыслы. И необходимо разобраться, в какой момент тревога из нормальной реакции переходит в тревожное расстройство.

Тревога — это все-таки отрицательно окрашенная эмоция. Выражается она, как правило, в ощущении неопределенности, ожидании отрицательных событий. Тревога ориентирована на будущее, то есть человек ориентируется на неудачный опыт из прошлого или настоящего и переносит его в будущее, создавая себе постоянное напряжение, поскольку тревога, как правило, это не про то, что «есть сейчас», а про то, что «может быть».

Тревога сигнализировала нашим предкам об опасности, позволяла мобилизоваться, вовремя начать действовать, что помогало выжить, спасаться от хищников и врагов. Фото: naked-science.ru

Сопровождается тревога характерными соматовегетативными, то есть физиологическими изменениями: напряжение в теле и мышцах, учащенный пульс и сердцебиение, трудности с дыханием, изменение артериального давления, сухость во рту, проблемы с кишечником, потливость, зябкость и тому подобное. Чрезмерно высокий и чрезмерно низкий уровень тревоги будет иметь дезадаптивное значение, приводить к неблагоприятным последствиям.

Европейская психиатрическая ассоциация исследовала распространенность тревожных расстройств в популяции. Оказалось, что депрессивные расстройства составляют порядка 10 процентов, а тревожные расстройства — от 15—20 до 40 процентов. Это достаточно высокие показатели. Далеко не все исследования подтверждают эти данные, тем не менее тревожные расстройства действительно встречаются по крайней мере вдвое чаще депрессий.

Если есть тревога — значит, человек живет

При всем этом тревога — важнейший элемент существования человека. Хороший пример приводит известный американский психолог и психотерапевт Ролло Рис Мэй. «Так, например, я испытываю тревогу перед каждой лекцией, хотя уже сотни раз выступал перед аудиторией. Однажды, устав от этого напряжения, которое казалось мне чем-то излишним, я приложил все свои силы, чтобы избавиться от подобного состояния. И действительно, в этот вечер, начиная лекцию, я был совершенно спокоен и свободен от обычного напряжения. Но выступление мое оказалось неудачным. Ему недоставало напряжения, ощущения риска, того чувства, какое испытывает лошадь перед скачками, — то есть всего того, в чем проявляется нормальная тревога», — пишет он.

Таким образом, встреча с тревогой может обострить наше восприятие. Именно она создает то напряжение, на котором основано сохранение человеческого существования. Если есть тревога — значит, человек живет. Вот почему датский теолог Серен Кьеркегор называл тревогу нашим «лучшим учителем». По его мнению, тревога возникает тогда, когда перед человеком раскрываются новые возможности.

Депрессия — серьезный клинический диагноз

Теперь разберемся с апатией и депрессией. Апатия — это безразличие и отсутствие эмоций.

Апатия достаточно частое явление и может встречаться в норме у здоровых людей. Но также апатия может являться симптомом, который говорит о наличии нарушений в психическом состоянии человека. Апатия может быть разной по степени тяжести. Легкие формы могут проявляться в нежелании что-либо делать. В тяжелых случаях апатия может приводить к тому, что человек абсолютно не заинтересован в жизни, перестает проявлять заботу о себе, так, например, может случиться при депрессии.

Хочу заметить, что депрессией у нас привыкли называть все состояния, связанные со снижением настроения, а ведь это серьезный клинический диагноз! Мы привыкли списывать именно на депрессию все наши текущие проблемы — перепады настроения, перегруженность на работе, страхи, неприятности в семье и прочее. А между тем депрессия — это конкретное психическое заболевание, которое американский психотерапевт Аарон Бек называл «болезнью нашего времени». Чем же отличается депрессия от сниженного настроения?

Депрессия включает себя нарушения на нескольких уровнях: эмоциональном (аффективном), физиологическом, поведенческом и даже мыслительном. Безусловно, при депрессии мы встречаем человека с проблемами в эмоциональной сфере — подавленным настроением, которое не зависит от обстоятельств и, более того, сохраняется длительное время. При этом у пациента теряется интерес к жизни, он чувствует тоску и отчаяние, недовольство собой, ощущает вину. Поведенческие нарушения проявляют себя в той же апатии и пассивности, человек становится неконтактным, меньше общается, отказывается от своих привычных радостей жизни.

Кстати, часто депрессия сопровождается употреблением алкоголя и других психоактивных веществ. Относительно мыслительной деятельности — человеку трудно сосредоточиться, то есть внимание неустойчивое, рассеянное, также тяжело принимать какие-либо решения — мышление становится как бы «вязким», медленным. Также все это сопровождается наличием когнитивных искажений, то есть ошибок мышления или ложных установок.

Проанализировав основные ошибки мышления, известный американский психотерапевт Альберт Эллис сгруппировал когнитивные искажения вместе и обозначил их как «Кодекс невротика». Это некий свод «лозунгов», способствующих формированию невротических расстройств. «Кодекс невротика» включает в себя 12 иррациональных убеждений. В частности, это жесткая необходимость быть любимым или одобряемым каждым значимым другим; установка, что каждый должен быть компетентен во всем или что большинство людей — подлые или испорченные. Или еще одно, характерное для многих: несчастья человека обусловлены внешними силами (форс-мажор), и у людей мало шансов их контролировать. И одно из наиболее актуальных — не надо беспокоиться о чужих проблемах. Как видно из перечня, подобные установки действительно не отражают реального положения дел и демонстрируют искаженное восприятие пациентов.

Из всего указанного выше можно сделать вывод, что негативные убеждения, мысли человека, его ожидания относительно себя самого, других людей и мира в целом влияют на его настроения и поступки.

Как помочь себе?

Итак, что же делать при депрессии, а что при сниженном настроении и легкой форме апатии? Во-первых, для того, чтобы диагностировать природу проблемы, необходимо обратиться к клиническому психологу, неврологу или психиатру. Каждый из этих специалистов может отделить истинный диагноз «депрессия» от сниженного настроения и других проблем.

Чтобы диагностировать природу проблемы, необходимо обратиться к клиническому психологу, неврологу или психиатру. Фото: aif.ru

Во-вторых, если все-таки был поставлен диагноз «депрессия» (или биполярное расстройство и прочие) необходимо понимать, что это состояние не пройдет самостоятельно. Чем дольше человек будет пребывать в этом, тем сложнее будет процесс реабилитации. Человеку, страдающему депрессией, необходима медикаментозная помощь, а соответственно, консультация врача-психиатра (также для начала можно обратиться к неврологу), а в дальнейшем — работа с психотерапевтом по различным направлениям и модальностям (когнитивно-поведенческая терапия, десенсибилизация и переработка движением глаз, арт-терапия).

Если все же мы говорим о ситуативном снижении настроения, то могут помочь и некоторые рекомендации по самопомощи:

Отслеживайте и «ловите» свои негативные мысли, старайтесь использовать позитивное мышление. Именно наши мысли определяют наши эмоции. Соответственно — негативные мысли рождают негативные эмоции.

Обращайте внимание на свой режим и удовлетворение физиологических потребностей: отследите сон, ложитесь спать по времени, высыпайтесь, правильно питайтесь, не отказывайте себе в пище и витаминах, также не переедайте.

Спорт и движение — очень важны в нашей жизни, это источник эндорфинов, возможность насытить кровь кислородом, «запустить» свой организм.

Чаще гуляйте и проводите время на воздухе.

Найдите приятное хобби, которое будет приносить радость.

Общайтесь с приятными людьми, больше посещайте приятные места — выставки, театры, кино, расширяйте кругозор.

Самое важное — не забывайте себя хвалить и радовать. Положительная оценка себя, возможность замечать свои победы, благодарность себе и окружающим — мощный фактор борьбы со сниженным настроением.

Юлия Кочетова