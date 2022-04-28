«Синтез» уходит на заслуженный отдых полным триумфатором

Три десятка чемпионов вернулись в Казань

Счастливыми, но очень усталыми выглядели вернувшиеся домой ватерполисты «Синтеза». Из солнечной Астрахани они прилетели в Казань, в которой никак не распогодится. Но и физическая усталость, и погодная сумрачность скрашивалась наличием выигранного трофея — Кубка России. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Реваз Чомахидзе: «Победа целиком и полностью заслуга моих игроков»

В прошлом году синтезовцы выглядели гораздо более энергичными. Возможно, сказалось, что тогда возвращение было напрямую из Москвы, а сейчас поначалу предстоял перелет из Астрахани в Москву, затем в Казань, и пассажиры чемпионского рейса только в местном аэропорту догадались, что летели вместе с кем-то.

— С кем мы летели, что их с этими встречают? — очень информативно поинтересовалась одна из пассажирок у другой, увидев телекамеру ТНВ.

С другой стороны, большая часть эмоций осталась в астраханском бассейне, и по другому быть не могло, когда за полминуты до конца поединка сравниваешь счет, а за три секунды одерживаешь долгожданную победу.

— Это тот случай, когда победа целиком и полностью заслуга моих игроков. Они выдержали до конца этот бешеный ритм, верили в свои силы, даже когда было очень сложно, и вырвали победу в Кубке России! Игра с самого начала была очень тяжёлая и нервная. Тренерам всегда непросто: ты можешь помочь своим игрокам только советом. В таких играх всё решает характер, дисциплина и, конечно же, удача. Выиграла команда которая это заслужила, и, я думаю, что это справедливо, — такие слова произнес главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе после окончания поединка в экспресс-интервью клубной пресс-службе.

«Выиграла команда которая это заслужила, и, я думаю, это справедливо», — отметил главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе.

А в общении с «Реальным временем» он добавил: «Были проблемы в течении сезона, и я очень рад, что ребята их преодолели. Полуфинал с «Балтикой» прошли достаточно легко, хотя, соглашусь с вами, счет 9:1 с каким мы выиграли второй период, выглядит из ряда вон выходящим. Это была очень хорошая игра, которую трудно было повторить в финале. С самого начала было понятно, что финал с Волгоградом получится сложным, но даже уступая в счете мы видели, что команда не развалилась, она сохраняет четкий игровой рисунок, в конце концов, это позволило нам использовать предоставленные возможности».

«Наши победы это большое достижение, которое было бы невозможно без поддержки наших супер-шефов»



Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров в своем выступлении поблагодарил всех, без кого невозможно было бы так стабильно побеждать в последние годы:

— Концовка сезона получилась удачной, но непростой. Золотой финал мы играли против «Спартака-Волгограда». Все знали, что команда-соперница сильная, что поединок будет сложным, но, по моему мнению, мы смотрелись в этом поединке не очень убедительно. Как в защите, так и в нападении. Выиграли за счет класса, индивидуального мастерства. В четвертый раз в истории клуба мы выиграли Кубок России, второй год подряд! Это большое достижение, которое было бы невозможно без супер-поддержки наших шефов: Альберта Кашафовича и Руслана Альбертовича Шигабутдиновых, Фарида Гертовича Минигулова, СИБУРа, «Казаньоргсинтеза». Мы благодарим правительство республики и лично президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, министра спорта РТ Владимира Александровича Леонова! Спасибо болельщикам за вашу теплоту и энергию, спасибо журналистам за большую работу по ходу всего сезона! Спасибо команде, тренерскому штабу, всем сотрудникам клуба! Отличный, в целом, сезон получился!

Кстати, пользуясь случаем, он заметил, что необходимо подтянуться другим членам спортклуба, в частности, пловцам. На завершающемся в Казани чемпионате страны Егор Куимов из СК ВВС «Синтез» финишировал четвертым на своей профильной дистанции 100 метров баттерфляем, и пока это все. Порадовала новичок сборной Татарстана Дарья Устинова, которая выиграла 200 метров на спине. Рената Гайнуллина финишировала третьей, плюс добавила серебро на стометровке тем же стилем, и золото в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем вместе с Валерией Саламатиной, Вероникой Андрусенко и Софьей Дьяковой, но у пловцов СК ВВС «Синтез» прослеживается определенный спад.

«Отдай мяч Коле»

А как избежать подобных спадов могут рассказать чемпионы, и все тот же Реваз Чомахидзе. Его тайм-аут на последних секундах финала Кубка России напомнил старый ватерпольный анекдот, со словами «Отдай мяч Гиви», вот и Реваз Баадурович внушал своим подопечным: «Отдай мяч Коле», имея в виду Николая Лазарева, забившего решающий мяч. И это решение, принесшее итоговую победу, не просто везение, но и еще и тренерская «чуйка».

— Я считаю, что Коля провел один из самых сильных сезонов в своей карьере, став одним из сильнейших игроков нашего чемпионата, в целом. Я считаю, что закономерно было отдать ему право решать исход финального поединка. Там еще совпало, что был удален наш капитан Сергей Лисунов, мы, тем самым, лишались вариативности сыграть на центра, и поэтому я выбирал из двоих адресатов для паса — Аделя Латыпова и Коли. Счастлив, что угадал.

Тем временем, я хочу отметить наших соперников по финалу — волгоградский «Спартак». Все наши последние игры, начиная с «Финала Четырех» в чемпионате России, мы обыгрывали соперников с большим преимуществом, и невольно ожидали, что когда-нибудь эта серия закончится. И вот эта тяжелая игра пришлась на финал Кубка, и понятно, что еще раз обыграть сильного соперника, которого ранее разгромил в финале чемпионата страны, было очень непросто. Но иногда бывает так, что победу вырывают зубами. Также хотел бы отметить организаторов «Финала четырех» Кубка России, Астрахань, в отношении турнира все было очень достойно. На игры местного «Динамо-СШОР» приходило достаточно большое количество народа, что хорошо для развития водного поло, и погода еще была очень хорошая, — заключил наставник казанской ватерполистов.

Джаудат Абдуллин