Александр Разуваев: «Давайте сделаем из саммита в Казани такой же форум, как ПМЭФ, только на Восток»

Экономист считает, что России следует рассмотреть возможность более активного сотрудничества с мусульманскими странами

Около двух недель остается до открытия XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». В этом году ключевые темы деловой программы — экономика совместного потребления, исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. «Идея исламского банкинга станет очень актуальной в ближайшее время. А через 30 лет за счет русско-тюркской составляющей Россия будет очень похожа на Золотую Орду», — убежден член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В преддверии форума в авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает о проблемах ведения банковской деятельности по принципам шариата в России и перспективах сотрудничества со странами Азии.

«Идея исламского банкинга станет очень актуальной в ближайшее время»

На самом деле, исламский банкинг в России малоразвит. Насколько я знаю, исламскую ипотеку предлагал один из татарстанских банков, возможно, еще какие-то финансовые институты — просто в качестве своей фишки, изюминки в продуктовой линейке. Конечно, это связано с тем, что у нас до сих пор нет соответствующего законодательства.

Учитывая, что наши Центробанк и Мосбиржа активно консультируются с представителями Ирана, который давно под санкциями, я думаю, идея исламского банкинга станет очень актуальной в ближайшее время. Соответственно, частные финансовые компании, которые займутся этим первыми, займут доминирующее положение на рынке. У нас сейчас идет много разговоров о том, что должны быть какие-то элементы плановой экономики или нетрадиционных финансов. Не думаю, что в России принципиально изменится хозяйственная система, но, конечно, сектор исламских финансов должен занять свою нишу.

Западные инвестбанки писали еще лет пять назад, что в этот сектор можно привлечь от 10 млрд до 15 млрд долларов. Почему нет? Прежде всего получателями будут мусульманские республики — Татарстан, Башкортостан и северокавказские регионы.



Но эти услуги будут пользоваться спросом не только у мусульман. В данном случае ислам будет задействован с точки зрения продвижения. То есть если ты мусульманин, среди прочих равных ты точно будешь пользоваться именно исламскими продуктами. Но, условно говоря, если я не мусульманин, но каждый день покупаю в магазине айран, там стоит халяль. И если мне нужны пельмени, при выборе я возьму халяль, потому что думаю, что это более качественный продукт. Поэтому я считаю, что исламский банкинг будет пользоваться спросом у многих.

Сейчас такой тренд — число представителей тюркских народов, мусульман продолжает расти. Если мы посмотрим на демографические показатели, то в России положение дел лучше, чем в Европе, но хуже, чем во многих других странах Азии. А если взять разбивку, то тюркские народы рожают, а русские не рожают. Если мы посмотрим, как менялась демография за последние 30 лет, после распада СССР, то славянские республики — Беларусь и Украина, как и Молдова, Прибалтика, в минусе. Все тюркские республики, Средняя Азия — в плюсе.

Я считаю, что через 30 лет за счет русско-тюркской составляющей Россия будет очень похожа на Золотую Орду. Мы останемся многонациональной, многоконфессиональной страной, и, конечно, у исламского банкинга перспектива очень хорошая. Другое дело, что некоторые чиновники до сих пор в исламе видят не угрозу, а что-то непонятное, связанное с терроризмом. Условно говоря, в Пекине 70 мечетей, а в Москве — всего шесть. Я считаю, что наша федеральная власть немного проспала этот момент, хотя время еще есть.

Потенциал исламских стран очень большой и в данный момент недооценен. Фото: kazansummit.ru

«Потенциал исламских стран очень большой и в данный момент недооценен»

У нас традиционно в мае-июне был главный международный экономический форум в Питере (ПМЭФ). В этом году его, наверное, отменят, потому что понятно, что никто просто не приедет. Так давайте сделаем из саммита в Казани такой же экономический форум, только завязанный на Восток, Евразию. Я не понимаю, почему наша центральная власть с этой инициативой не выходит. И российские голубые фишки, и прежде всего, конечно, Турция — в идеале вообще Эрдогана пригласить и господина Алиева, и монархов с Ближнего Востока. Организация такого мирового саммита показала бы миру, что нет никакой изоляции России.

Если говорить о текущей ситуации, кроме исламских финансов, восточные страны могут закрыть вопросы санкционной продукции. Причем, конечно, экспорт, и прежде всего компаний из Татарстана в ту же Турцию или другие исламские страны.

Многие западники уходят, они выставляют свой бизнес на продажу. Надо привлечь сюда инвесторов из исламских стран с Ближнего Востока, Турции, может, даже из Пакистана, потому что это хорошие инвестиции. Напомню о 1985—86 годах, когда американцы без проблем продавили Саудовскую Аравию и она обрушила цены на нефть. Я так понимаю, что сейчас они хотели повторения, но арабы не прогнулись. Соответственно, если захотят что-то купить, надо это только приветствовать. Опять-таки будет соответствующий колорит, более того, освобождается ниша быстрого питания. Например, в Москве чайхана на каждом шагу, но это рестораны для среднего класса, может быть, даже для высшей прослойки среднего класса. А если бы было что-то такое вместо «Макдоналдса», было бы хорошо.

Кроме исламских финансов, восточные страны могут закрыть вопросы санкционной продукции. Фото: kazansummit.ru

Можно сказать, что экономический потенциал исламских стран очень большой и в мировой экономике в данный момент недооценен. В мире 1,5 млрд мусульман. Конечно, есть очень богатые страны, но есть страны перспективные с точки зрения развития, повышения уровня жизни и роста ВВП. Здесь я выделяю Узбекистан, они грамотно проводят экономические реформы, не повторяют российских ошибок. Их реально подкосила пандемия, потому что мировая торговля встала, но в принципе у узбеков очень хороший потенциал, и возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС с точки зрения их развития — это очень большой плюс. Узбекистан имеет одну особенность — у них рынок труда ежегодно растет на 700 тысяч человек в год. Это очень много. В 2019 году их The Economist признал открытием года. Я считаю, что на мировой карте именно Узбекистан в плане экономики наиболее интересная страна.

«Надеюсь, что Азербайджан и Турция войдут в ЕАЭС»

Доля нефтегазового сектора в российском ВВП — 20%. Соответственно, если мы говорим об инвестициях, это может быть все что угодно. Мы достаточно много всего продаем в исламские страны, например куриные яйца, мороженое, но прежде всего, конечно, это показывает пример Турции, — оружие. Российское оружие очень качественное и дешевое. Наша страна занимает второе место по экспорту вооружения в мире, среднегодовой объем продаж — 15 млрд долларов. Первое место, понятно, Штаты, но американские союзники должны покупать оружие добровольно-принудительно, их никто не спрашивает. А мы работаем на рыночных условиях. У нас есть внерыночные поставки в Казахстан и Беларусь, но это ОДКБ, наши союзники и так далее. Возможно, в будущем предметом экспорта станет гражданская авиация.

Если говорить по странам, то я как оптимист очень надеюсь, что Азербайджан и Турция войдут в итоге в ЕАЭС, а Россия — в Союз тюркских государств. У нас есть тюркские республики, но на самом деле в самих русских сильна тюркская составляющая, дворянство было изначально из представителей Золотой Орды.

Кроме того, это Азербайджан, потому что торговля с Индией будет расти, как и с Ираном. Азербайджан — это транзитная страна, более того, военная спецоперация заслонила все, но 22 февраля Путин с Алиевым подписали соответствующие документы в Москве, там много всего интересного. Далее, конечно, сотрудничество с Ираном. И он под санкциями, и мы. С Узбекистаном, потому что это дешевая и качественная сельскохозяйственная продукция на нашем рынке, она будет очень востребована. Это мигранты, которые, я думаю, после вступления Узбекистана в ЕАЭС будут здесь на равных правах. Также Узбекистан открывается со стороны туризма, учитывая, что наших сейчас не везде ждут, я думаю, эта республика может принять российских туристов. Пока на первом месте в СНГ это Беларусь, но, я думаю, узбеки скоро могут их обойти. Тем более там все достаточно дешево.

Александр Разуваев: «Надеюсь, что Азербайджан и Турция войдут в итоге в ЕАЭС, а Россия — в Союз тюркских государств». Фото: kazansummit.ru

«Девальвации не жду»

МВФ считает, что экономика России упадет на 8%. Я думаю, на самом деле на 3—5%. Можно сказать, что шутка, а может, и нет, возможно, территория России будет большей на 1 января? Я имею в виду ДНР, ЛНР и еще какие-то территории, тогда если посчитать, вообще спада не будет. Но если смотреть Россию, как она есть сейчас, 3—5% — это нетрагично.

Я считаю, Кудрин прав — два года уйдет на адаптацию. Что важно — не только импорт, это все-таки и инфляция вообще, и социальная стабильность — у нас многие смотрят на курс рубля. Если резервы разморозят, наши снимут все ограничения. Не разморозят — будем жить в том режиме, который есть сейчас. Но какой-то девальвации я не жду. Ключевой момент — это 19 миллионов частных брокерских счетов на Московской бирже. Это все сбережения среднего класса. Деньги сдуют, инфляция стоит реальных денег. Скажем так, можно продать и получить реальные деньги, хотя бумаги, конечно, дешевые.

Жалко, что не будет международного финансового центра, но все-таки главное сейчас — это сбережения среднего класса и уверенность потребителей. Потому что если сбережения не сгорели, люди понимают, что не обеднели, они идут и тратят деньги. Если, соответственно, сбережения сгорели, люди понимают, что стали беднее, они не тратят деньги, это чревато рецессией.

Я считаю, что единственная серьезная проблема — это утечка мозгов. Уезжают айтишники, инженеры. И уезжают они из России не потому, что они не патриоты, а потому, что это требования их работодателей. Но часть из них вернется рано или поздно. Да, у нас будет похуже выбор товаров, мы будем похожи на Беларусь, но у нас же будет параллельный импорт. На самом деле, катастрофы не будет!

Александр Разуваев