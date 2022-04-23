УНИКС стартует в борьбе за трофей Единой лиги: полет уверенный

Казанцы вновь разгромили «Автодор». На этот раз в первом матче плей-офф

Две недели назад УНИКС уже уверенно «выносил» саратовский «Автодор» в заключительном матче регулярного чемпионата, так что казанцам нужно было лишь продолжить начатое. Что команда Велимира Перасовича и сделала, вновь разгромив саратовцев в стартовом матче плей-офф. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги встречи и рассказывает, как УНИКС вновь вернул себе статус одного из главных претендентов на главный трофей Единой лиги ВТБ.

УНИКС — вновь претендент на главный трофей

Если еще полтора месяца назад казалось, что даже просто закончить нынешний сезон — уже большой успех для УНИКСа, буквально в один день лишившегося почти всех иностранных лидеров, то перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ аппетиты вновь вернулись на прежний уровень.

Мало того, что некоторые лидеры вскоре решили вернуться в Казань (тот же Лоренцо Браун уже сыграл сегодня), так в руководстве «бело-зеленых» довольно быстро заместили образовавшиеся вакантные места. Так, в Казань из Саратова оперативно переехал Желько Шакич, сходу ставший одним из лидеров. Оттуда же перебрался американский защитник Джерон Джонсон. А из Европы (а именно из черногорского «Морнана») переехал Уильям Мосли, призванный закрыть самую проблемную позицию казанцев — центрового. Так что к концу апреля УНИКС — вновь боеспособный коллектив, который должен претендовать как минимум на выход в финал Единой лиги ВТБ.

— Особой паники не было. Четверо уехали, но кто-то уже приехал обратно, — рассказывал в недавнем интервью для «Реального времени» президент УНИКСа Евгений Богачев. — Сейчас у нас достаточно иностранцев и русских. В начале, конечно, они рванули в посольство, а потом оказалось, что это [покинуть Россию] только рекомендации от их страны, а не требование. Поначалу был конечно момент паники, но сейчас такого нет.

Другое дело, что мы потеряли Джона Брауна. Он действительно душа команды, эту позицию мы не восполнили пока, — сетовал Богачев.

Фото: unics.ru

В общем, с трудностями в Казани справились на «отлично», насколько это было возможно в нынешней ситуации. Правда, те полтора месяца турбулентности стоили казанцам двух поражений от прямых конкурентов и первой строчки в таблице, которую игроки вырывали у ЦСКА в течение всего сезона, что называется, «потом и кровью». Теперь для казанцев турнирная сетка не такая благоприятная, как могла быть. Если УНИКС пройдет «Автодор», дальше с большой вероятностью предстоит сразиться с питерским «Зенитом».

Практически идеальный матч. Но с элементом расслабленности

Две недели назад в заключительном матче «регулярки» УНИКС без видимых усилий уже разбирался с «Автодором», разгромив с разницей «+36» (103:67). Лучшим в составе УНИКСа тогда стал экс-саратовец Желько Шакич, в активе которого 16 очков и 5 подборов. Собственно, ничего нового от казанцев не требовалось, кроме как повторить все то же самое, что они делали 10 апреля. Так они и поступили, даже в отсутствие лидера Марио Хезони.

Две «трешки» от Воронцевича, и 8:0 на табло стали уверенной заявкой на победу уже по истечении первой минуты матча. Саратовцы же сумели набрать свои первые очки лишь к третьей минуте первой четверти. Счет 13:2, очевидно, серьезно вскружил саратовцам голову, так что дальше действовали только они, и вот на табло уже 13:10. Ничем другим, кроме как преждевременной расслабленностью, такой отрезок объяснить было нельзя.

Однако вскоре на паркете появился Желько Шакич и принялся уничтожать свою бывшую команду, как и две недели назад. В итоге на счету хорвата 14 очков и 3 из 3 трехочковых попаданий. Также мощно уже ближе к большому перерыву на паркете дебютировал и Артем Клименко, эффектно «поймавший» передачу Марко Списсу «аллей упом».

Правда, к этому моменту доминирование казанцев на паркете было настолько безоговорочным, что можно было немного и побаловаться на публику — «+14» составляло преимущество УНИКСа за 1:30 до перерыва.

Внушительные 56:40 после первой половины матча уже недвусмысленно намекали на то, что победитель в этой встреч определен. Вопрос был лишь в счете. На а когда на самом старте третьей четверти Артем Клименко положил сразу два трехочковых, то «Автодору» можно было потихоньку сворачивать все и готовиться к следующей игре. Отрыв был «+24».

И ниже двадцатиочкового преимущества УНИКС соперника уже не отпускал, лишь наращивая превосходство. Как итог — 106:76 и унизительная разница в «+30» для Саратова. Безоговорочный и безапелляционный разгром.

К Джонсону есть вопросы

Неоднозначное впечатление в этом матче оставил новичок Джерон Джонсон. Только за первую четверть он дважды не мог попасть из-за дуги, а когда его вывели на выход под корзину практически без помех, баскетболист запутался и уступил мяч подоспевшему Михайловскому. Последний еще и умудрился об американца аут заработать. Неудивительно, что вскоре Велимир Перасович посадил Джонсона.

Да, в целом по очкам Джонсон стал одним из лучших (13), отметился двумя неплохими перехватами и заносами мяча в кольцо. Возможно, защитнику просто было необходимо освоиться, но в целом в актив эту игру американцу занести нельзя.

Зато однозначно порадовал возвращенец Лоренцо Браун, чьи «трешки» стали самым действенным оружием УНИКСа в этом поединке. Американский атакующий защитник, судя по всему, хорошо справился с неврозом и вновь влился в команду. В итоге у Лоренцо будет 14 очков и одна из ведущих ролей на подборе.