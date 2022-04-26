Очередное золото «Синтеза»

Евгений Ярощук: спасибо за сезон «Казаньоргсинтезу», ТАИФу и «СИБУР Холдингу»

26 апреля казанский «Синтез» стартует в «Финале четырех» Кубка России в Астрахани, в то время как молодые ватерполисты спортклуба СК ВВС «Синтез» свой сезон практически завершили. Сезон признан успешным: 6-е место в стране, борьба за выход в кубковый «Финал четырех» и уже три награды на уровне первенства России. Подробности — в материале «Реального времени».

Успех в Санкт-Петербурге

Молодых синтезовцев разбросало по стране. В субботу игроки в возрасте до 16 лет в Санкт-Петербурге обыграли конкурентов из Астрахани. Игра получилась тяжелой, в какой-то момент астраханцы вели — 3:2, причем их голкипер действовал очень надежно, в отличие от казанского визави. Но полевые игроки были хороши в реализации и создали к середине матча комфортное преимущество в три мяча, в итоге победив — 9:7. Кстати, и в полуфинале они столкнулись с ожесточенным сопротивлением на этот раз команды «Невская волна» из Санкт-Петербурга. Уступали к середине поединка — 4:7, но в третьем периоде переломили ход матча, совершили рывок в игровом отрезке со счетом — 7:2 и выиграли в конечном итоге — 12:11. Есть у дружины тренерского тандема Артура Хабибуллина и Эдуарда Васенина такое качество, как прибавлять по ходу матча.

Старшие игроки команды «Синтез-УОР» выступили в заключительном туре регулярного первенства для участников до 20 лет в Раменском, по итогам которого заняли 2-е место — после команды Санкт-Петербурга. Теперь еще одной дружине Евгения Ярощука предстоит финальный этап с участием восьми команд, который пройдет с 1 по 8 мая в подмосковной Рузе. В соперники по четвертьфиналу молодым казанцам попались хозяева воды, их соседи из Чехова плюс команда Ростова-на-Дону.

Но и оставшимся в Казани ватерполистам нашлось применение. К примеру, центральный нападающий Замир Мирзиев принял участие в благотворительном забеге «Добрая Казань», посвященном 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос, состоявшемся 22 апреля. Забег проходил в рамках традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Республика Татарстан», и Мирзиев попал в команду спортсменов из игровых командных видов. Это и титулованный хоккеист Александр Бурмистров из «Ак Барса», и молодой футболист «Рубина» Ленар Фаттахов, волейболистка «Динамо-Ак Барс» Жанна Шелепенькина, баскетболист УНИКСа Арсений Чубик. Самому Мирзиеву досталась в партнерши девочка Аня, и ватерполист с ней сопровождал ее младшего брата в коляске. «Мы бежали в паре с Аней, жизнерадостная девушка, поэтому все прошло хорошо. На память наш клуб подарил ей фирменную футболку и кепку. Пожелали здоровья и ждем на следующий год на играх нашей команды», — поделился своими впечатлениями Замир с клубной пресс-службой.

Что касается президента СК ВВС «Синтез» Ирека Зиннурова, то он, порадовавшись очередной победе юных ватерполистов Казани, отметил: «Хочу сказать большое спасибо, нашим спонсорам, Группе компаний ТАИФ, «СИБУР Холдингу», которые не оставляют нас в эти непростые времена. Без поддержки «Казаньоргсинтеза» школа бы так не могла работать, поскольку наставники школы могут выкладываться на основной работе, получая за это достойные деньги, а не отбывать свои часы, в надежде затем как-то где-то подзаработать».

Напомню, что ранее победили и ребята до 18 лет. И вот в той победе была большая заслуга костяка команды, выступившей на уровне Суперлиги, где они имеют возможность полноценно готовиться с игроками основной команды и конкурировать с лучшими ватерполистами России. Команда достигает результата, полностью состоит из собственных воспитанников, что важно, поскольку уже в молодежном водном поло начинаются переходы, проводится селекционная работа, но у нас все свои. Они могут уже в будущем переходить в другие коллективы — Астрахани, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, по сути, во все команды российской Суперлиги и чемпионатов других стран, включая Испанию и Сербию.

«Главная задача для «Синтез-УОР» — подготовка качественного резерва»

А вот его наставник Евгений Ярощук резюмировал свои впечатления от целого сезона.

— В завершающемся сезоне «Синтез-УОР» дебютировал в Суперлиге чемпионата России, и дебют в итоге получился непростым. В нашем составе, помимо ватерполистов, имеющих опыт выступления на высшем уровне — таких, как Адель Аухадиев, Егор Васильев и Замир Мирзиев, есть совсем молодые ребята, включая 2005 год рождения, которые совмещали выступления в чемпионате страны с играми первенства России среди юниоров.

Начало сезона было непростым, мы много проигрывали, но по ходу сезона сыгрались и вошли в форму. Так, во второй половине чемпионата, мы обыграли таких серьезных соперников, как СК «Астана», ЦОП Москомспорта и «Штурм-2002», провели хорошие матчи с «Балтикой», «Динамо-СШОР» и едва не сотворили сенсацию в полуфинале Кубка страны с питерской «Балтикой», где всего один мяч решил судьбу путевки в «Финал четырех».

Главная задача для «Синтез-УОР» была и остается на все времена — это подготовка качественного резерва, с чем мы, надеюсь, хорошо справляемся. Вероятно, что и в следующем году наши игроки вновь пополнят состав основной команды. Важный компонент успехов клубов и сборных Татарстана — это системная, плодотворная и эффективная работа СШОР по водному поло, где выстроена вертикаль СШОР — дубль — «Синтез», за счет чего мы стабильно показываем высокие результаты. Огромное спасибо за помощь в нашей работе ПАО «Казаньоргсинтез», ТАИФу и «СИБУР Холдингу», благодаря вкладу которых созданы отличные условия для развития и работы.

Сейчас «Синтез» и «Синтез-УОР» это единственные команды в России, представляющие один и тот же спортклуб водных видов спорта, конкретно, «Синтез», и выступающие в одном чемпионате. Кстати, нелишне будет сообщить, что прыгуны в воду СК ВВС «Синтез» Александр Белевцев и Никита Шлейхер завоевали четыре первых места и одну серебряную медаль на открытом Кубке Беларуси в Минске. А пловцы Егор Куимов и Эрнест Максумов на текущей неделе стартуют в домашнем чемпионате России.

Как это происходило исторически

Справедливости ради, выступления в одном чемпионате двух команд одного клуба — это ватерпольная фишка. Началось все с Алма-Аты, когда в Высшей лиге чемпионата СССР играли и «Динамо», и «Енбек», который готовил ватерполистов для основной команды. Правда, они представляли два разных общества «Динамо» и «Труд». Уже в российские времена в чемпионате страны выступали дубли Москвы (ЦСК ВМФ и «Маяк», «Динамо» и «Динамо ЦСП Крылатское»), «Спартак-ВГПУ», Волгоград, Казани, но у «Синтеза и «Химика» или же «Синтеза-Академии», о которых идет речь, не было «сквозной» заявки.

После развала СССР в странах бывшего Союза с дублями в одном чемпионате играли украинцы, где чемпионат вообще наполовину состоит из матчей основы и дубля. Там и Харьков «в деле», и во Львове сосуществуют «Динамо» и ЛУФК, Львовский университет физической культуры. Две команды играют и в чемпионате Грузии — «Динамо» Тбилиси и «Динамо-2». Хотя в отношении последних можно сказать, что там все национальное водное поло заточено под «Динамо», а оно под сборную страны.

В чемпионате России среди женских команд выступают «Динамо-Уралочка ЗМЗ» и «Динамо-Уралочка» из Златоуста, ранее играли две команды «Кинеф» из Кириши. И мужской Суперлиге нужны дубли, чтобы увеличить крайне скудный список российских участников чемпионата. Какими бы темпами не развивали в России любительское водное поло, тем не менее трудно что-то требовать от вида спорта, в котором всего семь команд, и 100 профессиональных спортсменов на три сборные: национальную, студенческую и юниорскую.



Джаудат Абдуллин