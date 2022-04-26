Миляуша Таминдарова: «Сегодня хор должен поддержать народ»

Руководитель камерного хора Татарстана — о патриотизме, «Поющей Казани», 9 Мая и личной позиции каждого

Фото: Максим Платонов

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в минувшую пятницу Камерный хор Татарстана завершил в этом сезоне концерты серии «Хоровой crossover». Однако это не значит, что в новом сезоне их не будет. По словам руководителя коллектива Миляуши Таминдаровой: «Я не успокоюсь, пока с нами не запоет весь Татарстан!».

На перекрестке мнений

Апрельский концерт «Весна на Заречной улице» собрал полный зал, были проданы даже дополнительные места. Публику привлекло и название — это значит, что прозвучит советская классика, и сам формат встреч. Зал приготовился спеть вместе с хором песни пусть и прошедших лет, но ставшие особенно актуальными сегодня.

На концерте прозвучали песни Дмитрия Шостаковича и Александры Пахмутовой, Бориса Мокроусова и Исаака Дунаевского. Великолепно прозвучала классика — «Восход солнца» Сергея Танеева и «Здесь будет город-сад» Георгия Свиридова. Не обошлось и без премьеры — специально к концерту солист хора Нияз Яруллин исполнил «Рондолетто». Как обещала на прошлом концерте, песню Игоря Николаева «Там нет меня» спела сама Миляуша Таминдарова. Неизменно хору помогал оркестр народных инструментов «Казан нуры».

Как отметила Таминдарова, слово «crossover» в названии абонемента никакого отношения к данному жанру не имеет:

— Для нас это перекресток, пересечение жанров, мнений, интересов, состояний. Но в одном эта точка пересечения едина — позитив. Я проанализировала наши концерты за многие годы и с удивлением поняла, что ни разу мы не пели про горе, смерть, тяжкие утраты. Мы стараемся, особенно в последнее время, петь о жизни, любви. Даже если это предсмертная ария Дидоны, она точно о любви, надежде и всегда о счастье.

Социальный камертон

В чем секрет возрастающей популярности хоровой музыки сегодня? У руководителя Камерного хора на это есть ответ:

— Сегодня хор не может быть просто хором, который выйдет на сцену и будет «кукарекать» какие-то произведения, обязательный репертуар. Такую задачу мы не ставим. Сегодня хор должен поддержать народ. Гипераншлаг на концерте говорит о том, что люди так хотят песен, в которых было бы уютно, светло хорошо и чисто. Я чувствую всегда и не устаю повторять, что у каждого хоровика внутри есть социальный камертон. Он обязательно должен чувствовать общество, его нужды и потребности — что от тебя хочет услышать публика, с какой надеждой приходит к тебе?

Миляуша Таминдарова уверена, что хоровая музыка — это в первую очередь народ, во вторую — слово, сказанное вместе, всем миром. Сегодня люди хотят объединяться.

— Сейчас мы буквально за одну секунду должны определиться — патриоты ли мы, любим ли мы Родину и как мы ее любим. И это очень индивидуально, никто нас не может заставить. Ситуация такая, когда каждый должен решить для самого себя — на какой он стороне. Не для того, чтобы доложить кому-то, а для себя: прожил ли я жизнь, любя людей, не сделав кому-то плохо. Если так прошел день — слава Аллаху, и следующий должен быть таким же. Такова идея и у нас, и у всех, кто пришел на концерт.

До салюта — поем хором

Около года назад хор выпустил диск «Антология татарской музыки». Композиции были запущены на все музыкальные площадки в интернете, однако в свете последних событий часть из них стала недоступной.

— Мы от этого ничего не потеряли, записанную нами татарскую музыку можно послушать более чем на 30 платформах. Диск вышел в свет, теперь он уже живет своей жизнью. Я, конечно, не ждала, что по популярности он будет тягаться с Ольгой Бузовой, но люди его слушают, и это прекрасно, — считает Миляуша Таминдарова.

В этом году 9 Мая Камерный хор Татарстана вновь проведет акцию «Поющая Казань». Коллектив «выйдет в народ», чтобы спеть песни Победы, всем известные произведения советских композиторов и фольклор. Как анонсировала Миляуша Таминдарова, Казань запоет уже на Параде Победы, с которым прошагает и хор. В течение дня коллектив можно будет увидеть на других площадках города, а с 21:00 ровно за час до салюта хор приглашает казанцев на площадь Тысячелетия, чтобы вместе исполнить любимые песни. Так повторяется уже не первый год, в мероприятии принимают участие тысячи казанцев, причем с каждым разом желающих становится все больше.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов