Ольга Иванова: «Иногда писала и плакала, переживала вместе с героями Золотой Орды»

Вслед за трилогией о повелительницах Казани в свет вышел новый роман писательницы — «Великая Орда»

Фото: Дмитрий Резнов

Татарское книжное издательство выпустило новый роман Ольги Ивановой «Великая Орда». Писательница начала работать над ним сразу после написания трилогии о Нурсолтан, Гаухаршад и Сююмбике, но действие в этом произведении разворачиваются значительно раньше, когда Казанского ханства еще существовало. Как переключиться с повествования о женщинах на брутального мужского героя, какой версии историков придерживается автор и о чем будет новый роман, работа над которым сейчас идет полным ходом, член Союза писателей Татарстана Ольга Иванова рассказала в интервью «Реальному времени».

«Писать в стол — все равно что готовить только для себя»

— Ольга, в нашу предыдущую встречу вы рассказывали, как писали свою трилогию «Повелительницы Казани»: на кухне, между работой и домашними делами, буквально на коленке и урывками. В итоге — прекрасная трилогия. А как рождалась «Великая Орда»?

— Примерно также и начала я над ней работать тогда же, в начале нулевых. Одновременно набирала информацию в библиотеке, архивах, когда появлялась возможность, общалась с казанскими историками. Такая душевная потребность была — до конца раскрыть эту тему. Даже работать уборщицей устроилась, чтобы было больше времени для творчества. Потом и вовсе ушла с работы, семья с пониманием отнеслась к моему порыву.

Но получилось так, что писала я «в стол», закончив «Повелительниц», сразу же принялась за новый роман и отложила его. Исторические романы — это большой и серьезный труд, требующий огромных затрат — временных, финансовых, душевных, отрыва от семьи, а когда тебя не публикуют, то рано или поздно задаешься вопросом: «Стоит ли это делать? Для чего? Для кого?» Происходит внутреннее выгорание. Это все равно, что готовить изысканные блюда исключительно для себя. Так что новый роман я отложила до лучших времен.

Исторические романы — это большой и серьезный труд, требующий огромных затрат — временных, финансовых, душевных, отрыва от семьи, а когда тебя не публикуют, то рано или поздно задаешься вопросом: «Стоит ли это делать? Для чего? Для кого?»

— Они настали после публикации «Повелительниц Казани»?

— Да, сначала в Татарском книжном издательстве опубликовали первый роман трилогии «Нурсолтан», потом был перерыв примерно на год — посмотреть, будет ли читательский спрос. И он был, и немалый. После уже опубликовали следующие книги трилогии «Гаухаршад» и «Сююмбику». Тогда пришло время заканчивать мою «Великую орду».

Поскольку материал был набран и обдуман давно, выверены все сюжетные линии, а их в романе немало, осталось только перенести все на бумагу, виртуально пережить все битвы, поскольку морально это тяжело описывать даже мужчинам. Иногда писала и плакала, переживала вместе с героями, вживалась так, что шла рядом с ними плечом к плечу. Когда случается такое погружение, и сцены получаются самыми реалистичными и правдоподобными. А потом так же окунаешься в другой роман. Эта моя книга теперь живет своей собственной жизнью, отдельно от меня, как повзрослевший самостоятельный ребенок.

Две версии рождения Улу-Мухаммада

— Действие «Великой Орды» по хронологии предвосхищает «повелительниц». О ком роман, какой временной промежуток он охватывает?

— Центральный герой романа — хан Улу-Мухаммад, его рождением основной сюжет начинается и заканчивается с его смертью. Именно он считается основателем династии казанских ханов, хотя непосредственно ханом Казани он не был, известно, что первым казанским ханом стал его сын Махмуд. Когда Улу-Мухаммада с сыновьями изгнали из Золотой Орды, вернее сказать, из Великого Улуса, они оказались в землях булгар, не оставляя надежд вернуться. К тому времени Орда уже была раздробленной, из-за вражды и междоусобицы потомков Джучи потеряла былое величие, продолжался закат великой империи.

Но в романе освещен довольно большой временной период, когда Великий Улус еще был могущественным государством, примерно с середины 14 века, начиная с истории воцарения Тохтамыша и заканчивая серединой 15 века, образованием Казанского ханства. Кстати, у историков есть две версии, происхождения центрального героя романа Улу-Мухаммада. По старой версии он внук хана Тохтамыша, сын Джеляльуддина. По новой версии хан Тохтамыш приходится моему герою двоюродным дедом.

Конечно, чтобы связать воедино исторические события и заполнить неизвестные временные пробелы, я подключала писательскую фантазию, вымысел. Но в основе реальные исторические события

— Вы предпочли именно старую, проверенную временем версию?

— Родственная линия одна, но я предпочла придерживаться старой версии, она дала возможность более подробно осветить самые важные события той эпохи. Когда начинала писать роман, была неизвестна даже точная дата рождения Улу-Мухаммада, после она появилась в Википедии, но очень далекая от моей версии. Пусть меня простит более молодое поколение историков, но для меня озвученная ими дата рождения не показалась убедительной.

В романе не один главный герой, здесь читатель встретится и с Тамерланом, и с Идегеем и с многими историческими личностями того времени. Конечно, чтобы связать воедино исторические события и заполнить неизвестные временные пробелы, я подключала писательскую фантазию, вымысел. Но в основе реальные исторические события — битвы между Тохтамышем и Тамерланом (Тимуром), споры за караванные пути, захват Тебриза то одним, то другим государем, знаменитая битва под Белевым, когда тысяча татар одолела многотысячное войско Василия II Темного, и все важные события, происходящие в соседних государствах, чье влияние оставило свой след и вносило свою лепту в дальнейшую судьбу Орды. Все их мне хотелось вместить в книгу, заполнив ярким, но максимально правдоподобным вымыслом. Отмечу, по максимуму использованы факты, которыми обладают историки на сегодняшний день. В этом отношении о Казанском ханстве было тяжелее писать, документов о нем сохранилось значительно меньше, чем о Золотой Орде.

История и любовная интрига

— Чтобы удержать внимание аудитории, кроме жарких баталий нужна ли любовная линия, она есть?

— Много героев и почти у каждого есть своя любовная история, у некоторых и не одна! И женские образы, на мой взгляд, очень интересные. Пожалуй, самой занимательной можно назвать любовь Улу-Мухаммада к своей названной сестре Назлы, которую он пронес через всю жизнь. Конечно, когда в отношениях героев не присутствуют препятствия, серьезные препоны, то и читателю будет неинтересно и скучно, поэтому своих героев я провела через множество испытаний. Вот и у меня герои не могли быть вместе по множеству причин, только любовь не спрашивала, возможно ли это или нет. Каждый из них по-своему борется за счастье. Назлы выходит замуж назло своему возлюбленному названному брату, и совершает множество трагических ошибок. Тем не менее им удается воссоединиться, но совсем ненадолго, хотя и с последствиями. Не буду дальше раскрывать интригу.

Вот и у меня герои не могли быть вместе по множеству причин, только любовь не спрашивала, возможно ли это или нет. Каждый из них по-своему борется за счастье

Казань молодого хана Махмуда

— Если в «Повелительницах» мы видим сильное и процветающее Казанское ханство, то какой Казань предстает в «Великой Орде»?

— В 13 и начале 14 века Казань еще не имела такого политического значения, какое обрела, став столицей ханства. О Казани упоминается в самом конце, в последних главах. Это небольшой город, который начинает укреплять и достраивать хан Махмуд. Кстати, в «Повелительницах» он тоже фигурирует, там он уже старый хан, отец Халиля и Ибрагима, которые поочередно были мужьями Нурсолтан.

— Как критики, историки восприняли ваш труд?

— Критика пока благосклонна, а вот историки еще не успели почитать, жду их вердикта. Для меня особо ценно мнение доктора исторических наук Фаяза Шариповича Хузина. Именно к нему я пришла со своими сомнениями, когда узнала о другой версии происхождения Улу-Мухаммада. Роман уже был написан наполовину, и все завязано на близком родстве с Тохтамышем. Фаяз Шарипович меня поддержал: «Если ты используешь труды Михаила Худякова, то вполне имеешь право использовать эту версию, пиши».

Где цветут сады Саифа Сараи

— Вы сказали, что роман уже живет самостоятельной жизнью. Это значит, что и вы заняты новой книгой. О чем она?

— Сейчас я вновь пишу исторический роман, о поэте Золотой Орды Саифе Сараи. Родился он в Камышлы, это в современной Самарской области, причем, дата его рождения известна — 1321 год. Надеюсь, в мае побывать там с научными сотрудниками Института истории имени Марджани, даже обещали провести меня по всем местам, связанным с поэтом. Прожив довольно долгую жизнь в Сарае, он умер уже в мамлюксом Египте, куда эмигрировал от войск Тимура и где служил в канцелярии дворца султана. Известен год его смерти — 1396, но мне важно узнать его настоящее имя, ведь Саиф Сараи — творческий псевдоним. Говорят, в этом году в Египте, возможно, найдут его захоронение, и тогда нам откроется настоящее имя поэта. Для меня и моего романа это было бы замечательным открытием, приоткрылась бы еще одна завеса, скрытая почти 700 лет назад.

— Вы уже знаете, как будет называться новый роман?

— «Сад Саифа Сараи», но вот когда я его сдам — пока не знаю. Так много событий хочется уместить, не перепрыгивая и не упуская ничего. Возможно, это будет дилогия.

Получается, еще в XIV веке, до открытия Коперника, на Востоке не подвергалось сомнению, что именно Земля вокруг Солнца вращается. Меня это так зацепило!

А все-таки она вертится!

— Почему вы выбрали именно этого героя?

— Как говорят, случайности не случайны. После «Великой Орды» я решила дать себе немного отдохнуть и, неожиданно для себя, начала писать фантастику, хотя ни одной книги в жанре фэнтези не прочла. Написала две книжки и отложила до лучших времен. Как-то, плавая на волнах интернета, я неожиданно для себя наткнулась на незнакомое имя — Саиф Сараи, и строчки его стихов. Дело в том, что до наших дней сохранилось всего две поэмы из наследия поэта. Очень мало, но так емко! Я с удивлением прочла его сравнение:

Сухейля в цепях мимо сада вели...

Душа Гульдурсун словно взмыла с земли:

Узнала любви притяженье душа,

Землей вокруг Солнца круженье верша.

Получается, еще в XIV веке, до открытия Коперника, на Востоке не подвергалось сомнению, что именно Земля вокруг Солнца вращается. Меня это так зацепило! Начала искать дальше и обнаружила, что нет ни одной художественной книги о Сараи. Решила, насколько это в моих силах, восполнить пробел. Так что работа впереди предстоит непростая, но такая интересная.