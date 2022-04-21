Миллионеры из медсанчасти: в столице нефтяников накрыли бухгалтерскую «мафию»

Восемь бухгалтеров осудили за хищение 22,9 млн рублей после ревизии в клинике «Татнефти»

Фото: Ирина Плотникова

Годами мухлевали с зарплатными ведомостями и увели из кассы почти 23 миллиона рублей — к такому выводу в отношении бывшего главбуха медсанчасти ПАО «Татнефть» и семи ее подчиненных пришел Альметьевский горсуд. Восемь бухгалтеров были осуждены, причем трое — к реальным срокам, но с предоставлением отсрочки. Прокуратура обжаловала приговор как несправедливо мягкий, а двое осужденных — в надежде на оправдание. О слезах в Верховном суде Татарстана, тайном чате фигуранток и их «золотых» зарплатах — в материале «Реального времени».

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Схема незаконного получения зарплатных «дивидендов» применялась в бухгалтерии медучреждения на протяжении 5 лет. Приговором установлено: бухгалтеры сначала включали в электронный реестр выплаты на давно уволенных из медсанчасти работников — слесарей, охранников, медсестер, а после поступления на счет клиники средств на зарплату удаляли уволенных из реестра и перераспределяли «излишки» между своими. В итоге в банк уходили одни данные о начислении, а в работу бухгалтерия получала другие.

Согласно материалам дела, впервые что-то неладное заметили лишь в июле 2019-го, во время отпуска главбуха Ирины Мироновой. Перед уходом та передала бухгалтеру по финансовому учету свои ключи доступа к системе «Банк-клиент» — для отправки на оплату составленных реестров по зарплате. При их проверке подчиненная была шокирована — двум ее коллегам за месяц начислили по 250 тысяч рублей. Тогда как ей — обычные 20 тысяч. Получателями аномально высоких зарплат стали Нина Анастасьева, начальник расчетного отдела бухгалтерии (этот отдел и отвечал за начисление зарплат), и сотрудница того же отдела Оксана Ватлина.

Как указывали на допросах свидетели, Анастасьева не стала отрицать факт завышения. Якобы заявила: «Эти деньги нужны были Ватлиной, чтобы купить машину, поскольку она не успела взять кредит. Возьмет — вернет». Информацию о манипуляциях в бухгалтерии довели до вернувшейся из отпуска начальницы Мироновой. Однако, как установлено следствием и судом, хищения в бухгалтерии АО «Медико-санитарная часть ПАО «Татнефть» и города Альметьевск» продолжались еще несколько месяцев.

Хищения в бухгалтерии АО «Медико-санитарная часть ПАО «Татнефть» и города Альметьевск» продолжались еще несколько месяцев. Фото: aer-group.ru

Ревизия службы безопасности «Татнефти» вскрыла серьезное расхождение между подлежащей выплате и реально перечисленной зарплатой восьми сотрудницам бухгалтерии начиная с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го. Позже экспертами и судом было установлены суммы необоснованных перечислений по обвиняемым:

6,7 млн рублей получила Оксана Ватлина;

6,66 млн — Нина Анастасьева;

4,3 млн — Ляйсан Верина;

3,33 млн — Раиса Гумерова;

830 тыс. — Ирина Шарапова;

829 тыс. — Лилия Замалетдинова;

328 тыс. — Диляра Самерханова.

Заметим, бывшего главбуха в перечне получателей нет. Изначально в клинике считали организаторами преступлений Анастасьеву с Ватлиной, именно о них писал в своем заявлении силовикам главный врач медсанчасти 7-го февраля 2020 года. И ровно через четыре дня эти дамы написали явки с повинной... Однако по результатам предварительного следствия и судебного процесса, автором преступного плана признали главбуха Миронову.

Согласно приговору, именно главбуху подчиненные передавали часть обналиченных после хищения сверхзарплат. Какой была эта часть — достоверно не установлено.

Зато в материалах дела фигурирует информация о чате в мессенджере «Телеграм», где состояли некоторые ныне осужденные. При осмотре этого чата в телефоне одной из сознавшихся опера установили: дамы интересуются друг у друга новостями по уголовному делу, передают информацию об участии в очных ставках, обсуждают следователя, его вопросы и поведение. Мироновой и Самерхановой в чате не было.

Альметьевский горсуд признал восьмерку подсудимых виновными в присвоении средств в особо крупном размере по предварительному сговору. Фото: almetievsk-ru.ru

За 23 миллиона — 22 года условно и с отсрочкой

На предварительном и судебном следствии вину отрицали главбух Ирина Миронова и бухгалтер Диляра Самерханова. Остальные признавали свое участие в хищениях частично.

По итогам судебного разбирательства Альметьевский горсуд признал восьмерку подсудимых виновными в присвоении средств в особо крупном размере по предварительному сговору. И взыскал с них в солидарном порядке 22,9 млн рублей в пользу потерпевшей медсанчасти.

Реальными сроками наказаны трое: Миронова получила 4,5 года колонии общего режима, Анастасьева и Ватлина — по 3,5 года колонии общего режима. Все они сейчас на свободе. При вынесении приговора суд предоставил отсрочку до достижения их младшими детьми 14-летнего возраста. Сейчас им по 10—11.

Еще четырех бухгалтеров наказали условными сроками в 2 года — Ляйсан Верину, Раису Гумерову, Лилию Замалетдинову, Ирину Шарапову. Настаивавшей на невиновности Диляре Самерхановой дали на полгода больше, но также условно. Испытательный срок для всех условниц суд определил одинаковый — 3 года. Если за это время они допустят серьезное нарушение режима или новое преступление — условный срок может стать реальным.

Кроме того, суд сохранил арест по делу на жилой дом с участком Анастасьевой в Альметьевске, зарегистрированный в период совершения преступления, а также ее квартиру, оформленную в собственность ранее. Под арестом оказался и «Опель» Ватлиной.

Приговор был вынесен в декабре 2021-го, но вступил в силу лишь на днях — после разбора доводов сторон Верховным судом Татарстана.

На отмене приговора настаивали Ирина Миронова и Диляра Самерханова

Экс-главбух: «Не в моих интересах было воровать!»

На отмене приговора настаивали Ирина Миронова и Диляра Самерханова. Лишь они из восьми осужденных приехали защищать себя в Верховный суд Татарстана. Первая — в марте текущего года успела устроиться на новую работу, вторая смогла сохранить рабочее место в структуре «Татнефти».

— Не в моих интересах было воровать! Чем больше было денег на счете — тем выше была моя зарплата, — заявила суду бывший главбух медсанчасти, отработавшая в ведомственной клинике 20 лет. — Для чего мне было подговаривать пять человек в течение пяти лет и ходить как по острию, что они в любой момент могут заявить, и меня уволят.

Миронова заявила — «мои подчиненные совершили кражу», а потом обвинила их в оговоре. «Пять человек сговорились против меня, чтобы переложить ответственность. Говорят — передавали деньги мне. Но почему-то на прямой вопрос — объясните, как вы их передавали мне, они отказываются отвечать», — сообщила она, в какой-то момент не сдержав слез. С ее слов, нет ни одной записки, фото и иного доказательства ее участия в хищениях.

Со ссылкой на материалы дела осужденная сообщила, что у некоторых ее подчиненных на зарплатных картах к концу года оставалось по 700 тысяч рублей, появлялись дома, квартиры, выплаченные кредиты. И все это при официальной зарплате в 28 тысяч рублей. «Еще раз заявляю — я непричастна к хищению. Денежными средствами, незаконно начисленными и перечисленными на счета сотрудников, я не пользовалась, план не придумывала, умысла и мотива не было», — выступила экс-главбух в суде.

Двое адвокатов Мироновой заявляли о незаконности ее осуждения и указывали на противоречия в доказательствах обвинения — показаниях других осужденных. Отмечали, первоначально Анастасьева и Ватлина рассказывали силовикам, что отдавали главбуху 50% от начислений, позже поменяли показания и стали говорить — передавали все, а иногда даже в семейный бюджет залезали. По мнению защитников главбуха, реальными организаторами преступлений были те дамы, что написали явки с повинной, а позже подбили остальных дать показания против Мироновой, чтобы переложить на нее и часть материальной ответственности по возмещению гигантского ущерба.

Двое адвокатов Мироновой заявляли о незаконности ее осуждения и указывали на противоречия в доказательствах обвинения

— Прошу меня оправдать. В преступном сговоре я не участвовала. Денежные средства не присваивала, — заявила осужденная Диляра Самерханова. — Когда мне начислили большую сумму — я уточнила, что это за деньги. Мне сказали — премия. Я доверяла своим коллегам. И когда выяснилось, что начислили незаконно, у меня был шок! Я в кратчайшие сроки все вернула.

Государственный обвинитель Зульфия Музафарова также просила отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение. По ее мнению, суд наказал бухгалтеров слишком мягко и несоразмерно тяжести деяния и его последствиям. Ведь преступлением был нанесен ущерб не только самой медсанчасти и сотрудникам «Татнефти», но и другим жителям Альметьевска, поскольку фонд оплаты труда в клинике формируется из средств ФОМС и поступлений от платных услуг. Похищенные деньги могли быть направлены на повышение качества медпомощи в нефтеграде, полагают в прокуратуре.

Гособвинитель указала — в счет компенсации ущерба Самерханова возместила в кассу медсанчасти 334 тысячи рублей, Шарапова 138 тысяч, Ватлина, Гумерова и Верина — по 29—30 тысяч рублей, Замалетдинова — 10 тысяч. Таким образом, на день вынесения приговора погашение составило всего 574,5 тысячи — примерно 50-ю часть похищенного. Миронова и Анастасьева ничего возмещать не стали. Таким образом, по мнению стороны обвинения, говорить об исчерпывающих мерах по заглаживанию вреда не приходится.

В суде огласили жалобу осужденной Нины Анастасьевой: она просила заменить реальный срок с отсрочкой условным. Коллегия судей Верховного суда Татарстана при вынесении решения отклонила доводы и прокуроров, и фигурантов, посчитав приговор по делу законным и обоснованным.