Салават Гайсин, «Динамо»: «Асгат Сафаров сказал, что надо поддержать инициативу»

К юбилею спортобщества, создавшего лучшую волейбольную команду мира

С развалом СССР в 1992 году исчезла четкая структура советского спорта, построенная на добровольно-спортивных обществах. Единственным ДСО, по сути дела, сохранившим свои активы в виде спортклубов и спортсменов, выступающих в индивидуальных дисциплинах, оказалось «Динамо», отмечающее на текущей неделе свое 99-летие. В Татарстане общество возглавляет Асгат Сафаров. Заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо РТ» Салават Гайсин в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает об истории общества и грядущем 100-летнем юбилее.

В 2005 году на балансе общества были только две команды

После развала СССР «Динамо», конечно же, многое потеряло, но, в отличие от большинства других спортобществ смогло сохраниться, как я понимаю, благодаря административному ресурсу. Говоря о потерях, я точно знаю, что ушло в частные руки стрельбище в Мытищах, касаемо Татарстана мы потеряли собственную фабрику «Динамо», которая базировалась под стенами Казанского Кремля. Ее снесли где-то в девяностые, с некоей договоренностью передать в структуру «Динамо» фабрику «Киемняр Данлы», но в итоге ничего этого не произошло.

Я тогда еще не работал в спортобществе, работая на тот момент в структуре МВД. Когда я пришел на работу в ОГО ФСО «Динамо РТ», у нас в качестве структурных подразделений уже были две команды — мужская волейбольная команда «Динамо-ТТГ», и «Динамо» по хоккею на траве. Их тренировали бессменный наставник нашей команды по травяному хоккею Араик Маргарян, плюс Виктор Сидельников, с которым я был знаком еще по работе в МВД, когда руководитель УВД Казани Евгений Закирович Давлетшин принимал его на службу, поскольку тогда команда была полностью в структуре МВД, первое ее название «Динамо-УВД», и игроки были сотрудниками милиции. Сидельников показал очень хорошим специалистом, единственно, что не всегда был выдержанным, что проходило на уровне становления команды, но когда в ней стали появляться спортсмены все более и более высокого уровня этот стиль общения уже не проходил.



Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

В 2020 году волейбольная команда отмечала 20-летие своего создания, которое происходило на моих глазах, когда к Евгению Закировичу обратилась инициативная группа, включая Андрея Лебедева (начальник команды «Динамо-Ак Барс», которого мы поздравляем с 50-летним юбилеем), и Давлетшин, в свою очередь, обратился к руководителю МВД Асгату Сафарову. Асгат Ахметович сказал, что надо поддержать инициативу, сейчас это предмет нашей гордости.

Как и Герман Давыдов, наш воспитанник, который одно время был капитаном сборной России по регби. У меня есть фотография, на которой стоят капитаны всех сборных участников Мировой лиги по регби, среди которых наш Герман, начинавший здесь с самых низов в «Динамо-Энергия». Если продолжать вспоминать о наших воспитанниках, то отмечу летнюю Олимпиаду-2008 в Пекине, куда я поехал в первый раз. Там и наши волейболисты Александр Косарев, Сергей Тетюхин, недавно ушедший из жизни Вадим Хамутцких, и легкоатлетки, которые заняли все ступени пьедестала почета — чемпионка Гульнара Галкина-Самитова, вице-чемпионка Елена Мигунова, и бронзовый призер Екатерина Волкова. Еще две чемпионки Дарья Шкурихина из художественной гимнастики и Эльвира Хасянова из синхронного плавания также представляли наше общество. Мы с тренером Мигуновой Ольгой Павловой бегали на стадионе, поддерживали Лену Мигунову на предварительных забегах.Сейчас, кстати, все ведущие синхронистки Татарстана представляют на соревнованиях наше спортобщество.

Как женский волейбол возглавил Ришат Гилязутдинов

В том же году «Динамо-ТТГ» выиграло Лигу Чемпионов, после чего было переименовано в «Зенит-Казань», а на баланс общества «Динамо РТ» были переданы «Ракета» по хоккею с мячом и женская волейбольная команда «Динамо», которая вернулась в Суперлигу, и руководить ей мы пригласили Ришата Гилязутдинова. Он уже какую по счету команду строит в Казани. Какая у нас была команда звезд во времена Екатерины Гамовой. Когда комплектовался тот состав, именитым новичкам всегда рассказывали кто будет тренировать, и какой состав подбирается — Мария Бородакова, американка Джордан Ларсон, которая до недавних пор оставалась на площадке, Гамова. Это классный человек, она может людей и на расстоянии держать, и быть очень доступной в общении, с ней очень легко было, хотя, может быть, Ришату Сиразетдиновичу не всегда просто работалось.

Фото akbars-dynamo.ru

Говоря о хоккейной нашей составляющей, я очень рад, что снова в Казани работает Владимир Янко, главный специалист русского хоккея. Мы поначалу пригласили его, когда на баланс «Динамо РТ» была передана команда по хоккею с мячом, пришедшая к нам вместе со спонсором в лице Жиркомбината, руководитель которого Дмитрий Самаренкин стал и президентом хоккейного клуба. Очень деятельный, с большим желанием развиваться, я его представлял в роли Василия Чапаева, когда шашки наголо и вперед! У них в желании было стать сильнейшей командой страны и мира, и эта задача, под которую собрали лучших игроков и тренера, была выполнена. После чего, я считаю, это стало уже неинтересно, поскольку все цели были достигнуты. Правда, не все задачи реализованы по клубной инфраструктуре. Что ни говори, а нужен крытый стадион, как в том же Ульяновске, который построил крытую арену, несмотря на дотационный статус своего региона. Сейчас туда ездит Киров, Нижний Новгород, мы, Сыктывкар, где такой же крытый стадион строится к предстоящему чемпионату мира. У нас тоже был инвестор, который готов был построить крытый стадион, а рядом с ним торговый центр, чтобы отбивать затраты. Но...

Наконец, у нас есть женская команда «Динамо-Ак Барс», в прошлом «Динамо-ГАП». Там ранее президентом клуба и главным спонсором был ГипроНИИавиапром, чей руководитель Борис Тихомиров к огромному сожалению ушел из жизни. Сейчас спонсором у них «Ак Барс Банк», стоит отметить, что у команды небольшой бюджет, сам вид спорта недорогой, тем не менее, в сборной, выступавший на чемпионате Европы, входят шесть нших спортсменок, а в расширенном списке было десять кандидаток.

На следующей летней Олимпиаде 2012 в Лондоне мы также отличились. Золотые медали волейболистов, бегуньи Юлии Зариповой, синхронистки Эльвиры Хасяновой, помимо этого, нас порадовали две победы боксера Егора Мехонцева и дзюдоиста Тагира Хайбулаева. Это была общераспространенная практика, когда на соревнованиях общества «Динамо» выступали спортсмены, приглашенные из других регионов, к примеру, на зимней Олимпиаде в Турине и Сочи общество «Динамо РТ» представляли лыжники, олимпийский чемпион Евгений Дементьев и вице-чемпион Игр Максим Вылегжанин. Мы же, приглашая спортсменов, зачастую оставляем его в республике. К примеру, супруг Гульнары Самитовой Антон Галкин переехал в Набережные Челны из Питера, у них растет дочь, мы недавно награждали их в рамках соревнований «Папа, мама, я — спортивная семья». Но, понятно, что нам необходимо выращивать спортсменов, начиная с малых лет и до уровня члена сборной, как регбист Давыдов, которого я называл, или гребец Артем Косов, бедолага, которого то и дело перекидывали из одной лодки в другую, из одного экипажа в другой. Опять же из-за чехарды, которая творилась в федеральной федерации гребли.

Фото vk.com/vcdinamoakbars

«Динамо РТ» — это еще и связь времен

Почему Самаренкин загорелся идеей, осуществил ее и потух, а у Асгата Сафарова этот огонь продолжает гореть? Да, потому, что он живет интересами нашего спортобщества. С момента, когда он возглавил Динамо РТ в 1998 году, все изменилось так, что это же небо и земля, сейчас спортобщество приросло и спортивными объектами, и командами и спортсменами, которые мы тут вспоминали и перечисляли. А кто у нас был ранее — плеяда великих фехтовальщиц Гилязова-Князева-Никонова, затем Вощакина, тяжелоатлет Колесников, стрелок Демина. Светлана Александровна, ее супруг Сергей Константинович и сейчас на передовом крае, тем более, что Асгат Ахметович, помимо руководства «Динамо РТ», еще и является председателем попечительского совета республиканской федерации пулевой и стендовой стрельбы. Но тут я еще хотел бы отметить связь времен, уже упомянув Демину, надо помнить, что она вышла из Тетюш, из республиканской школы стендовой стрельбы, которую создавал фронтовик Султан Яруллин. А уже наша заслуга заключается в том, что мы и в Тетюшах сохранили школу и здесь открыли две прекрасные спортшколы в разных концах Казани, каждая из которых отвечает самым высшим мировым стандартам. Думаю, что у нас будут там результаты, они и сейчас есть, две спортсменки стартовали на летней Олимпиаде, но я имею в виду олимпийские медали, которые ранее уже завоевывали Светлана Демина и Василий Мосин.

Это из фундаментальных видов нашего спортобщества, а сейчас мы активно развиваем таэквондо, ставшее открытием по итогам олимпийского Токио. У Татарстана же был пример бронзового призера Олимпиады 2012 Алексея Денисенко, и сейчас я предлагал пополнить сборную со стороны, но мне ответили, что в республике подрастает шикарная молодежь. Это и Адам Хайбулаев, ставший чемпионом мира, сейчас среди лидеров Рафаэль Камалов, Юлия Миюц (Зайцева), которые активно прогрессируют под руководством главного тренера сборной Сергея Титкина и президента республиканской федерации Рафиса Мусина, который занимает пост вице-президента всероссийской федерации.

Я хочу сейчас реализовать проект по поднятию легкой атлетике, чтобы она могла развиваться на стадионе «Динамо», поскольку на сегодняшний день, кроме секции на стадионе «Тасма», у нас никто особо не занимается этим прекрасным видом спорта. В свете последних событий, хотелось бы, чтобы были исправлены определенные перекосы с зарплатами наших футболистов, представителей других дорогущих видов спорта, в сторону повышения зарплат, допустим, легкоатлетов, представителей единоборств, пловцов. Сейчас сама жизнь заставляет оглянуться назад, проанализировать сделанное и начать новое движение.

﻿Салават Гайсин