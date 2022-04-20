Реваз Чомахидзе: «Мы играли на уровне»

«Синтез» порадовал уверенным выходом в финал Кубка России

В Рузе и Санкт-Петербурге завершились полуфинальные этапы Кубка России по водному поло. Сейчас «Синтезу» предстоит участие в розыгрыше почетного трофея в «Финале четырех», который состоится уже на следующей неделе. 24 апреля казанцы сыграют в Астрахани с «Балтикой», а в другом матче хозяева воды из «Динамо СШОР» будут противостоять волгоградскому «Спартаку». Подробности — в материале «Реального времени».

«Синтез-УОР» едва не сотворил сенсацию

Полуфинальные раунды в Рузе и Санкт-Петербурге завершились ожидаемо, что касается списка участников «Финала четырех». Но во второй день мини-турнира в северной столице случился матч, который едва не закончился сенсацией. Казанский «Синтез-УОР» дал настоящий бой хозяевам воды — «Балтике», на протяжении трех периодов. В последней четверти Питер ушел вперед на три гола, но концовка выдалась жаркой, поскольку казанцы отыграли два мяча — 10:9, которые и зафиксировались как итоговый счет матча. И это при том обстоятельстве, что уже в нынешнюю среду наиболее опытным игрокам «Синтез-УОР»: Белянскому, Ганиеву, Иванову, Комарову, Саввину, Самсонову, Тазееву, Яруллину предстоит играть с ЦСКА в матче первенства России для игроков не старше 20 лет.

Помимо этого матча, можно отметить молодых «штурмовиков» в противостоянии с ЦОП Москомспорта, поскольку они порадовали своих болельщиков победой. В итоге только эти два матча среди всех состоявшихся таили интригу до финального свистка. Хотя «Синтез-УОР» надо отдать должное и за то, что команда дала бой вице-чемпиону — волгоградскому «Спартаку». Уступать к середине третьего периода всего — 5:6, а в конечном итоге добиться редкого результата, когда молодые синтезовцы забили все три пятиметровых, а в ответ не пропустили ни одного гола с пенальти. Понятно, что опытные волгоградцы не могли такое оставить без внимания и совершили рывок, выиграв в итоге — 12:6. Но в перспективе стоит отметить, что в поединке ровесников молодежка Татарстана разгромила Волгоград — 11:3, и это, конечно, не дело. Российскому водному поло нужен сильный центр, каким всегда был Волгоград. В итоге из группы в Санкт-Петербурге в «Финал четырех» прошли «Спартак» и «Балтика».

— Практически один гол решил судьбу путевки в «Финал четырех», — прокомментировал старт второй команды Реваз Чомахидзе, наставник «Синтеза». — Мы подключали и продолжим подключать лучших игроков дубля к тренировкам основной команды, они показали себя в чемпионате и остается поздравить тренерский штаб с хорошей работой.

Полуфинал Кубка России. «Синтез-УОР» — «Спартак», Волгоград — 6:12.

«Синтез-УОР» — «Балтика», Санкт-Петербург — 9:10.

Касаемо основной команды «Синтеза», то казанцы в первом туре легко одолели ЦОП Москомспорта, а затем встретились с сопротивлением «Динамо-СШОР». Астраханцы даже вели какое-то время в счете — 2:1, но два левши «Синтеза» Николай Лазарев и Эмиль Зиннуров своими голами вначале сравняли, а затем оформили решающий отрыв — 6:2. В дальнейшем стоит отметить гол Игоря Бычкова, который сделал счет — 8:4, но тут важен контекст. Бычков не реализовал пятиметровый, после чего астраханцы уплыли в контратаку, пытаясь использовать невольное численное преимущество. Однако Артем Одинцов обыграл соперника на передаче, а потом вложил Бычкову мяч в руки точно на ход, так что Игорь не потерял темпа и снова выплыл один на один с голкипером астраханцев и забил уже с игры. Красивое с точки зрения ватерпольной эстетики взятие ворот. Победа над Астраханью и выигрыш у хозяев воды — «Штурма-2002», оформили 1-е место по итогам полуфинала. В заключительном туре «Динамо-СШОР» обыграло ЦОП Москомспорта и забронировало 2-е место и выход в «Финал четырех».

Полуфинал Кубка России

«Синтез» — ЦОП Москомспорта — 15:6

«Синтез» — «Динамо-СШОР», Астрахань — 14:8

«Синтез» — «Штурм-2002», Руза — 19:5

Реваз Чомахидзе: «Попадание на чемпионат мира — это большой успех для Грузии»

Уже во вторник мужские команды в Рузе сменят участники женского чемпионата страны среди команд высшей лиги. Что касается финального этапа Кубка России, то он запланирован в Астрахани с 26 по 27 апреля. Казань в это время будет последовательно занята чемпионатами России по синхронному плаванию и плаванию в 50-метровом бассейне. Пока что жизнь, что называется, бьет ключом.

Вопрос — что будет дальше, самый главный сейчас во всех отраслях, включая спортивную. Непонятно, что будет на внешнем контуре. Пока международные федерации, надо отдать им должное, действуют вполне логично, исключив сборные России и Беларуси из участников ближайших стартов и заменив их на команды, стоящие выше остальных претендентов по рейтингу. Так было в хоккее, где Австрия и Франция на ближайшем ЧМ заменят Россию и Беларусь. Так произошло на ЧМ по волейболу, где вместо России сыграет Украина, которая стояла первой в очереди. Также и в водном поло нас сменила Грузия. А что потом? В том же хоккее чемпионаты мира играют по ранжиру, и на какие места вернутся Россия и Беларусь, включая национальные, молодежные и юниорские сборные? Это в других видах спорта история, скажем так, обнуляется, и перед каждым новым ЧМ сборные начинают практически с отбора. В хоккее же все разделены по лигам.

В водном поло нас сменила Грузия. Фото: georgianaquatics.com

— Попадание в число участников чемпионата мира, это большой успех для Грузии. Независимо от того, как это произошло, — сказал бывший наставник этой сборной Реваз Чомахидзе. — Там растут неплохие игроки, выступающие на уровне Лиги чемпионов, и, если эта работа будет продолжаться, то в сборной скоро появится очень перспективная смена.

Любопытно, что комплиментарно выступив по поводу своей предыдущей команды, Чомахидзе достаточно скромно оценил результат нынешней: «Мы играли на уровне... Свои задачи выполнили... Результаты показали приемлемые...».

Что будет дальше?

Сейчас происходит, по сути, четвертый передел спортивного мира, который ранее приходился на послевоенные годы Первой и Второй мировых войн, когда массово появлялись новые государства, и на девяностые, когда развалились СССР, Чехословакия и Югославия и объединилась Германия. И это дополнительно заставляет нас задуматься о развитии национального чемпионата и внутренних стартов, без оглядки на международные федерации, которые могут выкидывать наши сборные и команды в любой момент. Та же Украина, кстати, оставшаяся без национальных чемпионатов, активно осваивает внешний контур, в частности, их ватерполисты тренируются в Сербии, играют турниры в Польше, Словакии, о чем информирует сайт национальной федерации, которому российский может позавидовать. Это к вопросу о том, кто хочет работать, тот и работу делает.

России уже сейчас стоит задуматься об «импортозамещении», когда исчерпается внутренняя повестка и закроется календарь национальных соревнований, попытавшись привлечь к себе внимание тех, кто ранее ориентировался на внешний контур. К примеру, можно посоветовать вновь обратиться к бизнесмену Дмитрию Мазепину, которого Европа оскорбляет уже на периодической основе. По словам Мазепина его компании «Уралкалий» и «Уралхим» тратят на развитие российского спорта порядка 300 миллионов рублей в год. Так вот, это мелочь по сравнению с тем, сколько уходило на Запад. После разрыва контракта команды Формулы 1 «Хаас» с его сыном Никитой, бывшим пилотом этой команды, там отказались вернуть 12 миллионов евро, вложенных компаниями Мазепина. Наконец, еще потребовали выплату 8 миллионов евро за недополученную прибыль (!) из-за досрочного расторжения контракта, который сами же и разорвали.

Водное поло один из видов спорта, который нуждается в срочной поддержке. Фото: Максим Платонов

Так может не стоит повторно лезть туда, откуда нас активно выгоняют, отбирают деньги, судятся. Водное поло один из видов спорта, который нуждается в срочной поддержке. Недавно было интервью с одним из наставников питерской «Балтики» — Дмитрием Иришичевым, который озвучил примерный бюджет клуба. Порядка 35 миллионов. Не долларов, не евро — рублей, в то время как у сильнейших клубов бюджет выше раза четыре, по мнению Иришичева. Но предметом зависти ватерполистов и представителей львиной доли спортивных дисциплин, являются, конечно же, российский хоккей и еще больше футбол, с его неоправданной шкалой затрат и отдачи. Месячная зарплата в пять миллионов рублей без учета премиальных, это, конечно, за гранью. Не случайно, зампредседателя ОГО ФСО «Динамо РТ» Салават Гайсин на вопрос о будущем, пожелал, что «Может быть будут исправлены определенные перекосы с зарплатами наших футболистов, представителей других дорогущих видов спорта, в сторону повышения зарплат, допустим, легкоатлетов, представителей единоборств, пловцов. Сейчас сама жизнь заставляет оглянуться назад, проанализировать сделанное и начать новое движение».

Национальная команда начнет сбор в Кисловодске

Стоит отметить, что даже в сложившейся ситуации футбол остается наиболее активным в попытках улучшить свое состояние. Уже вовсю ведутся разговоры о том, чтобы включить в число участников чемпионата России команды Крыма, затем начнется разговор о ДНР и ЛНР, Абхазии и Южной Осетии. Найдется хоть кто-нибудь, кто замолвит слово о водном поло с его семью командами и шестью регионами, развивающими этот старейший олимпийский вид спорта? Олимпийские чемпионы — сборная Сербии, одновременно с нами приближаются к завершению сезона в трех национальных лигах, плюс международной региональной. Команд много, нагрузка большая, тем не менее в Сербии есть дубли и у «Партизана» — «Баньица», и у «Нови Београда» — «Вукови», и у «Шабаца» — «Сава». В России дубль есть только у «Синтеза». Получается, что только Казань ориентируется на законодателей ватерпольной моды.

Другой наставник «Балтики» Андрей Белофастов озвучил планы национальной сборной, которую он возглавляет по совместительству. Пока из определенного можно сказать, что с 16 мая по 5 июня будет сбор в Кисловодске. В остальном же нет ничего ясного, поскольку есть только договоренности на спарринги. Хотелось бы, чтобы это были команды уровня участников чемпионата мира. Увы, но неясность будущего конкретно сборной страны усиливается самой ситуацией в мире спорта, когда переносились чемпионаты мира, Европы, Универсиады, и лишение сборной России международного календаря вызывает необходимость на омоложение состава, что логично.



Джаудат Абдуллин