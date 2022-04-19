Знарок уже не тот. «Ак Барс» может повторить ошибку с приглашением Квартальнова

Специалист утратил былой драйв и помощника по тактике

Еще на прошлой неделе в медиаполе прошла информация о том, что принципиальная договоренность между Олегом Знарком и «Ак Барсом» уже имеется, а в понедельник он должен был прилететь в Казань для финальных переговоров и подписания однолетнего контракта. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему утверждение, что Знарок соберет вокруг себя звезд не имеет подтверждения, и как «Ак Барс» наступает на те же грабли, что и с приглашением Квартальнова.

Утверждение, что Знарок собирает вокруг себя звезд — миф

В социальных сетях «Ак Барса» местные smm-менеджеры уже разгоняют саспенс вокруг фигуры будущего главного тренера. В конце прошлой недели, к примеру, вышел видеоролик с использованием кадров из новой трилогии «Звездных войн», а расставленные «маркеры» сужают список имен потенциального наставника до двух. Три Кубка Гагарина, на фоне которых стоит загадочная фигура в видео оставляет узкий диапазон — это либо Зинэтула Билялетдинов, либо Олег Знарок.

Впрочем, учитывая последнюю информацию, которую уже косвенно подтвердил министр спорта республики, выбор все-таки пал на Знарка, со всеми последствиями, вытекающими из этого.

Среди преимуществ ему приписывают коммуникацию, умение сплотить команду и собрать звезд под своим крылом. Однако тут возникают вопросы: в каком именно клубе он собирал звездные команды? В СКА собирался звездный состав благодаря тому, что административный ресурс и финансовые возможности питерцев позволяли собирать в этой команде всех сильнейших, так что получалось два равных состава.

В «Динамо» и ХК МВД он действительно сколотил очень приличные команды. Но в том-то и соль, что эти коллективы были собраны далеко не из звезд, а из средних россиян и приличных, но не звездных легионеров. Он сумел дать уверенность тем игрокам, которые звездами и ведущими хоккеистами не были. За некоторым исключением.

А вот в сборной России немецко-латвийский специалист работал действительно неплохо со звездами из НХЛ, размешивая их несколькими кэхаэльщиками. Но следует помнить, что все это было в первой половине «десятых» годов. Последние успехи Знарка датированы февралем 2018 года, а специфику той Олимпиады знают все в хоккейном комьюнити.

Более того, в последние годы 59-летний специалист в сборных России присутствует на второстепенных и третьестепенных ролях. В сентябре ему вроде бы доверили вновь занять пост главного в сборной, но через пару дней все переиграли и поставили Жамнова. А позже непонятно в каком статусе его подпустили к молодежной сборной России на МЧМ в Канаде, но и там все быстро закончилось из-за вспышки ковида в командах. В общем, те, с кем он выигрывал кубки Гагарина и Олимпиаду ему тоже уже особо не доверяют.

Знарок не менее вспыльчив, чем Квартальнов. Хамство на пресс-конференциях были привычны для него

Последним местом работы Олега Знарка в КХЛ стал московский «Спартак», в котором болельщики увидели совершенно другого человека, нежели каким он был в первой половине прошлого десятилетия. Специалист сильно сдал в своем традиционном драйве и эмоциях, которыми он умело подпитывал хоккеистов в «Динамо», СКА и сборной России. Все помнят, как на чемпионате мира — 2014 он жестом угрожал шведскому тренеру, проводя пальцем по горлу.

Однако после изгнания из СКА и сборной России специалист заметно сдал. Совсем уж рваным выдался второй его сезон у руля «красно-белых». Стоит упомянуть, что тогда в дело вмешалась известная болезнь, и Знарок даже сильно похудел, поэтому судить по регулярке того сезона не станем. Но и в Кубке Гагарина он вновь вылетел в первом раунде от «Динамо». От былого драйва Знарка осталась блеклая тень. Два вылета подряд в первом раунде плей-офф — лучший показатель, что сегодня представляет некогда могучий специалист.

Сегодня ходят разговоры о том, что финансовые и инфраструктурные возможности «Ак Барса» намного серьезнее тех, что были у «Спартака». Марату Валиуллину придется вновь собирать команду практически с нуля, а фигура Олега Знарка и его старые связи с ведущими хоккеистами должны помочь в этом деле. Однако мы сомневаемся, что сегодняшние лидеры КХЛ с удовольствием поедут в команду к Знарку. Те звезды, с которыми он работал уже давно либо за океаном, либо не играют тех ведущих ролей, которые у них были 4-5 лет назад.

Не стоит забывать и о вспыльчивом характере Знарка и о его сомнительной манере общаться с журналистами. Тренер частенько огрызался на представителей медиа на пресс-конференциях, а его хамские выпады много раз становились мемами. Так что в этом направлении «Ак Барс» может наступить ровно на те же грабли, что и с приглашением Дмитрия Квартальнова. От последнего хоккеисты разбегались во всех направлениях. Посмотрим, как сложится дело со Знарком. Если его все-таки утвердят, конечно.

Одни год контракта как показатель недоверия

При назначении Олега Знарка всплывает целый ряд вторичных проблем (если такие вообще существуют в хоккее).

Во-первых возникает вопрос, на что вообще способен этот специалист без своего многолетнего помощника Харийса Витолиньша? Известно, что именно латвиец отвечал за тактику почти во всех командах, которые возглавлял Олег. Теперь Витолиньш уже работает в сборной Латвии, а его возвращение в КХЛ выглядит маловероятно.

Именно латвиец отвечал за тактику почти во всех командах, которые возглавлял Олег. Фото ska.ru

По некоторой информации, место Витилиньша призван будет заменить Юрий Бабенко, заблаговременно покинувший пост в «Витязе». Еще одно место на лавке «Ак Барса» должен занять Александр Бойков, помогавший Бабенко в подмосковном клубе. Именно под руководством Знарка Бойков и Бабенко завоевали два Кубка Гагарина в качестве хоккеистов, играя за «Динамо». Однако никто не знает, насколько эти два молодых специалиста хороши в качестве тренеров, отвечающих за тактику в топ-команде. Работать со звездами — это не то же, что искать стабильную тройку в «Витязе».

Второй любопытный момент — срок контракта, который якобы предлагают специалисту в Казани. Один год — это, по сути, расписка в недоверии к специалисту. Судя по всему, обжегшись на длинных контрактах с Квартальновым в «Ак Барсе» начали мыслить стратегически и считать деньги, учитывая надвигающийся кризис.

Наверняка здесь тоже задумались о том, почему специалист больше не занимает главенствующие места в сборных России, а на клубном уровне в последнее время не вяжется. Если у Олега Знарка не выйдет в Казани с первого захода, то продлевать его наверняка не будут. Пожалуй, это один из немногих положительных моментов в случае приглашения 59-летнего специалиста.