«Рахлинские сезоны»: симфоническое торжество Малера на казанской сцене

Четыре вечера фестиваля посвящены симфониям австрийского композитора, которые «разбавляют» не менее гениальные сочинения

Фото: предоставлено пресс-службой ГСО РТ

В этом году фестиваль, посвященный Натану Рахлину, первому дирижеру и худруку ГСО Татарстана, состоит из четырех концертов. Он собрал ярких дирижеров, солистов-инструменталистов, выступила и великолепная Альбина Шагимуратова. Чем уже порадовали «Рахлинские сезоны» и чем еще удивят — в репортаже «Реального времени».

Виолончель Князева и скрипка Казазяна

С 9 по 20 апреля в Казани проходят концерты XI Международного фестиваля «Рахлинские сезоны» Государственного академического симфонического оркестра Татарстана, художественным руководителем и главным дирижером которого выступает народный артист России и Татарстана, профессор Александр Сладковский.

9 апреля на первом концерте фестиваля прозвучала Симфония №5 Густава Малера, в этот вечер дирижировать своим оркестром маэстро Сладковский доверил одному из талантливейших молодых дирижеров России Арсению Шуплякову. Солистом концерта, открывшего «Рахлинские сезоны», стал солист Московской государственной академической филармонии Александр Князев. Вместе с ГАСО РТ он исполнил Концерт №1 для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича.

Второй вечер фестиваля, 13 апреля, был посвящен Симфонии №4 Густава Малера. Солистка — заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова. Кроме того, публике был представлен Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса в исполнении ГАСО РТ и лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна. За дирижерским пультом был главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс.

С 9 по 20 апреля в Казани проходят концерты XI Международного фестиваля «Рахлинские сезоны»

Концерт — предвестник «Реквиема»

Солистами третьего вечера сезонов стали дирижер Станислав Кочановский и лауреат международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский. Концерт состоял из двух произведений. В первом отделении был исполнен Концерт №13 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. По словам маэстро Копачевского, это особенное произведение в творчестве композитора:

— Только задумайтесь, Моцарт написал 27 фортепианных концертов, но исполняется, в основном, четыре-пять самых известных. Остальные незаслуженно остаются в тени. Мне же хочется показать многогранность его творчества. Мы привыкли, что в своих произведениях композитор предстает перед нами или позитивным, или трагичным. В Концерте №13, несмотря на то что написан он в до мажоре, звучат разные интонации и настроения. Неожиданно, в третьей части, несмотря на общее радостное настроение, есть минорные эпизоды, как предвосхищение «Реквиема», глубокие мысли. Сочетание полутонов, светотеней здесь совершенно особенное, это удивительный концерт.

Солистами третьего вечера сезонов стали дирижер Станислав Кочановский и лауреат международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский

«Михаил Фрунзе» и его «капитан» Ростропович

Филипп Копачевский, как он сам рассказал, впервые сел за фортепиано поздно по современным меркам — в 7 лет, тем не менее уже в 12 лет он стал стипендиатом фонда Мстислава Ростроповича.

— Мой отец — флейтист, поэтому, когда бабушка отвела меня в музыкальную школу, и меня отдали в класс флейты. Однако с этим инструментом у меня не сложилось — хотелось многоголосия, полифонии, потому я все же выбрал фортепиано. Мстислав Леопольдович Ростропович был великим музыкантом, но при этом абсолютно простым в общении человеком. С ним легко было найти общий язык, у него было прекрасное чувство юмора. Своих стипендиатов, в том числе и меня, он возил и в Лондон, и в Париж, и по России мы много путешествовали. Я помню, мы ездили на теплоходе «Михаил Фрунзе» по Волге, заезжали и в Казань, где на концерте я играл произведения Фредерика Шопена. В 2005 году в Нижнем Новгороде мне посчастливилось играть с маэстро за дирижерским пультом. Для меня, тогда 15-летнего, это был большой опыт.

Сейчас я регулярно сотрудничаю со многими прекрасными музыкантами, буквально за два дня до выступления в Рахлинских сезонах, в Москве я выступал с Владимиром Теодоровичем Спиваковым — это тоже великолепный музыкант, у которого я многому учусь, и встреча с которым для меня всегда огромная радость. Совместный концерт — это всегда совместное созидание. Скажу так — пока концерт является событием для музыканта, это будет событием и для публики, — поделился мнением Филипп Копачевский.

Во втором отделении третьего концерта Рахлинских сезонов была исполнена Первая симфония Густава Малера

«Рад, что имя Натана Рахлина помнят»

Пианист отметил, что много играл и с маэстро Александром Сладковским:

— Я дорожу этой дружбой. Мы выступали и в Казани, поэтому я хорошо знаю прекрасный зал БКЗ, и в Москве, в Перми и в Санкт-Петербурге. Играли Чайковского, даже «Бурлеску» Рихарда Штрауса, в Казани играли Рапсодию стиле блюз, Концерт Моцарта, который записал телеканал «Меццо». Для меня каждое сотрудничество с маэстро Сладковским и с Государственным симфоническим оркестром Татарстана — нечто особенно и удивительное, потому что это коллектив высочайшего класса. Кстати, до сегодняшнего дня в последний раз я приезжал к вам в прошлом году на фестиваль «Конкордия», где вместе с оркестром мы исполнили концерт Кшиштофа Пендерецкого. Что касается фестиваля «Рахлинские сезоны», я считаю, это важная миссия. Я рад, что имя Натана Рахлина, который был 13 лет главным дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Татарской АССР, помнят. И мы должны поддерживать и продолжать то дело, которое начали многие герои, в том числе в сфере культуры, для наших городов и страны.

Музыканты подарили зрителям «Хризантемы»

Во втором отделении третьего концерта «Рахлинских сезонов» была исполнена Первая симфония Густава Малера. За дирижерский пульт встал Станислав Кочановский. Монументальное музыкальное полотно было создано в 1888 году. Однако современники не приняли это произведение, и лишь в 1911 году, спустя 50 лет после смерти австрийского композитора, симфония стала самым исполняемым сочинением Малера. Казанская публика отказалась отпускать музыкантов со сцены, поэтому на радость меломанов на бис прозвучали «Хризантемы» Джакомо Пуччини.

Заключительный вечер «Рахлинских сезонов» пройдет 20 апреля. Он вновь будет посвящен творчеству двух гениев — Малера и Моцарта.