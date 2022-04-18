День в истории: первое казанское документальное кино и сообщество профессиональных татарских гармонистов

Чем примечательна дата 18 апреля?

Фото: из архивов Национального музея РТ

Сегодня, 18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. В этот день был запатентован печатающий телеграфный аппарат, проведена первая документальная киносъемка, произошло первое применение дактилоскопии для опознания преступника, родился Ибрагим Нуруллин, основана футбольный клуб «Спартак» и создан первый татарский ансамбль гармонистов. Родились балетмейстер Владимир Васильев, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, заслуженный мастер спорта по стендовой стрельбе Светлана Дёмина, писатель Ибрагим Нуруллин, историк Натан Эйдельман. Умерли: татарский богослов Шигабутдин Марджани, первая татарская женщина-режиссер Кашифа Тумашева, норвежский исследователь-путешественник Тур Хейердал, физик-теоретик Альберт Эйнштейн.

В Ратуше — не дворяне, а гармонисты

18 апреля 1889 года умер Шигабутдин Марджани, имам Первой соборной мечети, что на улице Каюма Насыри, богослов, философ-просветитель, историк, востоковед и педагог. Ему принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Самое известное — «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар», посвященное истории Казани и Булгар и биографии видных деятелей того времени. Идеи Марджани, как считается, предвосхитили движение джадидистов, соединивших мусульманские традиции и европейскую культуру.

Фото: Олег Тихонов

18 апреля 1898 года в Казани проведена первая документальная киносъемка — выход артистов Казанско-Саратовского товарищества драматических артистов из здания городского театра после спектакля «Трильби». В то время это была одна из самых популярных постановок в Казани. Драматург Григорий Ге позаимствовал сюжет из романа «Трильби» англичанина Джорджа Дюмурье.

18 апреля 1923 года родился писатель, автор учебник по истории и теории татарской литературы Ибрагим Нуруллин. Сейчас он более известен как исследователь биографий таких авторов, как Гаяз Исхаки, Габдулла Тукая и Фатих Амирхан.

Фото: samtatnews.ru

18 апреля 1936 года создан первый татарский ансамбль гармонистов из 25 человек. Он располагался в Доме Красной армии (нынешняя Казанская ратуша). Идеологом ансамбля стал Файзулла Туишев, первый профессиональный татарский гармонист, к этому времени объездивший всю Россию, игравший в Китае, Японии, Монголии, Корее, Южной Америке.

18 апреля 2021 года «Реальное время» писало о перипетиях татарстанских туристов, которые улетели отдыхать в Турцию. К примеру, «дикарям» предлагалось лишь два обратных рейса «Аэрофлота» в неделю. С самого начала цена билетов доходила до 60—85,6 тысячи рублей, позже продавалась по 27 тысяч.



Джаз — «музыка для толстых»

18 апреля 1928 года Максим Горький в газете «Правда» назвал джаз «музыкой толстых». В те времена, когда в СССР еще запрещали джаз, эта статья стала настоящим символом этих запретов: «Нечеловеческий бас ревет английские слова, оглушает какая-то дикая труба». На самом деле Горький обвиняет вовсе не джаз, а агрессивную голливудскую культуру. Он писал скорее о любви, уточняя, что в джазе больше распущенности и пошлости: «Ему, толстому, женщина не нужна как друг и человек, она для него — только забава».

Фото: Радослав Некрасов / wikipedia.org

18 апреля 1922 года в Москве была основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак». Сейчас это один из самых популярных и титулованных клубов страны. Любопытно, что ровно через год было создано спортивное общество «Динамо», уже по инициативе Феликса Дзержинского. В нем работали секции по многим видам спорта: стрельба, все виды борьбы, фехтование. Позже в обществе появилась и футбольная команда.



Начали ловить по пальчикам

18 апреля 1846 года американец Роял Хаус запатентовал печатающий телеграфный аппарат, который мог передавать 40 слов в минуту. Патентом владели судья Сэмюэл Селден и шериф Хайрам Сибли, которые основали компанию New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company, будущую Western Union. За одно сообщение они брали 20 долларов, так что желающих воспользоваться их услугами поначалу было не так много.

Фото: wikipedia.org

18 апреля 1902 года в Великобритании опробовали метод дактилоскопии для опознания преступника, а уже в сентябре она стала доказательством вины. В настоящее время отпечатки пальцев широко используются, например, вместо пароля к телефону. Но, несмотря на это, дактилоскопия до сих пор не имеет достаточного научного обоснования.