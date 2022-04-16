«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть вторая: «Халима»

Подростковая картина о разнице светского и мусульманского менталитетов

Фото: Кадр из фильма

В 2002 году в театре Камала прошла премьера фильма «Күктау», с которой начинают отсчитывать историю татарского кино. В связи с 20-летием этого события «Реальное время» решило провести ревизию татарстанского кинематографа, рассказывая о примечательных картинах. Во второй части — фильм Юлии Захаровой, в котором главной героиней становится практикующая мусульманка-подросток, которая сталкивается со школьным буллингом.

Девушка пришла в школу в платке

«Халима» получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков Росии «Белый слон» на XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, стала лучшим фильмом о религии на индийском Calcutta International Cult Film Festival и в той же стране получила приз кинокритиков за лучший фильм на тему религии на Cult Critic Movie Awards.

«Халиму» сняла замдекана кафедры телевидения университета культуры Юлия Захарова. Она говорит, что не собиралась превращать фильм в религиозную историю, хотя в картине цитируется Коран. Для нее это философская драма. Сценарий возник из рассказанного случая, когда в одной школе директор выступил против того, что одна из учениц пришла на уроки в платке. В фильме это озвучивает один из родителей: «Зачем ее отдали к нормальным детям? Я тоже мусульманин, я и в мечеть хожу. Но мы-то с вами, в конце-то концов, живем в светском государстве!»

Захарова столкнула в тексте светское государство и право человека носить определенную одежду, изучать основы ислама. Кроме религиозного подтекста, есть обязательная для подросткового фильма тема дружбы одноклассников, в которую вторгается девушка, с которой один из парней находит общий язык, поскольку у них есть одна и та же проблема: их родителям нет до них особого дела.

Действие происходит в элитной казанской школе, где идет борьба за грант на стажировку в Совете по правам человека при ООН в Женеве. В это время в классе появляется «белая ворона» — Халима. При этом она не пугливый подросток, а умная, красивая девушка, хоть и не стремящаяся к популярности и воспринимающая все в штыки. Вместо того, чтобы не идти на противостояние и стирать стереотипы, она доводит дело до конфликта.

Сценарий лежал у Захаровой три года, фильм снимался сначала на собственные средства, потом появилась субсидия Минкульта РТ.

Актриса — дочь хазрата

Корреспонденту «Реального времени» Захарова так объясняла выбор сюжета: «Я постоянно общаюсь со студентами, первый курс — это бывшие школьники, я понимаю, что у них есть проблемы, вопросы, а мы думаем, что это какая-то ерунда, а ведь в этот период происходит становление личности, если их правильно не направить, с учетом того, что у нас все в широком доступе и столько шлака идет через медиа, может случиться что угодно».

Главную героиню Халиму играет Хадижа Юнусова. Как и героиня, она дочь хазрата, при этом к моменту съемок она работала на телевидении. Юнусова, кстати, говорит, что они с героиней не похожи. Хотя оба носят хиджаб. Но по словам Хадижы прессе, она гораздо более общительна, чем ее персонаж. И считает, что проблема конфликта возникла из-за намеренного отчуждения героини в ответ на прессинг. С другой стороны, а как еще обычно реагируют на буллинг, школьную травлю? «Халима» при всей специфике сюжета очень понятное кино, которое критики сходу сравнили с «Чучелом» Ролана Быкова.

Захарова после работала над татарстанско-казахским фильмом «Көкбозат» на основе повести Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». В итоге картина стала называться «Тарлан». Трейлер фильма вышел в феврале 2022-го.