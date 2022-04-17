Видеоопрос: «Что вы думаете об идее продлить майские выходные до десяти дней?»
В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней. С такой инициативой выступил депутат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Спикер обратил внимание на рост цен на продукты — стоимость продуктов из «борщевого набора» выросла на 10—40%. Поэтому он призвал россиян посвятить это время посадке овощей на своих приусадебных участках и общению с близкими людьми.
— Как вы относитесь к идее продлить майские выходные до десяти дней? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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