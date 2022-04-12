Импортозамещение в IT: как работает ОЭЗ «Иннополис»
Иннополис предложил три направления для решения задач по импортозамещению. Планируется, что может быть усилена работа команды инновационного центра Иннополис над продвижением продуктов на российский рынок. Вторым направлением стало расширение работы по привлечению IT-специалистов и третье — работа с правительством России по предложению новых мер поддержки. Презентацию импортозамещающих решений, в которых участвовали несколько компаний — резидентов ОЭЗ «Иннополис», представили сегодня журналистам.
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