Учиться, учиться и играть в волейбол

Это самая «умная» командная игра

Ведущие страны мира успешно занимаются поддержкой молодежного волейбола на государственном уровне. Это Германия («Олимпия»), Италия («Клуб Италия»), Польша («Спала») и Франция («Авенир 2024»), переформатированная под Олимпиаду того года в Париже. Зачастую молодежные и студенческие команды — это перспективное «сегодня» и чемпионское «завтра». «Реальное время» рассказывает об исторической связи волейбола и высшего образования.

Волейбольные академики

Валерий Газзаев как-то назвал своих футболистов «академиками с тросточками». Выражение прижилось, хотя Валерий Георгиевич не имел на него никакого права, поскольку в футболе академиков практически не было. Не дослужились. Почему — это отдельная история, и мы внутри материала дадим объяснение этому тезису. А вот вид спорта, которым занималось множество больших ученых, в том числе и академиков, это волейбол, как советский, так и международный в целом.

Мало того что волейболисты занимались спортом и учебой, они иногда умудрялись совмещать большой спорт с преподаванием либо административной работой в учебных заведениях. К примеру, главный тренер иркутского «Динамо» Олег Поспелов умудрялся совмещать эту работу с преподаванием на кафедре филологии института иностранных языков, будучи там проректором. Во время работы в команде «Динамо» его командировали в Германию. С 1969 года он работал переводчиком в ГДР, а с 1973 года преподавал русский язык в ФРГ.

Долгое время рядом с высшей лигой был тульский «Политехник». В его составе Владимир Кириллов (его дочь Ирина Кириллова станет одной из звезд мирового волейбола), Виктор Аксентьев, тренер, подготовивший Юрия Маричева и Олега Согрина, Владимир Фризен, в будущем профессор, доктор биологических наук. И здесь не удалось сделать последний шаг, в том числе и потому, что в 1969 году Фризена назначили завкафедрой тульского Политеха, и он ушел из большого спорта в 31 год.

Бутман останется в Иваново и, совмещая с игрой в местной команде, продолжит учебу, станет доктором физико-математических наук. Фото isuct.ru

Михаил Бутман в молодости приглашался в юношескую сборную страны, будучи воспитанником Константина Павлова, как и еще двое его товарищей. В итоге Евгений Кулигин и Александр Ермилов выберут спорт, переедут в ленинградский «Автомобилист», а Ермилов станет игроком сборной СССР, чемпионом Олимпиады-1980 и мира-1982. Бутман останется в Иваново и, совмещая с игрой в местной команде, продолжит учебу, станет доктором физико-математических наук, будучи до недавнего прошлого ректором Технологического университета в Иваново.

В Воронеже, вместе с Владимиром Паткиным, играли братья Артур и Валерий Макаревичи. Паткин пошел по спортивной тропе, а Макаревичи продолжали совмещать волейбол с инженерской работой. В итоге Валерий Макаревич, подполковник в отставке, последние два десятка лет своей работы возглавлял профсоюзный комитет ОАО «Концерн «Созвездие».

Как влияли проблемы «Буревестника» на советский волейбол

Увы, в семидесятые годы добровольно-спортивное общество «Буревестник» стало испытывать определенные трудности. Из них, в частности, произошло в 1973 году слияние в Харькове, когда из двух команд ДСК (Сергей Ермаков, Леонид Лихно) и «Буревестника» (Иван Андриенко, Василиюс Матушевас) возник легендарный «Локомотив». А годом ранее общество «Буревестник» потеряло еще одну команду, на этот раз в Казахстане.

Эта республика не могла похвастать какой-то серьезной финансовой стабильностью во времена СССР, во всяком случае, именно там дважды появлялась и затем исчезала хоккейная команда «Енбек», и оба раза в связи с недостатком денежных средств. Так и «Буревестник», в котором играли выходцы практически всех вузов Алма-Аты, уже не был в состоянии тащить команду высшей лиги, и она перешла на баланс министерства автомобильных дорог, поменяв название на «Дорожник». Спустя годы игроки той команды переедут в Россию, и за местные команды сыграет Елена Пильникова, МГФСО (дочь Игоря Пильникова), а также Анастасия Устименко, «Самородок», и Ольга Иванкова, «Стинол» (дочери ветерана уфиского волейбола Виталия Устименко).

Любопытно, что с Иванковой в Липецке будет работать её земляк Ришат Гилязутдинов, многолетний наставник казанского «Динамо-Ак Барс», а Уфу с Устименко и её подругой Анной Маловой (Подкопаевой) станет тренировать Андрей Подкопаев. Тесен мир.

Фото def.kondopoga.ru

Как улететь от армии на крыльях «Буревестника»

Помимо того, в те же годы стала наблюдаться тенденция, когда выступления за команды «Буревестник» давали возможность избежать службы в армии. Не лишним будет пояснить, что директива Генштаба не подлежала обсуждению, поэтому спортсмены призывного возраста уходили в ЦСКА как миленькие, но со студенческими командами можно было «поиграть в демократию».

Обратный пример связан с баскетболом, когда будущий олимпийский чемпион Сергей Коваленко, игравший в тбилисском ГПИ, спокойно ушел в киевский «Строитель», хотя его хотели видеть земляки из тбилисского «Динамо». Но у них не было козыря в виде армейского призыва, а потому пришлось «меняться» с Киевом, который отдал в Тбилиси, где всегда была напряженка с гигантами, центрового Александра Васютинского.

Сейчас это может показаться удивительным, но в столице Азербайджана существовали сразу две баскетбольные команды, как армейский СКА, так и студенческий АзИНХ, а самого лучшего местного воспитанника Бориса Гузика не уберегли. Армию он в итоге проходил во львовском СКА, вместе с Юрием Федоровым, который, отслужив, нашел в Каунасе не абы кого, а самого Арвидаса Сабониса, и Виктором Панкрашкиным, бывшим волейболистом и будущим олимпийским чемпионом по баскетболу.

Кстати, АзИНХ — это еще и волейбольная команда, созданная на базе бакинского института нефти и химии. Пожалуй, это единственный вуз в СССР, который имел такие возможности. Достаточно сказать, что к примеру Москва просто-напросто распределила виды спорта по крупным учебным заведениям: МГУ — водное поло, МАИ — гандбол, МГТУ — волейбол, СКИФ — хоккей на траве.

Бендеров Владимир Николаевич. Фото wikiwand.com

Три судьбы

Очень любопытны судьбы либо переплетение судеб людей, так или иначе связанных с волейболом. Так, одним из первых наставников в советском волейболе был Николай Бендеров, который до войны возглавлял мужскую команду «Рот Фронт», тренируя среди прочих Владимира Саввина, будущего вице-президента ФИВБ. Именно под руководством Бендерова женская сборная СССР стартовала на первом чемпионате Европы 1949 года. Между тем в семье его отца-инфекциониста вырос еще один сын Владимир Бендеров, советский инженер-испытатель авиационной техники, кандидат в космонавты (целевой набор «Восход»), генерал-майор инженерно-технической службы. В 1973 году он, будучи заместителем главного конструктора ОКБ А.Н. Туполева, погиб в авиакатастрофе на самолете Ту-144 во время показательного выступления на авиасалоне в Ле Бурже под Парижем.

Легенда казахстанского волейбола Жанбек Негматович Саурамбаев отлично играл, а затем блестяще тренировал и с 1984 года работал деканом по работе с иностранными студентами Алма-Атинского архитектурно-строительного института. Между тем его отец Нигмет Сауранбаев — это другая легенда, но уже в научной сфере. Академик Академии наук КазССР, доктор филологических наук, один из основателей казахского наукознания. Даже всезнающая «Википедия» не связывает отца и сына из-за разницы в написании имен: Жанбек Негматович Саурамбаев — сын Нигмета Сауранбаева.

Станислав Дилакторский, чемпион СССР в составе «Калева» из Таллина, родился в семье известного ученого-геолога из Вологодской области, его сестра в советское время стала популярной писательницей. Дилакторский перебрался с Вологды в Таллин, женился на Майе Малышевой, еще одной известной волейболистке, стал чемпионом СССР 1968 года. Славное прошлое, которое было забыто в автономном эстонском настоящем. Самого Дилакторского отправили на пенсию, жене пришлось работать уборщицей в спортхалле «Калев».

Больше матчей — меньше времени

Долгое время волейбол не мешал спортсменам в учебе, поскольку соревнований было немного, да и туры чемпионата проходили в одном городе, куда на неделю съезжались по шесть команд. Оговоримся, что подобная ситуация с погружением в учебу была затруднена в футболе и хоккее, кроме того, там была возможность совмещения, когда представители, допустим, хоккея с мячом, у которого был один из самых непродолжительных по времени сезонов, довольно успешно выступали в футболе, хоккее с шайбой или с мячом. Волейболистам, понятно, сложно было найти «смежный» вид спорта. В отличие от футбола и хоккея с его системой розыгрыша через разъездные игры дома и в гостях, в волейболе можно было найти время для учебы. При этом они были спортсменами высочайшего класса.



«Работа так отвлекала меня от мыслей о волейболе и отнимала столько нервной энергии, что на предматчевые волнения ее уже не оставалось», — это цитата из воспоминаний Юрия Арошидзе, который совмещал волейбол с реальной работой на производстве, будучи кандидатом технических наук, помощником гендиректора ПО «Электросила».

Любопытно, кстати, что немалая часть партнеров Арошидзе по ленинградскому «Автомобилисту» училась в ЛИСТе, ленинградском институте советской торговли.

P. S. Известные волейболисты времен СССР, которых хотелось бы отметить дополнительно. Борис Габрианович — доктор технических наук. Учился в КХТИ и начинал играть в волейбол в Казани. Олег Булыкин — доцент кафедры НИИ «Высшая школа экономики». Анатолий Гераскин — доцент, кандидат педагогических наук. Александр Дерюгин, Валентин Китаев, Вячеслав Тогатов — доктора технических наук. Виктор Ермаков — академик Украинской Академии наук, доктор педагогических наук. Владимир Ишков — доцент, кандидат технических наук. Виталий Коваленко — профессор, кандидат технических наук. Георгий Мондзолевский — доцент, кандидат медицинских наук. Валентина Силуянова — профессор, доктор медицинских наук. Владимир Соколов — академик Академии наук СССР. Марат Шаблыгин — профессор физики, доктор химических наук. Самый легендарный волейбольный тренер Николай Карполь совмещал тренерскую работу с педагогической деятельность, преподавая физику и астрономию в вечерней школе, техническую механику в ПТУ.

Джаудат Абдуллин