«Не мог остановиться...»: как казанский строитель автопирамиды из «ТрансТехСервиса» долги отдавал

Экс-менеджер одного из крупнейших региональных автодилеров России рассказал об аферах под 200 млн рублей по схеме с трейд-ин

Фото: Ирина Плотникова

22 апреля в Казани может финишировать двухлетний судебный процесс по делу бывшего продавца салона в структуре «ТрансТехСервиса», который признался в 101 эпизоде прихватизации чужих авто и денег с совокупным ущербом почти в 190 млн рублей. Однако по нескольким машинам убытки посчитали в двойном и даже тройном размере. Так, наряду с лишенными «железных коней» владельцами, статус потерпевшего в деле получил и «ТТС». На первых допросах аферист каялся — желая вернуть долги и четыре кредита выстроил пирамиду на чужих деньгах, в последнем слове просил — дать возможность начать новую честную жизнь на воле. Детали скандального дела — в материале «Реального времени».

Пробел следствия — где деньги?



Этим летом Айрату Файзуллину исполнится 33. Если суд согласится с прокурором — день рождения он может встретить в колонии. Обвиняемый и его защитник уповают на условный срок. Выступая с последним словом, махинатор — «миллионер» каялся, просился на волю и обещал — будет работать и возмещать ущерб.

Следствие оценило убытки частников и холдинга «ТрансТехСервис» в 189,3 млн рублей, правда, по целому ряду эпизодов претензии обманутых собственников авто и салона касаются сделки с одним и тем же автомобилем. А есть случаи, когда силовики учли ущерб по машине даже в тройном размере... К погашению гигантской суммы обвиняемый за 3 года под стражей даже не приступал. Следователям не удалось найти ни имущества, подлежащего конфискации и взысканию в счет ущерба, ни следов выгодных вложений. По мнению ряда потерпевших, полиция попросту не установила — как Файзуллин тратил похищенные средства, а суд восполнить этот пробел был не в силах.

Впрочем, сам фигурант на допросе пояснял — за счет чужих денег приобрел в салонах «ТТС» для личного пользования Toyota Camry и Huyndai Genesis. Причем с максимальной для сотрудника салона скидкой. Затем продал их.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по заявлениям потерпевших 18 января 2019 года в УВД Казани. Через несколько дней ныне обвиняемый написал явку с повинной и оказался в СИЗО, где пребывает и сейчас. На допросах утверждал — незадолго до возбуждения дела уволился с должности и уже с 30 декабря на работе не появлялся, лишь 10 января 2019-го подписал обходной. Продавцом-консультантом в салоне ООО «Авто Трейд» (входит в группу компаний «ТТС») работал с 2016-го. По версии обвинения, аферы с подержанными иномарками Файзуллин прокручивал даже в новогодние каникулы 2019-го.

Обвиняемый и его защитник уповают на условный срок

Версия менеджера: «Покрывал долги»

На фоне следствия ходило много версий о том, куда могли утекать похищенные средства — от азартных игр до платы за криминальную крышу. Один из источников «Реального времени» поделился байкой — якобы «миллионера» из «ТТС» обобрали члены ОПГ из Суконной слободы.

Айрат Файзуллин на судебном допросе кратко изложил свою позицию и отвечать на какие-либо вопросы наотрез отказался. По ходатайству прокурора, огласили протоколы предварительного следствия с его показаниями. О том, что Файзуллин — дипломированный экономист, наркотики не употреблял, с алкоголем соблюдал меру.

«Примерно летом 2018 года у меня начались финансовые проблемы — не мог оплатить потребительский кредит. Всего было четыре кредита в банках «ВТБ» и «Русский стандарт» на общую сумму 500 тысяч рублей. Также были долги перед друзьями на 1 млн рублей, — процитировали в суде слова фигуранта. — На тот момент ездил на БМВ-6, (зарегистрированной на друга с пропиской в Удмуртии — там меньше налог и страховка), но возникла проблема с коробкой передач, требовался дорогостоящий ремонт.

Файзуллин рассказал следователям — нашел выход из кризиса: решил «брать авто под реализацию у одного человека, продавать его, а с выручки гасить свои долги», «чтобы погасить долг перед первым собственником — продавал машину второго и так далее с привлечением все большего количества людей и машин». Порочность этого подхода понимал — «после каждой такой схемы долг возрастал в разы. Однако я уже не мог остановиться, не вел счет взятых на реализацию автомашин и денежных средств, которые поступают в счет их оплаты...».

Пирамидчик признавался — использовал разные схемы «серой» реализации машин. Скриншот видео МВД

Уже в качестве обвиняемого пирамидчик признавался — использовал разные схемы «серой» реализации машин. К примеру, забирал авто со всем пакетом документов, оформлял на своего знакомого и сдавал от его имени в «ТТС» по схеме выкупа. Салон выставлял авто на продажу и перечислял деньги «бумажному собственнику», а тот отдавал их Файзуллину. Реальный владелец машины об этих сделках узнавал задним числом. В рамках уголовного дела целый парк таких авто объявили в розыск.

Так, в мае 2019-го на Каширском шоссе под Москвой сотрудники ГАИ высадили из автомобиля «Мерседес Бенц ML 350» жителя столицы Баринова, который прикупил эту иномарку с пятилетним пробегом в ноябре 2018-го в московской компании ООО «Авто-Люкс». Отдал 2 миллиона рублей, по документам сделка была чистая — на машине не числилось никаких обременений. Пока не возбудили уголовное дело.

Тот «Мерседес» до сих пор находится на спецстоянке в Подмосковье, но числится объектом преступления в Татарстане, причем здесь оценивается в 1,8 млн рублей. По версии обвинения, его казанский владелец Ханнанов передал автомобиль знакомому в надежде на его помощь с продажей. Тот пригнал иномарку Файзуллину в казанский салон «Авто-Трейд» на Даурской. Файзуллин пообещал помочь, однако никаких договоров при передаче машины, ключей и автодокументов не составлялось.

Дальше этот же «Мерседес» по договору уступки получила клиентка салона «Автоцентр «Казань» Борисова, желавшая приобрести совсем другой автомобиль и за другие деньги. Изначально она выбрала Audi Q7 за 5 млн рублей, но получила предложение от продавца оформить сделку со сдачей чужого «Мерса» по системе трейд-ин и получить скидку при покупке Audi. Женщина согласилась и отдала Файзуллину наличными 1,75 млн за «Мерс», который тут же сдала автосалону. Заметим, данные сделки совершались с одобрения продавца Тимергалиева, который, как считает следствие, тоже был обманут коллегой мошенником.

Айрат Файзуллин после консультации с адвокатом Сергеем Мухановым резко изменил показания

Казалось бы, похищенный автомобиль — один. Но потерпевшими по этому эпизоду признали и первого владельца Ханнанова, и автосалон, который принимал «Мерседес» и занимался его перепродажей. И каждая из сторон рассчитывает на возврат не денег, а той самой машины.

В истории с автомобилем Volkswagen Tiguan статус потерпевших получили трое. Первым стал желавший продать эту машину через Файзуллина и лишившийся авто и денег собственник Зайнуллин. Вторым — покупатель Павлов, что выплатил Файзуллину 1,1 млн рублей и оформил машину на себя, а затем поверил, что при ее сдаче в салон сможет заработать. Третьим потерпевшим оказался салон, где все тот же Volkswagen приняли по системе трейд-ин стороннего клиента, тот согласился на сделку с уступкой прав от Павлова, передал 1,1 млн рублей и отдал Volkswagen салону в качестве первого взноса за Mitsubishi Pajero. Силовики считают, Павлов узнал, что остался без машины и денег задним числом, а его подпись на договоре уступке подделал Файзуллин.

Прокурор просит колонию, адвокат — «частник» в адрес «ТТС»

На следствии обвиняемый признавал вину лишь частично. О ряде эпизодов говорил — таких людей не знает, машин не видел, не помнит, по трем иномаркам настаивал — брал на оценку, кидал информацию с фотографиями в специальный «чат перекупщиков», но лично продажей не занимался.

В ходе судебного допроса Айрат Файзуллин, после консультации с адвокатом Сергеем Мухановым, резко изменил показания и заявил: «По всем эпизодам свою вину я признаю в полном размере. В содеянном раскаиваюсь, от дачи дальнейших показаний отказываюсь».

Выступление гособвинителя Чулпан Шаеховой в прениях растянулось ввиду необходимости не только напомнить доказательства, но и озвучить размер наказания по каждому из эпизодов афер — 65 в особо крупном, 35 в крупном и 1 в значительном размере (ч. 4, ч. 3 и ч. 2 ст. 159 УК РФ соответственно). По совокупности всех преступлений представитель прокуратуры Приволжского района Казани попросила отправить автотрейдера на 9 лет и 6 месяцев в колонию общего режима и удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Адвокат Александр Шишляев в интересах двух потерпевших просил суд лишить такого статуса попавшие в дело автосалоны ТТС

В ходе предварительного следствия иски заявили далеко не все потерпевшие, однако сумма их требования составила почти 55 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», в числе обманутых немало перекупщиков, для которых сделки с чужими машинами — бизнес. Причем несколько из потерпевших в финале судебного следствия просили суд не удовлетворять их гражданские иски, а просто снять арест с их автомобилей, найденных и изъятых силовиками у иных лиц.

В то же время адвокат Александр Шишляев в интересах двух потерпевших просил суд лишить такого статуса попавшие в дело автосалоны «ТТС». По его мнению, на данный момент ущерб группе компаний «ТТС» не причинен и лишь может возникнуть в будущем, поскольку на 44 машины по делу претендуют и потерпевшие клиенты. В совокупности, предприятиями «ТТС» заявлены убытки от преступлений почти на 55 млн рублей. Однако представитель холдинга на допросе подтверждал — эти потери компания понесет, если суд посчитает нужным вернуть машины их первоначальным владельцам.

Шишляев просил суд не выносить приговор по делу Файзуллина, а вернуть дело прокурору. Он считает — судебный процесс доказал, что в одиночку прокручивать аферы подсудимый не мог и действовал в составе организованной группы. «В преступные схемы Файзуллиным было вовлечено огромное количество работников ООО «УК «ТрансТехСервис», — заявил адвокат в прениях и назвал пять фамилий — мастера-приемщика, двух оформителей и двух продавцов-консультантов. Он попросил признать незаконными постановления следователей УВД о прекращении уголовного преследования четырех сотрудников салонов, настаивая, что эти решения в марте 2019-го были приняты без должной проверки, а еще — вынести частное постановление в адрес руководства группы компаний с целью устранения причин и условий, способствовавших серии преступлений.

Представитель УК «ТТС» выступил против подобных инициатив, настаивая, Файзуллин обманывал и своих, и чужих. В прениях он поддержал позицию прокурора.

Ранее руководство «ТТС» комментировало эту историю так: «Мы тоже оказались заложниками сложившейся ситуации... Решения по возмещению ущерба будут приняты после окончания следствия и решения суда. Мы со своей стороны предпримем все усилия, чтобы защитить интересы наших клиентов».



Адвокат подсудимого Сергей Муханов просил суд поработать над квалификацией и объединить все 100 и 1 эпизод в один, как длящееся преступление. А еще просил не лишать клиента свободы, ограничившись условным сроком. Надежду на такой подход в последнем слове высказал и сам горе-трейдер. Говорил Файзуллин очень тихо, прячась под маской:

— Перед потерпевшими хотелось бы извиниться.... За время, проведенное в СИЗО, я разобрался, что сделал ошибку. Сделал переоценку жизни. Самое дорогое, что у нас есть — это время. Потеряно время...

Подсудимый просил при определении наказания учесть состояние здоровья и возраст его родителей. «Прошу дать мне возможность помочь им и начать новую жизнь, возместить ущерб потерпевшим, сделать карьеру, создать семью. В местах лишения свободы я не смогу возмещать причиненный потерпевшим ущерб, — констатировал он. — То, что совершено, не вернуть, но можно исправить хотя бы путем возмещения причиненного вреда. Реабилитироваться перед окружающими, самим собой, близкими... Прошу не наказывать лишением свободы».

Перед удалением в совещательную комнату судья Тимур Зарипов сообщил предварительную дату оглашения приговора — 22 апреля.