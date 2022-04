День в истории: Александровский пассаж, первый троллейбус в России, The Rolling Stones — в соцлагере

Чем примечательна дата 13 апреля?

Сегодня, 13 апреля, Всемирный день рок-н-ролла. В этот день родилась первая татарская журналистка Зухра Акчурина, утвержден проект Александровского пассажа, проведены испытания первого троллейбуса в России, в Лондоне открылся стадион «Уэмбли», начато строительство Байкало-Амурской железной дороги, в Казани появился филиал Академии наук, создан Раифский заповедник, The Rolling Stones выступили за «железным занавесом». Родились дирижёр Александр Александров, пролетарский поэт Демьян Бедный, третий президент США Томас Джефферсон, глава Пестречинского муниципального района Ильхам Кашапов, кандидат в Президенты России 2004 года Ирина Хакамада. Умерли художник-баталист Василий Верещагин, первый избранный русский царь Борис Годунов, писатель Илья Ильф, танкист Александр Космодемьянский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Александровский пассаж в Казани — третье ТЦ в России

13 апреля 1862 года родилась Зухра Акчурина. Ее по праву можно считать первой татарской журналисткой. Она была одним из издателей газеты «Терджиман-Переводчикъ». Девушка настолько любила работу, что свои украшения тратила на издание газет. В детстве окружение Акчуриной всегда выделяло ее «острый ум», а потомки называли «жемчужиной среди татарских женщин».

13 апреля 1880 года утвержден проект Александровского пассажа в Казани на улице Воскресенской (нынешняя Кремлевская). Строили его три года по заказу богатого купца первой гильдии Александра Александрова, а проект был определен через конкурс. Молодые петербуржцы Владимир Суслов и Николай Поздеев представили свой под девизом «И нам пора!» и получили премию — 500 рублей. Александровский стал третьим пассажем в России.

13 апреля 1945 года постановлением Совета народных комиссаров в Казани был открыт филиал Академии наук СССР — КФАН СССР. Его фундамент закладывался в годы Великой Отечественной войны, когда в Казани проходили исследования ученых и сотрудников, эвакуированных институтов Академии наук. В составе филиала — физико-технический, химический, геологический и биологический институты, институт языка и литературы, а также сектор водохозяйственных проблем и энергетики и сектор научно-технической пропаганды. Академию возглавил химик Александр Арбузов.

13 апреля 1960 года в 25 километрах от Казани был создан Раифский заповедник. Его уникальность заключается в том, что в одном месте произрастают южнотаежные, смешанные и широколиственные леса с присущими им представителями растительного и животного мира. Отметим, что еще в 1921 году в окрестностях Раифского Богородицкого мужского монастыря был открыт дендрологический сад, где представлено более 300 пород.

13 апреля 2021 года «Реальное время» писало: «Имамы Татарстана дали муфтию республики Камилю Самигуллину мандат на новый четырехлетний срок, уже третий по счету». В тот день стало известно о выборах, конфликте с Равилем Гайнутдином и новых задачах ДУМ Татарстана, об переизбрании казыем Джалиля Фазлыева, а также первого заместителя муфтия Татарстана Ильфара Хасанова. Конкурентов у муфтия на выборах не нашлось.



Дорогая Байкало-Амурская железная дорога

13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. В то время его называли «электрическим автомобилем», а электрическое оборудование — «контактной тележкой с троллей». Стоит отметить, что данная «машина» весила 820 килограммов. Разработкой занималась фирма «Фрезе и К». В 1938 году в эксплуатацию ввели двухэтажные троллейбусы ЯТБ-3, но из-за особенностей российского климата поддерживать данную разработку оказалось сложно.

13 апреля 1932 года были развернуты проектно-изыскательские работы по строительству Байкало-Амурской железной дороги, и почти сразу же началась сама работа. Более половины пути проходило в зоне вечной мерзлоты, пересекало около 11 крупных рек и большое количество горных хребтов. Стоимость стройки составила 17,7 миллиарда рублей. Это был самый дорогой инфраструктурный проект в истории СССР.



The Rolling Stones прорвались в Варшаву

13 апреля 1923 года в Лондоне торжественно открылся стадион «Уэмбли», который вскоре стал главной и любимой ареной для английского футбола. Еще на самых первых матчах люди смотрели за представлением стоя, но на «Уэмбли» появились сиденья, но вместимость стадиона уменьшилась 100 тысяч до 80 тысяч человек. Осенью 2002 года стадион начали сносить, чтобы на его месте построить новую современное арену, которая появилась в 2007 году.

13 апреля 1967 года группа The Rolling Stones прорвала «железный занавес» и выступила в Варшаве в рамках промо-тура альбома Between the Buttons. Зал на 2700 мест был переполнен, а зрители стояли в проходах, в холле, на балконах. Полиция применила на выступление дубинки и слезоточивый газ, пытаясь разогнать фанатов. После данного события появился запрет странам Восточного блока приглашать таких «дебоширов».