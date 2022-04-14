Игорь Острецов: «Создатель дал нам уран-235 для освоения космоса, а тупое народонаселение жжет его на Земле»

Ценообразование на энергоресурсы в рублях повышает его стоимость для «недружественных стран» в 6 раз, а события на Украине ведут к вынужденной остановке ее ядерной энергетики

Мир на пороге глобального энергетического кризиса, а в Европе уже сейчас сложилась «очень тяжелая энергетическая ситуация», из года в год предупреждает доктор технических наук, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов. В интервью эксперту по ядерным вооружениям, экс-депутату Госдумы Максиму Шингаркину на канале «Свободное дыхание» профессор напомнил, что решение этой проблемы есть. Однако необходимые для этого природные богатства безрассудно расходуются вместо создания такой энергетической инфраструктуры, которая спасла бы будущие поколения человечества. «Реальное время» предлагает основные выдержки из беседы, в ходе которой простым и понятным языком описываются такие процессы, которые сегодня всеми силами пытаются закамуфлировать от широкой аудитории.



«Оплата за рубли — это для них натуральная катастрофа»

— Игорь Николаевич, министр экологии Германии рассказал немцам, чтобы у себя в домах в качестве отопления они переходили на теплые свитера и дрова. Вот так буквально и сказал: в каждом доме есть камин или печка, если нет — надевайте свитер. Мои друзья, которые живут в Европе, присылают мне фото с купленными голландскими печками. Вот они ими уже обзавелись и готовятся к суровым временам. Скажите, почему Европе так сложно платить за газ российскими рублями?

— Действительно, ситуация с энергетикой в Европе очень тяжелая, и она будет только усугубляться. По существу, когда она получала газ за евро — она получала его дешево. Схема покупки была простой: мы отправляли газ, они платили за него в евро. У нас оставались только налоги — 13%. Сейчас говорят, что налоги стали 15%, но это все равно небольшая разница, поскольку в Европе эти налоги несоизмеримо выше. Поэтому все остальные деньги кроме 13%, оставались в той же Европе.

— Ну, возвращались точнее.

— А зачем возвращались? Они просто даже не переправляли их сюда.

— То есть на бумаге.

— Ну конечно. По бумаге заплатили как известно, а все остальное осталось там точно так же, как и контракты со Штатами. И сейчас очень много идет разговоров о том, что у нас арестовывают все деньги, счета и так далее. Политика нашего госбанка очень «мудрая», поэтому для надежности все там оставляли. А теперь, если мы планируем получать за это дело рубли, то они должны будут привезти сюда товары, продать их, получить рубли, а оставить у себя ничего не могут. То есть фактически цена на энергоносители возрастает для них сразу раз в 6.

Фото: gazprom.ru

Схема покупки была простой: мы отправляли газ, они платили за него в евро. У нас оставались только налоги — 13%

— То есть от фактически уплаченной суммы раз в 6 больше. Понятно, что это не «кризис момента». Кстати говоря, у них же подъем цен начался гораздо раньше. А у них кризис платежа возникает.

— Конечно. Фактически, для населения и для всех остальных идет повышение, даже не считая оплаты в той или иной валюте. А если еще введут оплату за рубли, то это для них натуральная катастрофа. Это будет означать, что Европа осталась без энергоносителей.

Естественно, отапливаться с помощью своего биотоплива они не смогут. Они же все пропагандировали исключительно «зеленый подход», чтобы никаких выбросов. Наиболее минимальные выбросы газ и давал, а все остальное они, так сказать, отстранили (и уголь, и биотопливо). Пытались внедрить зеленую энергетику (солнце и ветер), но процент очень низкий оказался, и это очень неустойчивая система, то есть сидеть только на этом невозможно. А кроме того, чтобы производить это оборудование, потребуются же органические энергоносители: нефть и газ.



То есть, по факту, Европа сегодня стоит перед глобальным кризисом, и это понятно почему происходит. Потому что глобальный энергетический кризис, о котором мы говорим много-много лет — он надвигается. Первую волну мы прошли в 2008 году, вторая волна резко сейчас усилилась в связи с тем, что Штаты не могут добывать энергоресурсы, потому что сланцевую нефть могут добывать только те, кто спокойно печатает деньги. Доллары сегодня перестают брать, поэтому пришла вторая волна кризиса. Как ее гасить, люди просто не знают. А мы уже очень давно предлагаем единственный выход — это ядерные энергетические технологии.



— Только само требование России платить за газ рубли для Европы означает 6-7% роста инфляции. Правильно я понимаю?

— Я думаю, гораздо больше. Если это произойдет, энергетическая составляющая в товаре очень большая. Кроме того, вопрос даже не в инфляции, а в том, что они будут жить просто в холоде и без электричества, потому что зеленая энергетика. Ну вот представь себе двадцатиэтажный дом, отключат лифт, свет. Что будем с туалетом делать? Наш миллиардер Стерлигов вроде говорит, что давно уже пора переселяться в лес, отказываться от электричества и так далее. То есть он пропагандирует существование человека, который только ест и свои нужды справляет, а не развивает разум. А назначение человечества — развивать разум, поэтому качество его жизни не должно уменьшаться в принципе. Нужны принципиально новые энергетические источники.

Фото Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Современная атомная энергетика играет роль только в отдельных странах. Во Франции, например

«Урана-235 очень мало, а он нужен для космоса»

— Все атомные электростанции во Франции, вы же помните, они все вводились у вас на глазах с 1970 по 1980 годы. То есть на самом деле это ржавые железки сейчас, они их там латают их уже по четвертому кругу. Теперь у них программа замещения мощностей. Они же говорят: «Мы воспроизведем ядерную энергетику». Но как они ее воспроизведут? Если сейчас такая диспропорция стоимости по капитальным затратам, по сравнению с тем, что было, когда они строили в 70-х. Тогда атомная станция в 1,5 раза дороже угольной стоила, а теперь-то она в 5 раз дороже стоит.

— Да там даже главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что урана-то на самом деле очень мало. Доля атомной энергетики копеечная в общем энергическом балансе. Она очень маленькая. Современная атомная энергетика играет роль только в отдельных странах. Во Франции, например. На той же Украине, там 62% кстати. Мы «жуткие враги», но весь уран наш.

— А как французы будут строить? Им нужно 30 энергоблоков минимум.

— Они не смогут строить. Они получают уран из Африки, а там уже Китай доминирует, поэтому французы не смогут. Они уже произносили такие тезисы, что от атомной энергетики Франция должна будет отказываться. И еще один тезис не стоит забывать — урана-235 очень мало, а он нужен для космоса, потому что с помощью химии можно выводить только героев-космонавтов, а промышленность на химии не создашь, поэтому там нужна именно атомная энергетика. И создатель этого мира специально дал нам в руки уран-235 для освоения космоса, а тупое народонаселение жжет его на Земле. И более того, боеголовки, обогащение в которых порядка 90-96%, мы разбавляем и суем в эти дурацкие реакторы по современным технологиям. Это же просто жуткое преступление, потому что каждая боеголовка — по существу космический реактор. Поскольку они маленькие, там же обогащенность должна быть высокая. Это просто преступление перед будущими поколениями.

— Игорь Николаевич, смотрите, у французов сейчас кризис с ураном. Они тот уран, который «рециклинговый», изъятый из отходов ядерного топлива на заводах УП-1 и УП-2 в Ладоге, они этот уран отправляют нам в «Росатом» на обогащение. Но, когда наши в центрифугу обычную его кладут, получается там четный 232-й изотоп, он также обогащается, он же не режется сверху. Получается, мы сейчас французам будем давать обогащенный уран 235-й с высокой долей искусственного 232-го. По сути реакция у них будет тормозиться, поскольку первый увеличили, но и второй увеличили, как тормоз ядерной реакции.

— Ну да, но это уже некоторые детали по обогащению. Активную зону, если там 235-й уран есть, более-менее эффективную можно сделать. Но то, что ты сказал, это просто демонстрирует тот факт, что по урану действительно имеется дефицит. Его хватит только на одно поколение. Поэтому общее количество блоков в мире сокращается. Когда мы эти вопросы обсуждали, было около 500, а сейчас порядка 400, и эта тенденция будет продолжаться. А дефицит в Америке: сначала Чернобыль взорвали, потом Фукусиму. А сейчас одно из целей всего того, что творится на Украине, — это остановка атомной энергетики. Там 16 блоков, как ты знаешь. Их надо остановить. Я написал массу писем с просьбой, чтобы их ради Бога не останавливали с помощью взрывов реактора, по крайней мере по причине отказа второго контура, например, парогенераторов. Это очень слабое звено.

Фото wikipedia.org

И еще один тезис не стоит забывать — урана-235 очень мало, а он нужен для космоса

«Сначала электричество по часам, а потом без часов»

— Ну вот французы сейчас по парогенераторам и находятся в кризисе.

— Да. Но французы-то еще могут их произвести, а у нас же «Атоммаш» разрушен. Технология парогенераторов у нас горизонтальная, а на Западе вертикальная. Нашим даже просто негде производить. Мы даже если бы хотели, на Украину их поставить не можем, потому что мы очень умные, и нашу промышленность, производящую оборудование для АЭС, мы уничтожили. Это так Чубайс велел.

— Да, он сейчас поехал куда-то там выполнять спецзадание да подрывать создание видимо всех и вся. Друзья, я прокомментирую ситуацию: о чем говорит Игорь Николаевич, когда говорит о том, что ядерная энергетика сокращается. Смотрите, вклад ядерной энергетики измеряется в «реакторогодах», так принято. Соответственно, когда-то в мире, ну еще 20 лет назад, было 500 ядерных реакторов. Когда проходит один год, списывается из актива ядерной энергетики 500 реакторов. Ну то есть, грубо говоря, это означает, что у нас получается простая ситуация. 10 ядерных реакторов с 50-ти летним циклом работы должно было водиться ежегодно для того, чтобы воспроизводство ядерной энергетики сохранялось. Сейчас уже ядерных реакторов, грубо говоря, 400. Это означает, что нужно вводить 8 ядерных реакторов в год.

Теперь смотрите. У нас крупные ядерные государства: Россия, Китай, Франция, Япония, США и Великобритания. Из всех из нас ежегодно вводит новые реакторы только Китай. И еще все вместе мы вводим один реактор в какой-нибудь третьей стране. Допустим, Россия ввела свою атомную станцию в Турции. Подчеркиваю, это наша атомная станция, то есть не турецкая. Поэтому получается, что, если в год не вводится 8 ядерных реакторов, значит ядерная энергетика у нас загибается. Чем меньше вводится, тем больше загибается. И, в первую очередь, мы говорим о том, что она загибается, потому что запаса топлива нет. И теперь, когда внезапно в ходе дискуссии об энергопереходе в Европе заявили, что ядерная энергетика является зеленой, это означает, что Франция должна все свои старые атомные станции, которые строила все 70-е и в начале 80-х, по сути дела в течение следующих 10 лет заново построить. Старые — закрывать, новые — открывать. И сразу возникает вопрос, во-первых, нет такой ядерной промышленности, чтобы в год водить по два реактора во Франции. И в России нельзя два ядерных реактора водить, нельзя вводить нигде в мире, кроме Китая, то есть только Китай сейчас в состоянии, грубо говоря, клепать их. Самое главное, если мы даже начнем вводить эти гипотетические ядерные реакторы, для них просто нет топлива, потому что даже на старые реакторы, которые есть во Франции, приходится сейчас использовать уже рециклинговое уже отработанное топливо. То есть уран, взятый из старого топлива, в котором нагорел четный изотоп и в котором 235 уран из-за четного 232-го изотопа будет гореть хуже. То есть хуже будет: заведомо будет чуть ниже мощность.

США, как мы знаем, не перерабатывают отработанное топливо, потому что мы им даем запас урана. Игорь Николаевич говорит простые вещи, которые показывают, что это тупиковая история.

Игорь Николаевич, получается, действительно, вот сейчас ведь события, которые происходят и на Украине, и в Европе в целом, включая, фактически, самоотказ Европы от энергетического обеспечения. Ведь по сути получается так, что люди, которые управляют мировой энергетикой, вынудили всех европейцев сесть на голодный паек, отказаться от развития? В конце концов, европейцы действительно в шкурах будут сидеть? Вот у них электричество по часам, горячая вода — роскошь.

— Это временно все, а потом и без часов.

«Украинская атомная энергетика сейчас под американцами. Она будет закрыта»

— А потом вообще отключат. Хорошо, но вот если мы говорим о том, сколько Европу будут терпеть. Но ведь Европа — это тоже люди. Посидели год-два. Родилось новое поколение детей, которые в принципе не видели электричества. Ну, я утрирую. Возникает вопрос: Европа же должна восстать? Восстать против тех, кто на них епитимью такую наложил.

— Естественно, когда людей загонят в жуткую ситуацию, там, конечно, начнется черт-те что. Для того чтобы это не зашло в какие-то крайности, людям надо объяснять ситуацию. Но людей, которые это объясняют, очень мало.



— Я думаю, потому что запрет.

— Конечно. Потому что мы скажем то, что есть. Вот в чем все дело. Поэтому чтобы поднялось соответствующее движение и было мнение в обществе, оно должно быть широко информировано. А люди, которые смотрят наши материалы, их сравнительно мало по сравнению с теми, которые смотрят ту белиберду, которая идет по телевидению.

— Хорошо, Игорь Николаевич, но тогда тактический вопрос. Я понимаю, что он немножко не того большого плана, с которого мы начали разговор, но вот сейчас ситуацию с Украиной. Скажите, мы интегрируем обратно ядерную энергетику Украины в российскую или все-таки отдадим ее американцам? Ну, так сказать, под их контроль. То есть что произойдет с будущим атомной энергетики?

— Украинская атомная энергетика, она сейчас под американцами, потому что им же Westinghouse поставляет топливо. Украина сидит на американском топливе. И я всегда спрашиваю на американских сборках: «А уран там чей?» Поэтому формально они гордятся, что отказались от российского урана, а на самом деле его поставки туда идут от Westinghouse. Причем их твэлы просто не адаптируются к нашим реакторам, и это просто очень опасная процедура. У нас шестигранники, а там четырёхгранники.

То есть Штатам-то мы поставляем качественное топливо с забайкальского завода. И вот, я не знаю сейчас, еще с боеголовок, потому что у нас же было боеголовок в три раза больше, чем в Штатах, а сейчас мы сравнялись, благодаря соглашению Гор-Черномырдин. Все перепилили в топливо, поставили в Штаты.



Фото wikipedia.org

В мире все строится на реальных поставках топлива из природного урана. Поскольку его не хватает, значит, первая волну решили с помощью Фукусимы, а сейчас надо закрывать на Украине. На Украине атомная энергетика будет закрыта

— На Украине по реакторогодам остались считанные годы, я вам так скажу. Потому что через 15 лет из 15 ядерных реакторов, которые там есть, 12 ядерных реакторов надо будет закрыть окончательно.

— Да, они сейчас будут закрыты. В мире все строится на реальных поставках топлива из природного урана. Поскольку его не хватает, значит, первая волну решили с помощью Фукусимы, а сейчас надо закрывать на Украине. На Украине атомная энергетика будет закрыта. Если Украину разделят, юго-восточную часть мы будем обеспечивать энергией, а западная часть — я не знаю, оставим там атомную энергетику, либо переведем на уголь.



— Ровенскую АЭС надо закрывать, это однозначно.

— Конечно, да к тому же, если туда поляки придут. Они сейчас замахиваются.

— Ровенскую станцию дешевле будет закрыть.

— Естественно, то есть на западной Украине, кажется, все надо закрывать.

— Но и она там, скажем, не очень эффективная, если уж так посмотреть.

— Конечно…

«Энергоресурсов на всех не хватит. Основная цель сейчас — это отключение Европы»

— Сейчас идет переговорный процесс. Там определяются политические меры, военные меры, а про экономику никто не говорит. Нельзя исключать, что потом будут закрепляться определенные экономические вещи.



— Задача всего того, что сегодня происходит, весь бардак в Европе, основная цель — это отключение Европы. Другого выхода на перспективу при современной политике развития энергетики в мире, другого выхода просто нет. Европу надо сливать.

Выход сейчас из ситуации единственный. По современной атомной технологии ничего делать не надо. Ни рециклировать, ничего, все тупиковые направления ничего не решат, поскольку общая энергетическая ситуация просто закроет все программы. Когда люди выйдут на улицы, и начнется всеобщий бардак, то о каких-то разумных вещах такого типа разговаривать не удастся. Все начали соображать, что в России осталось органического топлива на 10-15 лет, на ближнем востоке на 20 лет, там еще где-то на сколько-то. И все стали прижимать расходование, а не увеличивать. Шейхи же тоже хотят хотя бы 20 лет еще пожить, а не 5. Если они сейчас весь мир начнут обеспечивать, а с точки зрения добычи — нет проблем, то, значит, им останется, например, 5 лет. Так же, как и России.

Единственная разумная сегодня программа, включающая и политическое решение, это резко увеличить добычу органики, которая есть сейчас. И за это время создать ЯРТ-технологию, которая абсолютно чистая — это раз, два — поскольку это будет любое количество электричества, с точки зрения вектора энергии и с точки зрения топлива, это абсолютно зеленый водород, полученный из электроэнергии. Вот единственная разумная программа для человечества. Ещё раз повторяю: не ограничивать добычу органики. А максимальными темпами, усилиями всех развивать ЯРТ. Другого не дано. И готовиться к концу века переводить энергетику и промышленность в космос, потому что больше 9 миллиардов человек земля не выдерживает. Вот программа, которую я дал Суркову в руки еще 10 лет назад в твоем присутствии.



Подготовили Карина Аброськина, Татьяна Жиляева