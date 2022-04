«Нужна более глубокая интеграция стран ОИС, чтобы представить интересы мусульман в мире»

Эксперт — о перспективах сотрудничества стран ОИС

Фото: Олег Тихонов

На следующей неделе в Татарстане пройдут заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и другие мероприятия. Месяцем ранее Казань торжественно признали молодежной столицей ОИС и тот факт, что это совпало с годом празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией имеет огромное значение для всех мусульман мира, подчеркивали власти Татарстана. О важности укрепления взаимодействия со странами исламского мира в авторской колонке для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин.



Голос мусульман на международной арене

Организация исламского сотрудничества (ОИС) является редким примером попытки современных исламских стран объединиться не в качестве принадлежности к какой-либо национальной или геополитической общности, но в качестве общности религиозной. Этот проект ценен тем, что ни одна организация в мире на сегодняшний день, кроме Организации исламского сотрудничества, исключая организации, признанные экстремистскими, не стремится передать политическую волю мусульман как таковых, как субъекта международных и межцивилизационных отношений.

Авторитет Организации исламского сотрудничества мог бы, через стремление представить голос мусульман на международной арене, способствовать снижению радикализма, частично связанного с политическим нигилизмом мусульман в пост-османскую эру и недоверию национальным государствам. Редкий пример Организации исламского сотрудничества, с другой стороны, является главной проблемой на пути достижения целей, декларируемых Организацией, — слишком различны интересы, политические ориентации и даже взгляды на саму религию среди стран-участниц.

Цели и принципы, которые ставит перед собой Организация исламского сотрудничества (ОИС), изложены в первой статье первой главы устава, доступного на сайте организации. Всего в списке находятся 20 целей и принципов. Раскрывая успех в выполнении каждой цели, можно сделать вывод о результатах деятельности ОИС как таковой.

В 20 целей, поставленных перед собой Организацией исламского сотрудничества, входит деятельность по самым разным направлениям. Фото: Organisation of Islamic Cooperation (OIC)

Зачем странам ОИС укреплять взаимодействие

В 20 целей, поставленных перед собой Организацией исламского сотрудничества, входит деятельность по самым разным направлениям: политике, экономике, культуре. Я более подробно остановлюсь на каждом направлении, объединяя те из них, что имеют родственный смысл.

Расширять и укреплять братские связи (bonds of fraternity) и солидарность между государствами-членами

С одной стороны, сам формат международной организации представляет из себя площадку, которая стремится выразить позицию стран-членов по конкретным вопросам, что представляет из себя акт солидарности. Однако это не отменяет тех конфликтов, которые существуют между странами-членами. Одним из последних событий, доказывающих это, является блокировка доступа страны-участника Ирана к заседанию ОИС в Джидде 3 февраля 2020 года, где обсуждалась предложенная президентом США Дональдом Трампом «Сделка века»[1]. Иран обвинил Эр-Рияд в манипуляции своим положением принимающей страны. Иран и Саудовская Аравия имеют напряженные отношения и это влияет на формат самой ОИС. При этом, как будет показано далее, позиция Саудовской Аравии находит большее понимание среди других стран-участников, чем иранская. Это связано с той ролью, которые играют страны Лиги в организации. И в этом смысле их политика внутри организации выглядит как нежелание идти на компромиссы, несмотря на декларируемую солидарность. У Саудовской Аравии тяжелые отношения и с некоторыми другими странами-членами —Катаром и Турцией. Впрочем, в рамках организации эти страны чаще приходят к компромиссу, что видно по позиции ОИС в Ливии.

Братская связь и солидарность обычно выражена в тех конфликтах, где большая часть исламского мира давно сформировала свою позицию к проблемам Джамму и Кашмира, народа рохинджа в Мьянме или Косова. Именно из-за Кашмирской проблемы Пакистан блокировал заявку Индии на вступление в организацию, несмотря на то, что Индия является вторым в мире государством по количеству мусульман после Индонезии. Там же, где проблема исламских меньшинств затрагивает экономические интересы стран-участниц, солидарность бывает выражена не так четко. Так дело обстоит с Синьцзян-Уйгурским автономным округом в Китае или Восточным Туркестаном. Только в 2006 году в резолюции ОИС содержался призыв «уделить особое внимание положению мусульман в Восточном Туркестане», за чем сразу же последовала негативная реакция китайского руководства. В 2019 году в Абу-Даби даже была принята резолюция о защите прав мусульманских меньшинств, в которую была включена положительная ссылка на Китай[2]. Этот случай сильно взволновал уйгурскую эмиграцию, как показала реакция Всемирного Уйгурского конгресса[3].

Проблема Палестины поднималась на каждом конгрессе ОИС, начиная с основания организации в 1969 году, но 2019 год стал знаменательным именно в связи с новостями о разработке командой Дональда Трампа мирной инициативы, известной как «Сделка века». ОИС отрицательно отреагировала на эту инициативу. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф аль-Усеймин заявил, что конфликт должен быть урегулирован в соответствии с резолюциями ООН, а также в соответствии с Арабской мирной инициативой[4]. Такую же позицию заняла Лига арабских государств.

Официально ОИС выступала и против вторжения американских войск в Ирак в 2003 году. Фото: wikipedia.org

Мирная инициатива Трампа затронула интересы не только Палестины. В «Сделке века» Голанские высоты, оккупированные Израилем, указаны как часть последнего. С 1981 года позиция ОИС остается неизменной: Голаны являются частью Сирии. Саммит «Сделка века» от 2019 года подтвердил, что «решение США не меняет статус сирийских Голанских высот»[5].

Официально «Сделка века» выступала и против вторжения американских войск в Ирак в 2003 году, указывая на суверенитет каждого из государств-членов[6]. ОИС заявила, что выступает против того, чтобы третьи силы вмешивались во внутренние дела мусульманских стран и призвала воздержаться от любых военных действий, нарушающих территориальную целостность любой мусульманской нации.

С другой стороны, еще в 2012 году ОИС приостановила участие Сирии в организации. Тогда ОИС сослалась на силовое подавления Сирийского восстания Башаром Асадом[7]. Участие Сирии в организации не восстановлено до сих пор. Интересно, как при утверждении власти Асада в Сирии ОИС будет включать его правительство в состав при обвинениях в развязывании революции?

Относительно кризиса в Ливии ОИС предпочитает занимать нейтральную позицию, призывая обе стороны к политическому решению возникшего конфликта[8].

В Йеменском конфликте ОИС обвиняет хуситов в террористических атаках на Саудовскую Аравию, всячески вставая на сторону последней.[9]

ОИС ежегодно осуждает политику Армении в Нагорном Карабахе в пользу Баку, в то время как Иран, будучи страной-участником, занимает более сдержанную позицию из-за экономических отношений с Арменией.

В 2012 году ОИС приостановила участие Сирии в организации. Тогда ОИС сослалась на силовое подавление Сирийского восстания Башаром Асадом. Фото: Bo yaser / wikipedia.org

Как мы видим, в разных ситуациях ОИС занимает разную позицию, которую при этом можно назвать компромиссной между разными группами стран-участниц внутри организации, что видно по позиции в ливийском и иракском конфликтах. С другой стороны, можно выявить доминирования стран Арабской Лиги и в особенности Саудовской Аравии в принятии резолюций. Ряд стран, как Иран, протестовавший против исключения Сирии, и самой Сирии, остаются ущемленными. ОИС не занимает нейтральную позицию по Йемену, пытаясь как третья сторона примирить местных шиитов и суннитов, но латентно встает на одну из сторон конфликта.

Другой целью организации является экономическая интеграция стран-членов. Особый акцент ставится на том, что интеграция в конечном счете должна привести к образованию общего исламского рынка, включая исламский банкинг. В исламе существует ряд ограничений на процентный рост. Кроме того, в соответствие с шариатом, запрещено экономическое участие в сделках с харамным источником дохода (продажа спиртного, азартные игры), что делает актуальным для мусульман институализацию халяльных инвестиций. В структуру ОИС входит Исламский банк развития, расположенный в Джидде, и ведущий свою деятельность в рамках исламского законодательства. Кроме того, экономическими вопросами занимается Исламская комиссия по экономическим вопросам в структуре ОИС. ОИС устраивает конференции с разными межправительственными организациями и государствами для поддержки инвестиций в мусульманские страны. Для перечисления направлений этой деятельности потребовалась бы отдельная статья. Для России важной является Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» и ее саммиты, где участвует ОИС.

ОИС утверждает, что ее целью является сохранение подлинного облика ислама. Стоит сказать, что в группу входят страны с доминированием ислама разных течений и направлений. Так, если в Иране доминируют шииты-двунадесятники, в Саудовской Аравии ваххабитское направление ислама, то в Турции и Пакистане это ханафиты-матуридиты, а в Омане и вовсе редкое ибадитское течение. Вряд ли можно сказать, что ОИС сформировала консенсус по вопросу «подлинного облика» исламской религии. Под этим скорее можно понять утверждение непричастности ислама к экстремистским течениям, выступающим под его именем. И тут ОИС постоянно выпускает резолюции с осуждением экстремистских группировок, как «аль-Каида» или «Исламское государство» (запрещены в России). В цели устава под пунктом 18 включена борьба с терроризмом. Это особенно актуально из-за прошедших по всему арабскому миру революций «Арабской весны», которые становятся плацдармом для включения деструктивных сил в военные конфликты на Ближнем Востоке.

ОИС утверждает, что ее целью является сохранение подлинного облика ислама. Фото: Максим Платонов

Кроме того, организация ставит своей целью защиту прав человека и свободы, включая права женщин, детей, молодежи, лиц с особыми потребностями. Устав отдельно подчеркивает, что семья остается основной ячейкой общества. Статья пять определяет отдельную Независимую комиссию по правам человека при ОИС. Само существование такой комиссии и постановка таких целей говорит о том, что ОИС декларирует синтез исламских ценностей с идеей «естественных прав». Экмеледдин Ихсаноглу, будучи генеральным секретарем ОИС, заявил: «Я верю, что универсальные права человека совместимы с исламом». Комиссия проводит сессии, где поднимается вопрос о нарушении прав человека в «горячих точках», прав женщин и детей.

Заключение

Таким образом, к результатам работы Организации исламского сотрудничества относится деятельность в самых разных направлениях. К сожалению, сложный характер этой организации делает невозможным солидаризацию по всем направлениям. Кроме того, ряд стран имеют более решающий голос и могут позволить себе не допустить других участников на конференцию. Многие вопросы, поставленные в самом начале существования организации, не решены спустя полвека — вопрос Палестины все еще на повестке дня. В каком-то смысле с той поры ситуация даже усугубилась Арабской весной и международными интервенциями в регионе. Только более глубокая интеграция этих стран поможет решить поставленные проблемы и представлять интересы мусульман именно в качестве мусульман на международной арене.



Карим Гайнуллин