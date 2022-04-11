Гала Дали все-таки родилась в Казани?

Так утверждает коллектив авторов Казанского инновационного университета, выпустивший книгу о Елене Дьяконовой и ее муже

Казанский инновационный университет презентовал в Национальной библиотеке книгу «Сюрреальные нити судьбы Сальвадора Дали, Гала и Казань» об известном художнике, его кулинарных рецептах, о его музе, которая родилась в Казани.

Рецепт написания книги

Книга вышла в домашнем издательстве университета «Познание». Как рассказала ректор КИУ Асия Тимирясова, все началось еще в 2020 году, когда она, будучи в командировке в Москве, в свободное время посетила выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Уже на следующий день после возвращения в Казань ректор встретилась с заведующей кафедрой дизайна КИУ Инессой Фахрутдиновой и разговорилась с ней об испанском художнике. Речь в том числе зашла и о поваренной книге Сальвадора Дали «Обеды с Галой», в ней он красочно и остроумно делится рецептами 136 блюд, которыми они потчевали гостей на роскошных ужинах. О содержании можно судить по названиям глав типа «Выс­шие лили­пут­ские удо­воль­ствия». Также автор делится своими размышлениями вроде «Челюсть — наш лучший инструмент для овладения философскими знаниями».

В ходе беседы ректор и заведующая кафедры дизайна пришли к выводу о том, как полезно было бы перевести эту книгу для использования в образовательном процессе по подготовке технологов общественного питания. Это не первый эксперимент университета: в прошлом году здесь открылась Студия национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова.

«Над книгой работал факультет межкультурных коммуникаций и иностранных языков, подключились и дизайнеры», — пояснила Тимирясова. Фото: ieml.ru

Когда КИУ посетила генеральный директор Русского дома в Барселоне Анна Силюнас, разговор вернулся к Сальвадору Дали и его незримой связи с Казанью. Окончательное решение начать работу над книгой было принято, когда ученые обнаружили, что по соседству с их корпусами расположен ресторан высокой кухни, названный в честь художника.

— Над книгой работал факультет межкультурных коммуникаций и иностранных языков, подключились и дизайнеры, — пояснила Тимирясова. Также участие принял женский коллектив университета: доктор философских наук Елена Яковлева, кандидат психологических наук Гузель Юсупова. Над иллюстрациями в книге работали студенты Казанского инновационного университета и художник-наивист Альфрид Шаймарданов (у него даже есть картина «Сальвадор Дали в Казани»). Использовались и репродукции картин мастера. На всю работу ушло три с половиной года.

Книга тиражом 300 экземпляров в свободную продажу не выставлена и существует пока только как презентационная.

Книга тиражом 300 экземпляров в свободную продажу не выставлена. Фото: ieml.ru

Дали — казанская, Цветаева подтверждает

Презентованная книга — психологический разбор самых разнообразных подробностей жизни Дали и его музы Галы, а также собственная версия Гузель Юсуповой о смысле его картин. Для обычного человека необычные, порой пугающие или эротические образы в произведениях Сальвадора Дали непривычны и непонятны, говорят авторы. Сюрреалисты преследовали именно эту цель — вывести психику человека из уравновешенного состояния и зацепить этим наблюдателя. Разными необычными способами они выводили на полотно то, что таилось в их подсознании. У Дали это прекрасно получилось, за что он и получил свою популярность.

— Вот такая интересная задача была поставлена и передо мной: дать психологическую интерпретацию образов картин Дали, раскрыть психологическую трактовку иллюстраций из поваренной книги Дали, — рассказала Юсупова.



Картина Шаймарданова. Фото: artstore-walls.com

Разумеется, пришедших интересовала правдивость слухов, повествующих о таинственных подробностях рождения Галы Дали. Во многих статьях приводятся аргументы в силу того, что жизнь музы Сальвадора Дали в Казани — это миф. И основаны они на том, что внятных документов о ее рождении нет. В книге от «Познания» дается проверенный ответ на этот вопрос, утверждают авторы.

Гала Дали действительно родилась в Казани в 1894 году, это подтвердила ее гимназическая подруга Анастасия Цветаева. Главный же источник — документы об отце Яковлевой Дмитрии Гомберге, который в Казани жил и учился. Правда, записей о рождении в метрических книгах Елены авторы не нашли. Также интересно, что во всех книгах указывается, что дата рождения музы Сальвадора Дали 26 августа, однако ее дочь Сесиль Элюар говорила, что мать появилась на свет 18 августа. Помимо этого в книге подробно раскрываются эпизоды детства и личной жизни Елены Дьяконовой уже во взрослом возрасте.