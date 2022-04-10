После победы в Кубке России «Рубин» разбился, как фарфоровая копилка

Кому-то достались деньги, а болельщикам клуба — осколки

Десять лет назад казанский «Рубин» выиграл свой последний на данное время серьезный трофей, став обладателем Кубка России 2012 года. Сам финальный матч состоялся в День Победы, когда девятого мая в Екатеринбурге казанцы не дали ни единого шанса московскому «Динамо». Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает победное прошлое.

«Жара» на Урале

Путь к финалу «Рубин» начал летом 2011-го, когда в Екатеринбурге одолел местный «Урал» в серии пенальти. Казанская команда тех лет достаточно часто посылала на первые матчи Кубка страны дублирующий либо полудублирующий состав, но в тот раз Курбан Бердыев заявил почти всю основу, хотя к послематчевой серии пенальти казанцы подошли в изрядно скоординированном составе, в том числе из-за удалений Виталия Калешина и Романа Шаронова.

После нулей в основное и добавочное время команды достаточно успешно били 11-метровые. У нас голы забивали Алексей Медведев, Алишер Джалилов, Кристиан Ансальди, Гекдениз Карадениз, однако Петр Немов неточным ударом внес интригу, и тогдашний уралец Олег Шатов сравнял счет. Пришлось Сергею Кисляку и Руслану Махмутову добивать соперника.

Признаться, сам матч я не видел, поскольку находился в пресс-центре первенства мира по настольному теннису в Центре бокса и настольного тенниса. Так случилось, что я только что взял интервью у члена юниорской сборной России Константина Чернова из Верхней Пышмы Свердловской области. Любят в Казани проводить турниры по пинг-понгу, когда параллельно идет футбол, так в 2007 году никто не смотрел финал Мировой лиги, собравшись у телевизора, где шел отборочный матч чемпионата Европы Россия — Англия — 2:1, с двумя голами Романа Павлюченко.

Возвращаясь к «Рубину — после интервью мы с Черновым сели за разные компьютеры и стали болеть каждый за свою команду. Победил «мой» «Рубин», однако в конце первенства Чернов утешился тем, что в дуэте с Саъди Исмаиловым из Богатых Сабов завоевал юниорское серебро.

Кубок переходного периода

Стоит напомнить, что тот год стал первым, когда футбол России вступил в такую авантюру, как переход на регламент осень-весна. К тому моменту было сыграно 16 туров по новой схеме, и матчами Кубка команды Премьер-Лиги выходили из впервые полученного летнего отпуска. «Рубин» после жаркого Екатеринбурга отправился в не менее жаркий Грозный и обыграл в рамках возобновившегося чемпионата местный «Терек». Казанцы вернутся в борьбу за Кубок уже в сентябре, снова в гостях, в Перми, где обыграют местный «Амкар» — 2:0. Реабилитировались после неудачи в квалификации Лиги чемпионов с французским «Лионом». Игорь Лебеденко и Алан Касаев двумя голами в дебюте матча лишили пермяков настроя на победу. О самом матче в Перми ничего сказать нельзя, поскольку не было организовано трансляции.

Любопытно, что на этой стадии «отвалился» московский «Спартак», который по пенальти уступил дома нижегородской «Волге». Эта команда, появившаяся из ниоткуда, а затем ушедшая в никуда, удивила в дальнейшем, когда обыграла еще и «Ахмат», выйдя в полуфинал.

Четвертьфинал «Рубина» был, пожалуй, самым ярким в том сезоне и во всем розыгрыше того Кубка. В Грозном был повержен «Локомотив» со счетом 4:0 благодаря дублю Карадениза и голам Александра Рязанцева и Сергея Давыдова.

В отличие от четвертьфинала, проходившего на нейтральном поле, «Рубин» перед полуфиналом выглядел фаворитом. «Ростов», будущая команда Бердыева, видимо, хотел дотянуть до дополнительного времени, а далее — до серии пенальти. Но два гола Сальваторе Бокетти и автогол ростовчанина Игоря Смольникова решили исход поединка в основное время. К голу Бокетти мы еще вернемся, а мяч Смольникова состоялся после прохода Кристиана Ансальди по левому флангу и прострела в штрафную, который полузащитник ростовчан замкнул лучше, чем это мог бы сделать любой форвард «Рубина».

Победный финал

Но на кубковый финал «Рубин» уже ехал в состоянии окопной войны. Пробежала черная кошка между главным тренером Бердыевым и директором клуба Дмитрием Самаренкиным. Дмитрий Анатольевич, полный тезка президента Медведева, возглавлявшего тогда Россию, поставил свою креатуру, Нияза Акбарова, на руководство интернатом «Рубина», сменив Ивана Данильянца, который руководил интернатом с 2010 года.

Знакомство Бердыева и Данильянца настолько давнее, что, как говорится, столько не живут. В ноябре следующего года исполнится 50 лет одному из самых скандально знаменитых матчей в истории советского футбола, в котором принимали участие и Бердыев, и Данильянц, и еще один член тогдашнего тренерского штаба «Рубина» — Якуб Уразсахатов. Уразсахатов даже забил два гола в том спектакле, завершившемся со счетом 9:0. Характер того матча был признан договорным, команды сильно пострадали. Состав Липецка разогнали, «Строитель» был расформирован, и команда в Ашхабаде возродилась под другим названием — «Колхозчи». Для понимания: ее передали из одного общества, «Труд», в общество «Урожай». Репрессии были бы сильнее, если бы хитрые соперники не подстраховались и не сыграли свои договорняки, гораздо менее скандальные. В общем, история давняя, как и дружба, родившаяся еще в те годы. И ведь Данильянц с тех пор и футболистом стал заметным, поиграв в «Нистру» из Кишинева, и успел в качестве наставника поднять «Текстильщик» из Тирасполя до уровня первой лиги чемпионата СССР, о чем тренер Бердыев во времена Союза и мечтать не мог. А вот не заладилось у Ивана Альбертовича в Казани. Нашла коса на камень в лице на тот момент президента клуба Дмитрия Самаренкина.

В итоге победили Бердыев с Данильянцем, хотя на финал в Екатеринбург «Рубин» ехал еще под руководством Самаренкина. Более того, в истории остались фото, запечатлевшие директора и главного тренера, радующихся победе, дорога к которой стартовала с Екатеринбурга, там же и закончилась.

Сам матч с московским «Динамо» складывался достаточно просто. Гол Романа Еременко на 78-й минуте подвел итог преимуществу казанцев.

А судьи кто?

Очень любопытный момент в истории «Рубина» связан с судьями, которые работали на решающих матчах Кубка России — 2012. Четвертьфинал с «Локомотивом» (4:0) судил пресловутый Виталий Мешков. Тот самый, про которого нынешний наставник «Рубина» Леонид Слуцкий говорит: «Это безобразие просто, что творит Мешков. Он или профнепригоден, и его надо дисквалифицировать».

На полуфинале с «Ростовом» работал Алексей Николаев, допустивший чудовищную ошибку в пользу «Рубина». На 81-й минуте судья не заметил игры рукой Сальваторе Бокетти, который обработал мяч и открыл счет. Этого не скрыть даже на видео не самого высокого качества. Николаев — тот самый арбитр, который также находится в конфронтации со Слуцким: «Нужно держать себя в рамках, сейчас у господина Слуцкого эти рамки немного снесло». А финал с московским «Динамо» — это просто комбо. Судил игру Михаил Вилков, еще один человек, которого активно критикует Слуцкий: «Я ни разу не слышал, чтобы болельщик говорил: «Пойду посмотреть на арбитра Вилкова, очень импонирует его манера арбитража». Резервным арбитром работал Виталий Мешков.

Что было дальше?

Из разряда «что было дальше»: участницы теннисного ЧЕ Солья Петрисса из Германии и Бернадетт Сусс из Румынии стали звездами европейского тенниса, в сборной России с натяжкой таковой можно назвать Яну Носкову, Анна Блажко вышла замуж, стала Бикбаевой и переехала из Москвы в Казань, выступает за Татарстан, как и сабинец Исмаилов (в конце марта завоевал бронзу чемпионата России), а большая часть российских сборников уже на тренерской работе, и это обидно, поскольку речь идет о спортсменах 26—28 лет. Даже многие гораздо более возрастные футболисты, игравшие в те годы, продолжают играть.

29 мая того же года Самаренкин ушел с поста директора. 10 июля Руслан Махмутов, автор решающего гола в серии пенальти с «Уралом», дебютировал за нижнекамский «Нефтехимик». В будущем Бердыев достиг огромного успеха с «Ростовом», Самаренкин — с командой «Динамо» по хоккею с мячом. Капитан «Рубина» Роман Шаронов успел поработать главным тренером команды. Данильянц с энтузиазмом рассказывал, что в будущем воспитанники «рубинового» интерната будут востребованы, прежде всего в родной команде, но ни он, ни возвращавшийся затем Акбаров, ни другие руководители интерната не смогли добиться того, чтобы в Казани с 2012 года заиграл хотя бы один человек, за исключением промелькнувшего Эльмира Набиуллина. А «Рубин» в том сезоне сполз с третьего места на седьмое, а в будущем разбился, как фарфоровая копилка, из которой одним интересантам достались деньги, а фанатам клуба — черепки.

Джаудат Абдуллин