Чтобы трубы не мерзли

Как теплоизолировать наружный трубопровод: выбор материалов

Проектируя домашние системы комфорта, нужно обязательно позаботиться о том, как теплоизолировать коммуникации, в частности, те участки трубопроводов (и водяных, и канализационных), которые располагаются за пределами отапливаемых помещений. Впрочем, и в подвалах они могут замерзать, а вода в них — остывать. Если же речь идет о теплотрассе, то если вода в трубах замерзнет во время отключения газового котла, дом останется без отопления вовсе. Словом, утепление труб в нашем климате — дело не факультативное, а обязательное к исполнению.

Каким должен быть материал для утепления труб

Есть несколько разных видов теплоизоляционных материалов, которые можно использовать для наружного отепления водяных и отопительных труб. Для начала, есть классификация по типу исполнения: рулонная изоляция, штучная, кожуховая, напыляемая или комбинированная. Материал обязательно должен быть устойчив к воздействию влаги. А еще он должен отвечать следующим условиям:

низкая теплопроводность (тут все логично: чем хуже материал проводит тепло, тем лучше он его сохраняет);

стойкость к коррозии и химическая инертность;

огнестойкость;

долговечность.

Кроме всего прочего, было бы неплохо, если бы изоляцию было несложно монтировать. Исходя из всех этих требований, выбирается оптимальный материал, который вам доступен и удобен. Понятно, что нужно всегда учитывать и диаметр труб, и место их размещения.

Фото euro-komplekt.ru

Вспененный полиэтилен

Своеобразные “тубусы” из вспененного полиэтилена — материал популярный для трубной теплоизоляции. Успех на рынке объясняется тем, что материал это не особенно дорогой, а работает вполне сносно. У него низкий коэффициент теплопроводности, а ячеистая структура позволяет сохранять небольшую массу и не давать нагрузки на саму трубу. Материал поддается горению, но слабо — если не продолжать воздействовать на него открытым огнем, происходит самозатухание. Материал водо- и паронепроницаемый. Им утепляют трубы и в подвалах, и снаружи, в том числе и те, что лежат прямо на земле.

Трубная изоляция из вспененного полиэтилена выпускается в виде рулонов или в виде готовых оболочек (надо следить, чтобы его внутреннее отверстие по диаметру соответствовало трубе, для которой вы покупаете “шубку”). Готовая оболочка имеет продольный разрез, чтобы ее можно было удобно натянуть на трубу. Этот разрез и последующие стыки заклеиваются монтажных скотчем.

Разновидность вспененного полиэтилена — пенофол (как можно догадаться из названия, его внешняя поверхность закрыта фольгированным алюминием). Он еще лучше держит тепло (и, разумеется, стоит куда дороже).

И вспененный полиэтилен, и его фольгированная разновидность не рассчитаны на нагрев выше 80 градусов Цельсия. Если труба нагреется сильнее, утеплитель может деформироваться.

Фото arcdecor.ru

Пенопласт

Старый добрый пенополистирол (он же пенопласт) вовсю используют для изоляции труб: он тоже очень теплый и легкий. Неплохо ведет себя во влажной среде, потому что у него низкое водопоглощение. Материал биологически и химически инертен (второе свойство позволяет применять его с трубами абсолютно из любого материала, включая сталь и даже чугун). А еще он прост в обработке и несложно монтируется. Ну и цена — пенопласт до сих пор остается одним из самых дешевых утеплителей.

Правда, материал жесткий, а поэтому для труб он выпускается в виде своеобразной скорлупы, половинки которой по очереди надеваются на трубу. Можно выбрать половинки под трубы большинства популярных выпускаемых диаметров. Скрепляются они хомутами или саморезами.

Выглядит отлично. А в чем же подвох? А вот в чем. Пенопласт совершенно непрочный, его легко раскрошить голыми руками (что уж говорить о более серьезных механических воздействиях). А еще он разрушается от ультрафиолет. Поэтому, если труба лежит на открытом воздухе, то сверху пенопластовую скорлупу надо чем-нибудь прикрыть. Но вот если труба проходит в земле — все в порядке.

Верхняя граница температуры, которую выдерживает пенопласт, +75 градусов по Цельсию. Если нагреть трубу выше, возникает риск деформации теплоизоляционной скорлупы. Так что такой вариант вам подойдет, если вы планируете создать автономную теплосеть с автоматическим контролем нагрева теплоносителя.

Фото infotruby.ru

Минвата

Минеральная вата — еще один из популярнейших теплоизоляционных материалов, которые используются в наших хозяйствах. Классика — толстенные городские тепломагистральные трубы, обернутые минватой, перетянутой хомутами. Никто не запрещает использовать такой способ сохранения тепла и в индивидуальных отопительных системах. Свойства минеральной ваты напрямую зависят от того, из какого именно материала она сделана. Например, волокна могут быть сделаны из шлака, стекла или расплавленной горной породы. Шлаковата сохраняет тепло хуже, а еще у нее кислая реакция — значит, контактировать со стальными трубами ей не стоит, иначе они заржавеют. Стекловата может слеживаться и терять форму, а при монтаже нужно надежно защищать глаза, кожу и нос от попадания мельчайших частиц стекла. Выходит, что каменное (базальтовое) волокно выглядит для поставленной задачи лучше, чем двое своих коллег.

У каменной ваты низкая теплопроводность, она не горит, совершенно индифферентна к агрессивным средам и биологическому воздействию. Кроме того, она эластична, ею легко оборачивать трубы. Но есть у минваты один серьезный недостаток — она отлично впитывает влагу, после чего теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому монтировать ее на трубы надо правильно. Просто обернуть, бросить и забыть тут не получится.

Сначала надо обернуть трубопровод длинными минераловатными полосами, отдельно обратив внимание на изгибы и соединения-тройники. Поверх утеплителя трубу следует обмотать гидроизоляционным материалом — или полиэтиленовой пленкой с нахлестом в 40 — 50 см, или рубероидом с нахлестом в 10-15 см. Фиксируется все это проволокой или хомутами. Но если вы выбрали полиэтилен, то для сохранения его целостности нужно еще и защитный кожух сверху установить (из оцинкованного стального листа или алюминия).

Другой вариант — использовать минвату с фольгированным покрытием, которая поставляется в виде тех же “тубусов”. Тубус надевается на трубу, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Фото aosgk.ru

Пенополиуретан

Еще один полимерный материал, который используют для утепления трубопровода, — пенополиуретан. Это, пожалуй, самый теплый материал — благодаря ячеистой структуре, внутри которой содержится углекислый газ, чья теплопроводность ниже, чем у воздуха. Кроме того, материал этот легкий, не боится влаги и агрессивных сред, слабо горит (самозатухает, если не подогревать ситуацию открытым пламенем). Монтироваться он может по-разному.

Во-первых, он может выпускаться в виде разъемной скорлупки из двух половинок.

Во-вторых, это может быть оболочка с продольным разрезом, которая натягивается на трубу, а разрез заклеивается клеевым слоем вдоль шва. Оба этих варианта снабжены теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги.

И, в-третьих, если система ваших труб извилиста и заковыриста, если на ней много поворотов, развязок, узлов с арматурой и прочих излишеств, то можно использовать напыляемый пенополиуретан (правда, в этом случае придется использовать профессиональное оборудование, а потом еще и закрыть трубу металлическим кожухом, потому что напыляемый ППУ боится ультрафиолета).

Пенополиуретан можно нагреть до 220 градусов, так что бытовых ограничений по этому вопросу для него нет.

Жидкий утеплитель

Этот материал наносится на трубы как обычная краска. В его составе — акриловые и каучуковые составляющие, керамические и силиконовые капсулы, заполненные вакуумом. В результате получается эластичная пленка. Жидкой теплоизоляцией обрабатывают трубы, которые закладываются в землю. У нее высокая способность к удержанию тепла, она инертна к внешним воздействиям, и дополнительной обработки таким трубам не надо. Вот только стоит этот материал дороже своих собратьев по теплозащите.

