Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщили в Минобороны.



Российская авиация поразила за ночь 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта. Сбиты еще два украинских беспилотника.

ВС России с начала спецоперации уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1 572 танка и других боевых машин ВСУ. Высокоточным оружием на Украине уничтожены еще 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, сообщает ТАСС.

20 марта во время освобождения города Изюма в Харьковской области Украины бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований. В ходе операции по освобождению города росгвардейцы также взяли в плен пособников СБУ, захватив важные документы.

Вчера Министерство обороны доложило, что вечером российские войска высокоточным оружием большой дальности морского базирования — речь о ракетах «Калибр» — ударили по крупному арсеналу в населенном пункте Оржев.

Маргарита Головатенко