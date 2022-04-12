Юлия Малинина, Serginnetti: «Пока ткань едет до фабрики, ее стоимость уже увеличивается на 60 процентов»

Глава крупного локального производителя одежды — о трудностях и перспективах импортозамещения для российских производителей

Фото: Ринат Назметдинов

С уходом из нашей страны известных европейских брендов одежды одной из обсуждаемых тем стал вопрос — смогут ли российские дизайнеры и производители занять освободившуюся нишу? В условиях санкционного давления сделать это не просто, многие отечественные fashion-ретейлеры столкнулись с серьезными проблемами, поскольку зависят от импортных комплектующих и материалов. Подробнее о том, как данная отрасль легкой промышленности переживает кризис, в какой помощи от государства нуждается и какие перспективы перед нею сейчас открываются — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает директор казанской швейной фабрики и сети магазинов модной женской одежды Serginnetti Юлия Малинина.

«Самая большая проблема — логистика»

Ввод европейскими странами санкций против России, рост курса иностранной валюты, уход западных компаний с российского рынка и нарушение логистических цепочек, безусловно, оказывают влияние и на нашу компанию. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись сейчас, это логистика. Дело в том, что специфика нашей работы предполагает постоянный обмен образцами тканей и фурнитуры с иностранными поставщиками. Однако компании, услугами которых мы пользовались, к сожалению, ушли с российского рынка.

Конечно, мы перезаключили договоры и пытаемся наладить работу с российской компанией, но оперативной работы пока не получается. Приходится сталкиваться с постоянными задержками на таможне наших образцов с тканями. Также очень усложнен процесс по оформлению документов, постоянно идет запрос дополнительной информации. Например, конверты с прокрасами тканей, которые ни для кого не представляют интереса кроме нас, лежат на оформлении уже полтора месяца. Это в свою очередь тормозит производственный процесс — не получив образцы вовремя, мы не можем подтвердить размещение заказа на фабрике-производителе ткани. Поэтому все сроки смещаются.

К примеру, на выпуск нужной нам ткани требуется порядка двух месяцев, еще столько же уходит на доставку в Россию, затем на отшив одной коллекции в 75 000 единиц — еще 2-3 месяца. Итого минимум 7 месяцев — и это только часть работы! До этого ткань еще нужно выбрать, получить образцы — именно это сейчас одна из главных трудностей, с которыми нам пришлось столкнуться.

Думаю, не только нам, но и другим компаниям в России, занятым пошивом одежды. Ткань нужно произвести, доставить в Россию, отшить партию и вовремя отправить в магазины. Время идет, и любое промедление ломает весь механизм, выстроенный годами. Мы не можем заказать ткань, основываясь только на ее технических характеристиках. Нам нужно видеть оригинал, чтобы дизайнер, конструктор, технолог смогли оценить целесообразность ее использования для конкретных изделий.

Ткань еще нужно выбрать, получить образцы — именно это сейчас одна из главных трудностей, с которыми нам пришлось столкнуться

«Сырья российского производства нет или оно не подходит»

Если говорить о нашем главном сырье — тканях, заказы на их изготовление мы размещаем в основном на крупных фабриках Китая, Южной Кореи, Турции, Италии и Белоруссии. К счастью, в настоящий момент процесс размещения не меняется: все фабрики-партнеры работают и принимают заказы в обычном режиме.

Ткань есть и ее много, вопрос только в цене и сроках доставки. Ну и поскольку стоимость ткани привязана к курсу валют, то отсюда и идет рост себестоимости по части сырья и материалов. Но стараемся найти выход — ловим наиболее выгодный курс валют и стараемся оплачивать в самый благоприятный момент.

Что касается такого актуального сегодня вопроса, как импортозамещение, то говорить о нем не приходится, поскольку полностью перейти на сырье лишь российского производства в настоящее время невозможно — его практически нет. А то, что есть, не подходит под ассортимент нашей продукции, да и объемы выпуска ограничены. Например, чтобы обеспечить работу более 120 магазинов, на пошив одной коллекции нам нужно порядка 95 тысяч метров ткани. При этом в год мы выпускаем шесть основных и шесть дополнительных коллекций, представьте, какой объем ткани необходим ежегодно.

Если государство обратит внимание на развитие российской легкой промышленности и будет содействовать развитию производства именно тканей, то, конечно же, тогда можно будет говорить о возможности перехода с импортных тканей на отечественные.

Что касается оборудования, то оно у нас максимально новое и современное, а при его грамотном техническом обслуживании срок использования достаточно длительный. Кстати, представительства компаний, где мы закупали швейное оборудование, работают и по мере необходимости оказывают всяческую техническую поддержку.

Что касается оборудования, то оно у нас максимально новое и современное, а при его грамотном техническом обслуживании срок использования достаточно длительный

Кроме того, очень хотелось бы поднять вопрос и о пересмотре таможенных платежей на ввоз сырья — ткани, и максимального упрощения оформления всех документов. Это значительно бы повлияло на входящую цену ткани. Увеличение стоимости ткани за счет доставки и таможенных платежей сейчас составляет около 50 процентов. Также с целью популяризации отечественного производства нашей сфере очень нужна информационная поддержка СМИ.

Наше производство — локально, и, значит, мы создаем рабочие места для наших жителей. В 2020 году государство уже оказывало бизнесу финансовую безвозмездную поддержку с целью сохранения рабочих мест. Сейчас она также весьма актуальна, так как рост цен приводит к увеличению ФОТ. Если будет оказана такая финансовая помощь от государства, то она нам поможет частично избежать значительного повышения цен. Мы в любое время, несмотря на различные сложности и вызовы, старались держать баланс цена — качество. И постоянное развитие нашей компании было возможным. Сейчас удерживать цены очень тяжело, но удешевлять продукт за счет качества мы не будем.

Несмотря на различные проблемы, мы не собираемся останавливаться, тем более структура работы нашей компании позволяет определять объем производства на несколько месяцев вперед. Так, уже в феврале была представлена коллекция «Осень-2022» и собраны заказы на нее от всех магазинов по всей России и Казахстану. Причем на сегодняшний день ни один из наших партнеров не отказался от заказа. Объем большой, так что мы уже приступили к отшиву новой коллекции. Поэтому говорить о снижении объемов производства неактуально. Кроме того, на этот год запланировали открытие еще семи новых магазинов.

«Специалистов, работающих в швейной промышленности, найти очень трудно»

Что еще хочу отметить, так это то, что мы не планируем сокращение сотрудников, даже, напротив, хотим увеличить численность специалистов. Персонал компании — это наша главная ценность. За каждым изделием стоит цепочка конкретных людей, наших сотрудников, со своей личной историей. Я считаю, что создавая локальное производство, ответственность за людей должна стоять на первом месте. В период пандемии нам удалось максимально сохранить персонал, даже несмотря на долгий период закрытия магазинов.

В последние годы специалистов, работающих в швейной промышленности, к сожалению, найти очень трудно, и мы готовы обучать и содействовать всем, кто хочет и готов работать. Дизайнеры, технологи, мастера в швейные цеха, работники в раскройный цех — добро пожаловать, вакансии открыты. Так что мы намерены не только сохранять, но и набирать новые кадры. Сейчас объемы выпуска наших коллекций выходят за рамки собственных производств и часть коллекций отшивается по договору аутсорсинга.

Сегодня наверняка у многих покупателей возникает вопрос — насколько подорожает ассортимент, в том числе и в наших магазинах? На летнюю коллекцию мы оставили цены практически без изменений. Небольшое повышение, в пределах 5—10 процентов, коснулось только нескольких позиций. Нам удалось не менять цены существенно, так как на момент резкого повышения доллара летняя коллекция уже была практически готова.

В последние годы специалистов, работающих в швейной промышленности, к сожалению, найти очень трудно

«Работать, как раньше, уже не получится»

Хочется сказать и о перспективах. Я считаю, что в ближайшее время, с учетом нынешних обстоятельств и их влияния на экономику и на бизнес в целом, российским компаниям будет сложно. И многое в работе нужно будет пересматривать, менять буквально на ходу. Хотя нужно отметить, что в России в последние годы появляется очень много новых брендов, причем каждый занимает свою долю рынка, а это значит, что есть возможности развития у всей отрасли.

Тем компаниям, у кого есть достаточный уровень прочности — финансовых, трудовых ресурсов, лояльных покупателей — будет немного легче. Но работать так, как раньше, уже не получится. В зависимости от ситуации мы что-то меняем буквально каждый день, и только так можно говорить о развитии. Сейчас время принятия своевременных решений, и как бы странно это ни звучало, долгосрочного планирования. Поэтому сейчас, несмотря ни на что, мы активно работаем над созданием коллекции «Весна-лето 2023».



Хочется затронуть еще одну специфическую черту сегодняшней реальности. После ухода с российского рынка многих западных и американских брендов одежды стали говорить, что это большая возможность для развития отечественного предпринимательства, что наши компании вполне могут занять место ушедших иностранцев. Да, это возможность, но чтобы это произошло, потребуется время и большие ресурсы.

С одной стороны, казалось бы, все удачно складывается, нет конкурентов, значит, растут продажи. На самом деле ситуация сложная: нет никакого понятия о стабильности, к тому же резко вырос курс валюты, и в один момент все логистические связи были нарушены, а для налаживания новых, безусловно, нужно время. Да, производить одежду можно, но при условии, что налажена бесперебойная поставка тканей, фурнитуры, оборудования, запчастей.

И даже, если это все есть — нужны люди. В России на сегодняшний день практически не осталось образовательных учреждений, где готовили бы специалистов — швей и технологов. Необходимо наращивать объемы выпуска, но без людей это сделать невозможно. В этой связи срочно нужна государственная программа подготовки кадров. Без возрождения системы обучения специалистов для легкой промышленности — отрасль, увы, не развить.

Ушли иностранные торговые марки? На их место могут прийти другие, так называемый «серый импорт», одежда, ввозимая из Китая или Турции по тем же серым схемам. Свою роль играет фактор скептического настроя покупателя к одежде, произведенной в России: дорого, некачественно, немодно, неинтересно. Над этими стереотипами еще работать и работать. Если это российское — почему так дорого? Объясняю: пока ткань доедет до фабрики, то ее стоимость уже увеличивается на 60 процентов. Почему бы правительству не сделать пониженную таможенную ставку на ввоз этого сырья?

Поэтому впереди у российских производителей огромная работа над популяризацией своих торговых марок, брендов. А это огромные вложения, и появляется вопрос — все ли смогут это делать, ведь первоочередные траты — это закупка сырья, фурнитуры и зарплата персонала.

А арендная плата? Для крупных иностранных брендов содержать магазины — не проблема, им, как правило, предоставляют лучшие площади в ТЦ, а российские марки получают серьезную финансовую нагрузку и вынуждены пересматривать цены в сторону повышения.

Мы за честную конкуренцию, а сейчас при наличии серых схем ввоз в страну уже готового изделия оно обходится дешевле, чем изготовление его на местном производстве. К тому же тот факт, что ТЦ стоят полупустые, тоже негативно сказывается на потоке покупателей.

Но конкуренции мы не боимся и готовы к ней, при условии, что она — честная. Зная конкурента, появляется понимание своих сильных и слабых сторон. В России сегодня много интересных производителей, за развитием которых интересно наблюдать. Будем использовать все возможности работать, развивать свой бренд и увеличивать количество магазинов — в этом мы видим нашу задачу на ближайшую перспективу.

Юлия Малинина, фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов