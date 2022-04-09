День в истории: присяга ученого совета КУ, указ Петра I и изобретение компьютерной мыши

Чем примечательна дата 9 апреля?

Сегодня, 9 апреля, во многих странах мира проводится «Тотальный диктант». В этот день в Париже открылся один из крупнейших театров Франции — «Одеон», в Риге запустили железнодорожный мост через Даугаву, в Турции ислам был объявлен официальной религией, в Чистополе введена в строй галантерейная фабрика, Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина, парламент Грузии принял постановление об отделении республики от СССР. Родились классик французской литературы Шарль Бодлер, американский певец Поль Робсон, советский и американский скульптор Эрнст Неизвестный, актер театра и кино Всеволод Сафонов, депутат Госсовета Татарстана Елена Ивановна Кузьмичева. Умерли ученый и философ Франсуа Рабле, основоположник эмпиризма Фрэнсис Бэкон, писатель и сценарист Леонид Соловьев, Масгут Галеевич Латыпов — заслуженный деятель искусств Татарстана, один из основоположников татарского профессионального музыкального искусства. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ассоциация фермеров и оркестр из детей-сирот

9 апреля 1917 года ученый совет Казанского университета принял присягу на верность Временному правительству. Даже после Февральской революции Казань по-прежнему продолжала жить своей обыденной жизнью. О вооруженном мятеже, который произошел 27 февраля, СМИ написали только 2 марта, после чего в апреле под председательством ректора Григория Дормидонтова прошло экстренное заседание Совета Казанского университета, где из числа либеральных и левых представителей профессорско-преподавательской корпорации вуза был сформирован «Комитет для постоянных сношений и работы совместно с коалиционным студенческим комитетом в целях возможно широчайшего успокоения студентов, урегулирования и принятия мер к недопущению в Университет посторонних лиц и вообще к устранению возможных эксцессов».

Фото icdc.ru

9 апреля 1987 года из жизни ушел заслуженный деятель искусств Татарстана — Масгут Латыпов. Родился он в станице Сергиополь (ныне Аягуз) в Казахстане, поступил в Москву на рабфак, а через два года перевелся в музыкальное училище при консерватории и стал сочинять музыку для оркестра НКВД Московской области. На фронте собрал оркестр из детей-сирот, подобранных на дорогах войны. Военно-музыкальное обучение проводилось в школе, организованной специально для них.

9 апреля 1991 года Совет министров ТАССР вынес постановление об основании Ассоциации фермеров Татарстана. Тогда в республике было 254 крестьянских хозяйства. А к концу 1992 года их число выросло до 586. Сейчас Ассоциацию фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ возглавляет Камияр Байтемиров — 4 марта этого года прошел XXII съезд организации, на котором ее глава рассказывал о проблемах: «Ранее выделенные в аренду земли начинают отбирать под любым предлогом без учета затрат, которые несет хозяйство в процессе хозяйственной деятельности».

Фото: Максим Платонов

9 апреля 1999 года подал в отставку с поста мэра Набережных Челнов Рафгат Алтынбаев. В 1998 году народный депутат РТ принимает активное участие в политическом заговоре против первого президента республики Минтимера Шаймиева, названном позже «путчем глав», который закончился неудачей. После этого события Алтынбаев переезжает в Москву, где работает заместителем министра сельского хозяйства РФ, состоит в Совете Федерации и служит заместителем председателя Российской партии жизни.

Указ Петра I «О наблюдении чистоты…» и Год прав человека

9 апреля 1699 года Петром I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». В Москве в то время было очень грязно, часто бушевали эпидемии. Указ обязывал жителей не выбрасывать мусор на улицы города, а также следить за чистотой во дворах. Отходы жителям теперь приходилось вывозить за пределы Москвы и закапывать.



Фото newcoin.ru

9 апреля 1998 года в России объявили Год прав человека — решение принято в связи с празднованием в 1998 году 50-летия принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. За мероприятия отвечал комитет, куда вошли такие известные правозащитники, как Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Алексей Смирнов. А еще в честь праздника была издана памятная монета номиналом в 3 рубля.

Театр «Одеон» и изобретение компьютерной мыши

9 апреля 1782 года в Париже открылся один из крупнейших театров Франции — «Одеон». Располагался он в парке при бывшем особняке Конде. Здание театра построили по проекту Шарля де Вайи и Мари-Жозефа Пейра в подражание «Комеди Франсез» по указу королевы Марии-Антуанетты. Сейчас это не только театр, но и библиотека, архив, хранилище звуковых и видеоматериалов, которые связаны с артистической деятельностью.

9 апреля 1970 года появилось интервью Пола Маккартни, приуроченное к выходу его первого сольного альбома McCartney. На вопрос: «Планируете ли вы новый альбом или сингл с The Beatles?» — музыкант ответил: «Нет». Также он указал, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном. Таким образом, история ливерпульской четверки как группы (но не как бизнес-проекта) закончилась.

Фото wikipedia.org

9 апреля 1989 года Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши. Все началось в 1963 году, когда Энгельбарт основал исследовательскую лабораторию. Самыми заметными из разработок стали NLS (oNLine System) — это гипертекстовая электронная база данных, и специально разработанное под нее устройство «мышь». NLS со временем обрастала новыми возможностями. В ней появилось множество функций: например, первый в истории компьютеров графический интерфейс, основанный на всплывающих окнах (автором идеи стал Дуглас), е-мейлер, разные опции для печати текста и даже встроенные возможности проведения телеконференций. 9 декабря 1968 года Энгельбарт презентовал конечную версию NLS на крупной компьютерной конференции в Сан-Франциско. А 10 тысяч долларов получил спустя 21 год — и внес в качестве первого вклада за скромный загородный домик.