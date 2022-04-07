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«Очень много неравнодушных людей»: как казанцы помогают жителям Донбасса

14:01, 07.04.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
«Очень много неравнодушных людей»: как казанцы помогают жителям Донбасса

21 февраля в Казани открыли гуманитарный штаб помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. За время работы штаба удалось собрать несколько фур гуманитарной помощи и отправить их жителям Донбасса в Ростовскую область. Сейчас помощь распределяют между пунктами размещения переселенцев в Татарстане. Штаб работает ежедневно с 8.00 до 20.00 по адресу: Казань, ул. Маяковского 24а.

Видео: Камиль Исмаилов
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