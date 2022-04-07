«Очень много неравнодушных людей»: как казанцы помогают жителям Донбасса
21 февраля в Казани открыли гуманитарный штаб помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. За время работы штаба удалось собрать несколько фур гуманитарной помощи и отправить их жителям Донбасса в Ростовскую область. Сейчас помощь распределяют между пунктами размещения переселенцев в Татарстане. Штаб работает ежедневно с 8.00 до 20.00 по адресу: Казань, ул. Маяковского 24а.
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