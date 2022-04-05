День в истории: появился Московский район, прошло Ледовое побоище, а во Франции умерла романтика

Чем примечательна дата 5 апреля?

Сегодня, 5 апреля — Международный день нравственности. В этот прошло Ледовое побоище, открыт остров Пасхи, исполнена оперетта «Летучая мышь», открылся нынешний Национальный музей в Казани, опубликована книга Ленина «Развитие капитализма в России», во Франции запретили поцелуи, открылся республиканский съезд архитекторов, образован Московский район Казани, появились «Русские Витязи». Родились директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, промышленник Никита Демидов, поэт Рамазан Байтимеров, философ-материалист Томас Гоббс, художник Владимир Лаптев, директор Казанского авиационного завода имени Горбунова Николай Савицких, артист Камаловского театра Равиль Шарафеев. Умерли кинорежиссер Борис Дуров, актриса Гаухар Камалова, президент Китайской Республики Чан Кайши. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Появление городского музея и Московского района в Казани

5 апреля 1895 года в Казани открылся городской музей. Он один из старейших в России. В его основе — коллекции Андрея Лихачёва и экспонаты всероссийской Казанской научно-промышленной выставки 1890 года. В 1912 году он был переименован в Казанский городской музей, в 1918 году преобразован в Губернский. В 1944 году получил статус Государственного музея. А в настоящее время это Национальный музей Республики Татарстан.

Городской музей, конец XIX века. Фото pastvu.com

5 апреля 1935 года в Казани открылся республиканский съезд архитекторов. Участие в нем принимали специалисты из Москвы, которые обсуждали генплан так называемой Большой Казани (новых микрорайонов города). Учредительный съезд Союза архитекторов СССР прошел через два года. Его идеологом стал Виктор Веснин, в прошлом апологет конструктивизма, а ныне — мечтающий о создании «единого государственного руководства архитектурой» функционер. Позже он стал фактическим главой Союза, управляя все промышленной архитектурой страны.

5 апреля 1973 года образован Московский район Казани. Он находится на территории древних слобод, Козьей и Кизической, и был образован выделением из бывшего Ленинского района его западной части. Сейчас это центр химической промышленности, в нем работают такие предприятия: как «Казаньоргсинтез», «Татхимфармпрепараты», «Тасма-холдинг» и Казанская ТЭЦ-3.

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода. Источник wikipedia.org

Ледовое побоище и день рождение авиационной группы «Русские Витязи»

5 апреля 1242 года состоялось Ледовое побоище, когда на Чудском озере у Вороньего камня русская дружина под предводительством князя Александра Невского сошлась рыцарями Тевтонского ордена. Как пишут военные историки, на льду собралось 10-12 тысяч рыцарей и 15-17 тысяч воинов. На рассвете 5 апреля крестоносцы выстроили свое войско треугольником, которое было обращено острым концом против врага. Александр Невский сосредоточил основные силы не в центре, а на флангах. Впереди расположился передовой полк из лёгкой конницы, лучников и пращников. Сражение продолжалось до вечера, пока рыцари не бросились в бегство. Русские тем временем погнали их к современному мысу Сиговец, где тонкий лед проламывался под конями и тяжеловооруженными врагами.

5 апреля 1899 года вышло в свет первое издание первой книги Ленина «Развитие капитализма в России». Свою работу автор начал в 1896 году в тюрьме после ареста по делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». За 3 года работы Ленин проработал большой объем литературы по российской экономике, в издании использовано больше 500 источников. Работа была готова в ссылке в селе Шушенском. С самого начала книгу он хотел именовать «Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности». Тираж книги составлял 2400 экземпляров.

Фото mil.ru

5 апреля 1991 года празднуют день рождения авиационной группы «Русские Витязи». Почти не одно торжественное мероприятие в России не обходится без зрелищного выступления группы высшего пилотажа. Их история связана с историей 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка, когда на его основа появились три группы высшего пилотажа — «Русские Витязи», «Стрижи» и «Небесные гусары». Самолеты пилотов окрашены в цвета российского триколора.

Открытие острова Пасхи и запрет на поцелуи во Франции

5 апреля 1722 года была открыта земля, названная островом Пасхи. Экспедиция адмирала Якоба Роггевена в августе 1721 года была отправлена голландской Вест-Индской компанией на поиски гипотетического Южного материка. Команда обошла Южную Америку, вышли в Тихий океан и взяла курс на северо-запад на восьмом месяце плавания. И вскоре в первый день христианской Пасхи экспедиция открыла небольшую уединенную гористую землю. На острове стоят каменные истуканы высотой 20 метров, называемые «моаи». Как они были доставляли на острове неизвестно, по легенде, монументы «пришли» сами. В настоящее время остров Пасхи — это территория Чили, а статуи — туристическая достопримечательность.

Фото wikipedia.org

5 апреля 1874 года впервые была исполнена знаменитая оперетта Штрауса «Летучая мышь». Это классический образец жанра венской оперетты. В основу сюжета положен реальный случай, когда в Париже два приятеля возвращались с бала-маскарада, после чего один из них обнаружил себе утром в городском парке на скамейке в костюме летучей мыши. Композитору потребовалось шесть недель, чтобы написать партитуру. Поначалу оперетта была холодно встречена венской публикой, в отличии от Берлина и Парижа.

5 апреля 1910 года во Франции запретили поцелуи на железной дороге, поскольку из-за них случилась задержки с отправлением поездов из-за долгих прощаний. Как писали в то время, во Франции «умерла романтика». После парламенте Франции прошел диспут относительно отмены закона, но депутаты никак не смогли договориться, поэтому запрет остался. При этом «нарушителей» всего лишь просят пройти в «зону для поцелуев».