COVID-19, ОРВИ, корь и недоедание: как усугубляется эпидемия короновируса в Афганистане

Система здравоохранения стала окончательно рушиться

Фото: Jessica Mazzamuto/U.S. Marine Corps

Низкие темпы вакцинации и разваливающаяся система работы клиник могут спровоцировать гуманитарный кризис в Афганистане. От коронавируса привиты 11% населения, вакцин не хватает, а недавно в стране убили активистов вакцинации против полиомиелита. Об этом для сайта The Сonversation пишут сотрудники Университета Саутгемптона — академик Мохаммад Ясир Эссар и старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения Майкл Хед.

Пандемия оказала большое влияние на Афганистан

На 28 марта 2022 года было зарегистрировано 177 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 7 600 смертей, хотя эти цифры скорее всего сильно занижены. Моделирование пандемии, проведенное Институтом показателей и оценки здоровья, от которого также не стоит ждать точности, учитывая нехватку данных при режиме Афганистана, оценивает, что к началу 2022 года COVID-19 уже убил около 200 000 человек.

С августа 2021 года фоном пандемии в Афганистане становится возвращение талибов-фундаменталистов в качестве политической силы, управляющей страной. Тысячи мирных жителей бежали от нового репрессивного режима, и только в Таджикистан бежало более 10 000 человек. Эти беженцы добавляются к тем 2,2 миллионам беженцев, уже проживающих в соседних Иране и Пакистане, которые покинули страну в последние годы из-за ее нестабильности. Тысячи людей были насильственно переселены внутри страны после того, как Талибан* пришел к власти.

Все это усугубляет проблемы здоровья. Вспышки заболеваний среди этих беженцев и перемещенных лиц вполне объяснимы. Переполненные помещения приютов создают идеальные условия для распространения инфекций, таких как ОРВИ, корь и COVID-19, а также нередки случаи диареи и чесотки.

Низкий уровень защиты населения от COVID-19 усугубляет проблему. По оценкам, только 11% населения Афганистана дважды привиты от COVID-19. Недоступность вакцин, нерешительность, неграмотность и дестабилизирующее влияние талибов — все это факторы, способствующие низкому показателю использования вакцин.

По оценкам, только 11% населения Афганистана дважды привиты от COVID-19. Фото flickr.com

Крах здравоохранения

Даже для тех, кто не был переселен, COVID-19 представляет значительный риск. Проблема низкого охвата афганцев вакцинацией усугубляется тем, что Афганистан является страной с низким уровнем дохода, а его система здравоохранения уже была фрагментирована и имела ограниченные возможности до начала пандемии и возвращения талибов. В частности, в стране отсутствовала надежная система наблюдения за распространением болезней.

После прихода к власти талибов система здравоохранения стала окончательно рушиться, поскольку финансирование и поддержка со стороны международных организаций замедлились или вообще прекратились. Инфекционные больницы, например, изо всех сил пытаются функционировать несмотря на нехватку ресурсов и персонала. Считается, что в столице, Кабуле, с населением около 4 миллионов человек, есть только одно медицинское учреждение по борьбе с коронавирусом.

Без существенной внешней поддержки бороться с болезнью будет крайне сложно. Работникам здравоохранения не всегда платят вовремя или не платят вовсе. Поставки товаров медицинского назначения, в том числе вакцин, носят нерегулярный характер, равно как и распределение вакцин по стране в местные медицинские центры. Доступ к кислороду, который важен для снижения риска смерти среди людей, госпитализированных с заболеванием, затруднен из-за сильно ограниченных запасов.

И хотя нет четких доказательств того, что медсестрам и врачам угрожают, недавно в стране были убиты активисты вакцинации против полиомиелита, что свидетельствует о том, насколько опасной может быть жизнь медицинских работников в некоторых районах. Талибы давно обвиняют кампании по вакцинации против полиомиелита в Афганистане и Пакистане в том, что они являются прикрытием для шпионажа (после того, как США использовали фальшивые кампании вакцинации в качестве прикрытия при поиске Усамы бен Ладена), и за последнее десятилетие неоднократно нападали на вакцинаторов.

Медицинские работники-женщины также должны быть уверены, что они могут безопасно работать в больницах и получать своевременную оплату в соответствии с новым режимом, учитывая ограничения, наложенные Талибаном* на свободу труда женщин. Помимо проблем с ресурсами, в настоящее время просто обеспечение здравоохранения населения и защиты от болезней является проблемой.

Особой проблемой в этом году может стать коронавирус у детей. Фото pxfuel.com

Что будет дальше?

Учитывая высокую восприимчивость афганского населения к COVID-19, можно ожидать роста числа случаев, а Омикрон только способствует ухудшению уже имеющейся статистике.

Особой проблемой в этом году может стать коронавирус у детей. По оценкам Организации Объединенных Наций в конце 2021 года, 3,2 миллиона афганских детей будут страдать от острого недоедания этой зимой. Это создает дополнительный фактор риска развития более тяжелой формы COVID-19. Совпадение недоедания и респираторного заболевания может быть очень разрушительным для неокрепшего организма. Уровень детской смертности от пневмонии в Афганистане и так очень высок, а в 2018 году эта болезнь стала третьей по важности причиной смерти детей в возрасте до пяти лет, что составило 15% детских смертей из-за пневмонии.

Ожидается, что другие болезни, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцин, станут более распространенными в Афганистане. Там, где службы здравоохранения не в состоянии функционировать, охват плановыми прививками значительно сокращается.

Существующий гуманитарный кризис в Афганистане, наряду с пандемией, будет и впредь представлять угрозу для здоровья людей. Возможно, вторжение в Украину отвлекает международное внимание от других кризисов с беженцами, таких как афганский. Поэтому еще более важно, чтобы здоровье всех переселенных лиц и беженцев оставалось главным приоритетом правительств мира и организаций, финансирующих глобальное здравоохранение.

*Террористическая организация, запрещенная в России.