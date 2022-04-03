Никита Лаврешкин: «Буллинг никуда не делся, а начал процветать в интернете в виде кибербуллинга»
Психолог ответил на 10 вопросов о буллинге в школе и кибербуллинге
«Буллинг — очень актуальная проблема, которая была и в нашем детстве, есть и сейчас. Просто с изменением мира меняются и формы буллинга», — предупреждает психолог Никита Лаврешкин. Старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает, как минимизировать риски для ребенка стать жертвой буллинга или буллером и что могут сделать для этого родители.
- Что можно отнести к буллингу? Буллинг подразумевает насилие со стороны одного человека или группы лиц. Оно имеет, как правило, продолжительный характер, это не единовременная акция. Такая травля может быть как физической — когда начинают бить, ставить подножки, так и психологической, моральной — начиная от оскорблений заканчивая распусканием слухов и игнорированием с объявлением бойкота. Одним словом, более-менее продолжительное насилие — как физическое, так и психическое — можно отнести к буллингу.
- Насколько буллинг распространен в наше время? Буллинг — очень актуальная проблема, которая была таковой как в нашем детстве, так есть и сейчас. Просто с изменением мира меняются и формы буллинга. Помимо того, что буллинг никуда не делся из обычной среды — школ, коллективов, он начал процветать в интернете в виде кибербуллинга. Форм буллинга становится больше. Вместе с тем на эту проблему стали обращать больше внимания, в школах стараются прорабатывать сложные ситуации, и это снижает определенную остроту вопроса. Все-таки это очень зависит от школы — в некоторых, где ведется работа, проявления буллинга минимальные, но даже в таких случаях есть риск столкнуться с ним ученику вне школы — например, в интернете. Я сам работал в нескольких школах, так что я знаю, о чем говорю.
Фото: ipne.ws
- Кибербуллинг — возможность травли 24/7. Зачастую буллинг, помимо реальной жизни, перетекает еще и в интернет. И там уже можно травить не только самого человека, но и продукт его деятельности — различные видео, творчество, посты и так далее. На страничку жертвы буллинга можно 24/7 непрерывно присылать различные оскорбления. К тому же есть много тематических сообществ, с которыми, конечно, пытаются бороться, но пока не столь успешно. Существуют паблики вроде «Подслушано», где начинают выкладывать фотографии, неприятные человеку, или писать гадости о нем. И, к большому сожалению, онлайн-травля начинает дополнять офлайн-среду. Возможно, в силу того, что в интернет перетекло очень много агрессии, физического насилия как проявления буллинга стало поменьше.
- Психология буллера. Даже если судить по гендерной принадлежности человека, занимающегося буллингом, особой разницы мы не увидим. Просто мальчики обычно проявляют больше физической агрессии, а девочки — вербальной и косвенной, но это далеко не всегда работает именно так. Важно понимать, что за поведением агрессора стоят очень разные мотивы и потребности. Нужно не клеймить человека, который буллит, что он трудный и девиантный, а понимать, что в этот момент, когда он занимается буллингом, у него дефицит в плане удовлетворения его разных потребностей, например, во внимании, самореализации, безопасности. В этот момент самому буллеру, скорее всего, тоже не очень хорошо живется и у него самого тяжелая жизненная ситуация, связанная с семьей, учебой и другими факторами. К тому же, возможно, его преследует стигматизация и в школе его уже принимают за какого-то неправильного, плохого, хотя он, может быть, и рад был бы исправиться и вести себя по-другому. Таким образом, о едином портрете человека, занимающегося буллингом, говорить достаточно сложно, но, безусловно, можно выделить определенные закономерности. Это чаще всего люди, у которых есть сложности в семье, учебе, возможны проблемы в саморегуляции (например, недостаточно развита кора головного мозга, чтобы он мог остановиться в момент, когда хочет ударить или оскорбить). Но буллинг может исходить и от человека, у которого на поверхности видимых проблем нет. При этом внутри у него может быть определенное ощущение небезопасности и ему важно продемонстрировать свою силу. Или ему может не хватать внимания, принятия со стороны сверстников. Человек, занимающийся буллингом, часто ждет определенной реакции от своей жертвы. И дальше уже все очень индивидуально. Если дать этому человеку то, чего он хочет, он будет дальше продолжать, а если не дать — возможно, отстанет. Но это все работает не столь однолинейно.
Фото: britishcouncil.org
- Кто чаще становится жертвой буллинга? Это чаще люди с определенными особенностями во внешности, поведении, речи и так далее. Очень часто жертвой буллинга становятся новенькие, которые недавно перевелись в новый класс. Какие-то закономерности существуют, но все может быть и не так линейно. Случается, что у подростка возникает конфликт с неформальным лидером в коллективе, и последний начинает в его сторону проявлять буллинг, а остальные подтягиваются. В итоге подросток становится объектом групповой травли, хотя каких-то отличительных особенностей от других ребят у жертвы буллинга и нет. Но обычно все же жертвами буллинга в подростковых коллективах становятся выделяющиеся чем-то подростки — внешностью, речью, или выделяющиеся тем, что они не интегрированы в коллектив, и оказываются козлом отпущения. Если говорить про кибербуллинг, то в этом случае травля исходит не всегда от знакомых людей. Многие подростки выкладывают в соцсетях различные видео, фото, посты, доступные широкому кругу читателей. И становятся объектами буллинга со стороны совсем незнакомых людей. То есть они могут стать жертвами буллинга и со стороны класса, и в интернете, если выложили какой-то объект своего творчества, вызвавший неоднозначную реакцию.
- Что делать жертве буллинга? Существует большая проблема, когда подростки боятся обращаться за помощью к взрослым людям и в принципе не верят в то, что они могут действительно получить помощь. Подростку в первую очередь важно обратиться к взрослому человеку, который будет на его стороне, поддержит, защитит. Если есть хороший контакт с классным руководителем, социальным педагогом, школьным психологом — в первую очередь нужно обращаться к ним. В некоторых ситуациях родители не могут дать достаточной поддержки и даже сами начинают ругать жертву буллинга, тем самым ухудшая ситуацию. Или могут сразу пойти разбираться, не выслушав своего ребенка, что может только обострить ситуацию и ухудшить отношения внутри коллектива. Бывает, что травля бьет по самооценке, эмоциональному состоянию. В этом случае важна поддержка психолога, поддержка близких. В кризисных ситуациях можно обращаться и на различные горячие линии помощи.
- Что может снизить вероятность стать жертвой буллинга? В целом различные развивающие занятия, тренинги, направленные на развитие социального интеллекта, снижают риск того, что человек станет жертвой буллинга. Всем подросткам было бы полезно посещать коммуникативные, социально-психологические тренинги, где можно научиться отстаивать свои границы, входить в контакт, разрешать конфликты. Это будет лучшим профилактическим и поддерживающим методом.
Фото: detkityumen.ru
- Как родителю понять, что ребенок стал жертвой буллинга? Если между родителем и ребенком не налажено определенное тесное взаимодействие, когда ребенок придет и сам все расскажет, существуют определенные индикаторы, которые могут свидетельствовать о том, что школьник подвергается травле. Прежде всего — это длительная эмоциональная подавленность. Ребенок ходит грустный, замкнутый. То, что он предпочитает сторониться одноклассников, увидит скорее классный руководитель, чем родитель. Часто ребенок, подверженный буллингу, избегает массовых мероприятий в школе, а также часто болеет либо симулирует болезнь, чтобы остаться дома, либо действительно плохо себя чувствует. Если происходит физическое насилие — можно увидеть синяки, побои. Индикатор кибербуллинга — реакция ребенка на общение в интернете. Важно понаблюдать, меняется ли после этого настроение, начинается ли эмоциональный упадок. Агрессивное поведение тоже может свидетельствовать о буллинге — когда ребенок начинает себя резать, оставлять ожоги. Или выкладывает в соцсетях посты про смерть, свою боль, переживания, соответствующие тематические аудиозаписи, картинки.
- Часто ли бывают нужны кардинальные меры как смена школы? Ситуацию с буллингом практически всегда можно разрешить, не прибегая к кардинальным мерам, как смена школы. Вопрос лишь в том, насколько администрация школы в этом заинтересована и насколько у школы хватает на это ресурсов, сколько и какие там трудятся социальные работники, психологи. Зачастую из-за бюрократии нагрузка у педагогов-психологов бывает очень большой, и на одного школьного психолога приходится по 500, а то и более обучающихся. И проработать все ситуации просто нет физической возможности. И некоторые случаи буллинга тянутся до выпуска. Если все настолько безнадежно, то можно перевести ребенка в другую школу, где с проблемами буллинга работают больше и эффективнее. Но всегда сохраняется риск, что схожий сценарий повторится и в другом коллективе, куда попадет ребенок, который стал жертвой буллинга. Он будет новеньким. К тому же, если факторы уязвимости у него и так есть, важно проработать их. Если мы переводим ребенка из одной школы в другую, симптом снимается, но не факт, что ребенок не столкнется с буллингом опять. Так что в первую очередь стоит попытаться решать проблему локально. В крайних случаях перевод в школу оказывается необходимым. Бывают ситуации, когда родители несколько раз инициируют смену школы, но проблема повторяется. Я не хочу сказать, что жертва буллинга сама бывает виновата, но в таком случае стоит искать корень проблемы и прорабатывать этот момент.
- Что можно сделать на системном уровне, чтобы минимизировать случаи буллинга в школах? Совершенно точно — увеличивать количество ставок социальных педагогов и психологов. У психолога должна быть возможность хотя бы раз в неделю индивидуально заниматься по запросам, если у школьника есть проблема, и провести индивидуальную консультацию. Важно, чтобы у психолога было выделено время под командные занятия на сплочение класса, развитие социальных навыков. И чтобы была возможность проводить постоянную диагностику, мониторинг ситуации, обработку результатов. Важно работать в системе. Психолог не всегда работает в кооперации с другими специалистами, администрацией школы. Важно, чтобы все стороны были в курсе действий друг друга, могли выносить проблемы на консилиум и совместно обсуждать их. Психологам необходима определенная свобода действий. И в некоторых школах такое уже есть — психолог может инициировать работу в том числе с учителями, инициировать психогигиеническую деятельность, менять среду в школе, делать ее более психологически благоприятной. Но часто психологи опасаются давления администрации, и им директивно не разрешают такого рода демократию. Нужна командная работа, чтобы директор школы прислушивался к прогнозам и рекомендациям психолога, а классные руководители и учителя обращали внимание на взаимодействие и индивидуальные особенности учеников, а не только результаты учебы, пытались помочь ребенку, даже если его поведение девиантно. Важно, чтобы у психологов была возможность работать и с родителями, давать обратную связь, проводить просветительские занятия. Заниматься психологическим просвещением в отношении с родителями просто необходимо. Родители должны разбираться в возрастной психологии.
Фото: pvsm.ru
Как я уже писал выше, поведение человека, который занимается буллингом, идет от нормальных человеческих потребностей — все мы нуждаемся в безопасности, внимании. Нужны развивающие занятия, ресурсы, чтобы дети могли удовлетворять эти основные потребности социальным способом. В тех школах, где создано больше возможностей в плане кружков, секций, — для человека, который мог бы пойти кого-то поколотить, чтобы на него обратили больше внимания, создано больше возможностей получить внимание и принятие со стороны сверстников другими путями. Например, пойти в какой-то кружок по душе и интересам и самореализоваться там. Помогают и разные развивающие занятия, направленные на то, чтобы дети могли лучше друг с другом коммуницировать, говорить о своих чувствах, чтобы они могли себя лучше регулировать, находить способы совладать с собой, своим стрессом. Дети, подростки — у них часто бурлит, происходит много разных физиологических и психологических изменений, и проявления агрессии вполне нормальны. Нормально, что человек испытывает злость, раздражение. Но можно ее проявлять, побив кого-то, а можно — в другом русле, например, на кружке по единоборствам. Еще одна хорошая практика — когда вводят в школьную программу занятия по психологии. Это пока довольно редкое явление, которое где-то носит факультативный характер. Но в любом случае такие занятия — это очень большой ресурс. Когда дети начинают разбираться в себе, других людях, границах, взаимодействии, это очень сильно положительно влияет на атмосферу в школе.
Родителям важно работать над собой. Известно правило, когда в самолете при аварийной ситуации рекомендуют сначала надеть маску на себя, а потом уже на ребенка. Если родители работают со своими проблемами, стремятся формировать в себе бережную, принимающую позицию по отношению к ребенку, стараются идти с ним на контакт, уважать его мнения и интересы, то риски того, что ребенок будет заниматься буллингом или станет его жертвой, сильно снижаются. При возможности не стоит пренебрегать различными психологическими развивающими занятиями, которые можно посещать вместе с ребенком. Тем более в Казани есть отличная психологическая школа на базе Казанского федерального университета. Всегда есть бесплатные возможности для посещения занятий, различные фонды, куда можно обращаться за помощью.
Справка
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