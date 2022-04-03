Никита Лаврешкин: «Буллинг никуда не делся, а начал процветать в интернете в виде кибербуллинга»

Психолог ответил на 10 вопросов о буллинге в школе и кибербуллинге

Фото: предоставлено Никитой Лаврешкиным

«Буллинг — очень актуальная проблема, которая была и в нашем детстве, есть и сейчас. Просто с изменением мира меняются и формы буллинга», — предупреждает психолог Никита Лаврешкин. Старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает, как минимизировать риски для ребенка стать жертвой буллинга или буллером и что могут сделать для этого родители.

Что можно отнести к буллингу? Буллинг подразумевает насилие со стороны одного человека или группы лиц. Оно имеет, как правило, продолжительный характер, это не единовременная акция. Такая травля может быть как физической — когда начинают бить, ставить подножки, так и психологической, моральной — начиная от оскорблений заканчивая распусканием слухов и игнорированием с объявлением бойкота. Одним словом, более-менее продолжительное насилие — как физическое, так и психическое — можно отнести к буллингу. Насколько буллинг распространен в наше время? Буллинг — очень актуальная проблема, которая была таковой как в нашем детстве, так есть и сейчас. Просто с изменением мира меняются и формы буллинга. Помимо того, что буллинг никуда не делся из обычной среды — школ, коллективов, он начал процветать в интернете в виде кибербуллинга. Форм буллинга становится больше. Вместе с тем на эту проблему стали обращать больше внимания, в школах стараются прорабатывать сложные ситуации, и это снижает определенную остроту вопроса. Все-таки это очень зависит от школы — в некоторых, где ведется работа, проявления буллинга минимальные, но даже в таких случаях есть риск столкнуться с ним ученику вне школы — например, в интернете. Я сам работал в нескольких школах, так что я знаю, о чем говорю. Фото: ipne.ws Кибербуллинг — возможность травли 24/7. Зачастую буллинг, помимо реальной жизни, перетекает еще и в интернет. И там уже можно травить не только самого человека, но и продукт его деятельности — различные видео, творчество, посты и так далее. На страничку жертвы буллинга можно 24/7 непрерывно присылать различные оскорбления. К тому же есть много тематических сообществ, с которыми, конечно, пытаются бороться, но пока не столь успешно. Существуют паблики вроде «Подслушано», где начинают выкладывать фотографии, неприятные человеку, или писать гадости о нем. И, к большому сожалению, онлайн-травля начинает дополнять офлайн-среду. Возможно, в силу того, что в интернет перетекло очень много агрессии, физического насилия как проявления буллинга стало поменьше. Психология буллера. Даже если судить по гендерной принадлежности человека, занимающегося буллингом, особой разницы мы не увидим. Просто мальчики обычно проявляют больше физической агрессии, а девочки — вербальной и косвенной, но это далеко не всегда работает именно так. Важно понимать, что за поведением агрессора стоят очень разные мотивы и потребности. Нужно не клеймить человека, который буллит, что он трудный и девиантный, а понимать, что в этот момент, когда он занимается буллингом, у него дефицит в плане удовлетворения его разных потребностей, например, во внимании, самореализации, безопасности. В этот момент самому буллеру, скорее всего, тоже не очень хорошо живется и у него самого тяжелая жизненная ситуация, связанная с семьей, учебой и другими факторами. К тому же, возможно, его преследует стигматизация и в школе его уже принимают за какого-то неправильного, плохого, хотя он, может быть, и рад был бы исправиться и вести себя по-другому. Таким образом, о едином портрете человека, занимающегося буллингом, говорить достаточно сложно, но, безусловно, можно выделить определенные закономерности. Это чаще всего люди, у которых есть сложности в семье, учебе, возможны проблемы в саморегуляции (например, недостаточно развита кора головного мозга, чтобы он мог остановиться в момент, когда хочет ударить или оскорбить). Но буллинг может исходить и от человека, у которого на поверхности видимых проблем нет. При этом внутри у него может быть определенное ощущение небезопасности и ему важно продемонстрировать свою силу. Или ему может не хватать внимания, принятия со стороны сверстников. Человек, занимающийся буллингом, часто ждет определенной реакции от своей жертвы. И дальше уже все очень индивидуально. Если дать этому человеку то, чего он хочет, он будет дальше продолжать, а если не дать — возможно, отстанет. Но это все работает не столь однолинейно. Фото: britishcouncil.org Кто чаще становится жертвой буллинга? Это чаще люди с определенными особенностями во внешности, поведении, речи и так далее. Очень часто жертвой буллинга становятся новенькие, которые недавно перевелись в новый класс. Какие-то закономерности существуют, но все может быть и не так линейно. Случается, что у подростка возникает конфликт с неформальным лидером в коллективе, и последний начинает в его сторону проявлять буллинг, а остальные подтягиваются. В итоге подросток становится объектом групповой травли, хотя каких-то отличительных особенностей от других ребят у жертвы буллинга и нет. Но обычно все же жертвами буллинга в подростковых коллективах становятся выделяющиеся чем-то подростки — внешностью, речью, или выделяющиеся тем, что они не интегрированы в коллектив, и оказываются козлом отпущения. Если говорить про кибербуллинг, то в этом случае травля исходит не всегда от знакомых людей. Многие подростки выкладывают в соцсетях различные видео, фото, посты, доступные широкому кругу читателей. И становятся объектами буллинга со стороны совсем незнакомых людей. То есть они могут стать жертвами буллинга и со стороны класса, и в интернете, если выложили какой-то объект своего творчества, вызвавший неоднозначную реакцию. Что делать жертве буллинга? Существует большая проблема, когда подростки боятся обращаться за помощью к взрослым людям и в принципе не верят в то, что они могут действительно получить помощь. Подростку в первую очередь важно обратиться к взрослому человеку, который будет на его стороне, поддержит, защитит. Если есть хороший контакт с классным руководителем, социальным педагогом, школьным психологом — в первую очередь нужно обращаться к ним. В некоторых ситуациях родители не могут дать достаточной поддержки и даже сами начинают ругать жертву буллинга, тем самым ухудшая ситуацию. Или могут сразу пойти разбираться, не выслушав своего ребенка, что может только обострить ситуацию и ухудшить отношения внутри коллектива. Бывает, что травля бьет по самооценке, эмоциональному состоянию. В этом случае важна поддержка психолога, поддержка близких. В кризисных ситуациях можно обращаться и на различные горячие линии помощи. Что может снизить вероятность стать жертвой буллинга? В целом различные развивающие занятия, тренинги, направленные на развитие социального интеллекта, снижают риск того, что человек станет жертвой буллинга. Всем подросткам было бы полезно посещать коммуникативные, социально-психологические тренинги, где можно научиться отстаивать свои границы, входить в контакт, разрешать конфликты. Это будет лучшим профилактическим и поддерживающим методом. Фото: detkityumen.ru Как родителю понять, что ребенок стал жертвой буллинга? Если между родителем и ребенком не налажено определенное тесное взаимодействие, когда ребенок придет и сам все расскажет, существуют определенные индикаторы, которые могут свидетельствовать о том, что школьник подвергается травле. Прежде всего — это длительная эмоциональная подавленность. Ребенок ходит грустный, замкнутый. То, что он предпочитает сторониться одноклассников, увидит скорее классный руководитель, чем родитель. Часто ребенок, подверженный буллингу, избегает массовых мероприятий в школе, а также часто болеет либо симулирует болезнь, чтобы остаться дома, либо действительно плохо себя чувствует. Если происходит физическое насилие — можно увидеть синяки, побои. Индикатор кибербуллинга — реакция ребенка на общение в интернете. Важно понаблюдать, меняется ли после этого настроение, начинается ли эмоциональный упадок. Агрессивное поведение тоже может свидетельствовать о буллинге — когда ребенок начинает себя резать, оставлять ожоги. Или выкладывает в соцсетях посты про смерть, свою боль, переживания, соответствующие тематические аудиозаписи, картинки. Часто ли бывают нужны кардинальные меры как смена школы? Ситуацию с буллингом практически всегда можно разрешить, не прибегая к кардинальным мерам, как смена школы. Вопрос лишь в том, насколько администрация школы в этом заинтересована и насколько у школы хватает на это ресурсов, сколько и какие там трудятся социальные работники, психологи. Зачастую из-за бюрократии нагрузка у педагогов-психологов бывает очень большой, и на одного школьного психолога приходится по 500, а то и более обучающихся. И проработать все ситуации просто нет физической возможности. И некоторые случаи буллинга тянутся до выпуска. Если все настолько безнадежно, то можно перевести ребенка в другую школу, где с проблемами буллинга работают больше и эффективнее. Но всегда сохраняется риск, что схожий сценарий повторится и в другом коллективе, куда попадет ребенок, который стал жертвой буллинга. Он будет новеньким. К тому же, если факторы уязвимости у него и так есть, важно проработать их. Если мы переводим ребенка из одной школы в другую, симптом снимается, но не факт, что ребенок не столкнется с буллингом опять. Так что в первую очередь стоит попытаться решать проблему локально. В крайних случаях перевод в школу оказывается необходимым. Бывают ситуации, когда родители несколько раз инициируют смену школы, но проблема повторяется. Я не хочу сказать, что жертва буллинга сама бывает виновата, но в таком случае стоит искать корень проблемы и прорабатывать этот момент. Что можно сделать на системном уровне, чтобы минимизировать случаи буллинга в школах? Совершенно точно — увеличивать количество ставок социальных педагогов и психологов. У психолога должна быть возможность хотя бы раз в неделю индивидуально заниматься по запросам, если у школьника есть проблема, и провести индивидуальную консультацию. Важно, чтобы у психолога было выделено время под командные занятия на сплочение класса, развитие социальных навыков. И чтобы была возможность проводить постоянную диагностику, мониторинг ситуации, обработку результатов. Важно работать в системе. Психолог не всегда работает в кооперации с другими специалистами, администрацией школы. Важно, чтобы все стороны были в курсе действий друг друга, могли выносить проблемы на консилиум и совместно обсуждать их. Психологам необходима определенная свобода действий. И в некоторых школах такое уже есть — психолог может инициировать работу в том числе с учителями, инициировать психогигиеническую деятельность, менять среду в школе, делать ее более психологически благоприятной. Но часто психологи опасаются давления администрации, и им директивно не разрешают такого рода демократию. Нужна командная работа, чтобы директор школы прислушивался к прогнозам и рекомендациям психолога, а классные руководители и учителя обращали внимание на взаимодействие и индивидуальные особенности учеников, а не только результаты учебы, пытались помочь ребенку, даже если его поведение девиантно. Важно, чтобы у психологов была возможность работать и с родителями, давать обратную связь, проводить просветительские занятия. Заниматься психологическим просвещением в отношении с родителями просто необходимо. Родители должны разбираться в возрастной психологии. Фото: pvsm.ru

Как я уже писал выше, поведение человека, который занимается буллингом, идет от нормальных человеческих потребностей — все мы нуждаемся в безопасности, внимании. Нужны развивающие занятия, ресурсы, чтобы дети могли удовлетворять эти основные потребности социальным способом. В тех школах, где создано больше возможностей в плане кружков, секций, — для человека, который мог бы пойти кого-то поколотить, чтобы на него обратили больше внимания, создано больше возможностей получить внимание и принятие со стороны сверстников другими путями. Например, пойти в какой-то кружок по душе и интересам и самореализоваться там. Помогают и разные развивающие занятия, направленные на то, чтобы дети могли лучше друг с другом коммуницировать, говорить о своих чувствах, чтобы они могли себя лучше регулировать, находить способы совладать с собой, своим стрессом. Дети, подростки — у них часто бурлит, происходит много разных физиологических и психологических изменений, и проявления агрессии вполне нормальны. Нормально, что человек испытывает злость, раздражение. Но можно ее проявлять, побив кого-то, а можно — в другом русле, например, на кружке по единоборствам. Еще одна хорошая практика — когда вводят в школьную программу занятия по психологии. Это пока довольно редкое явление, которое где-то носит факультативный характер. Но в любом случае такие занятия — это очень большой ресурс. Когда дети начинают разбираться в себе, других людях, границах, взаимодействии, это очень сильно положительно влияет на атмосферу в школе.

Родителям важно работать над собой. Известно правило, когда в самолете при аварийной ситуации рекомендуют сначала надеть маску на себя, а потом уже на ребенка. Если родители работают со своими проблемами, стремятся формировать в себе бережную, принимающую позицию по отношению к ребенку, стараются идти с ним на контакт, уважать его мнения и интересы, то риски того, что ребенок будет заниматься буллингом или станет его жертвой, сильно снижаются. При возможности не стоит пренебрегать различными психологическими развивающими занятиями, которые можно посещать вместе с ребенком. Тем более в Казани есть отличная психологическая школа на базе Казанского федерального университета. Всегда есть бесплатные возможности для посещения занятий, различные фонды, куда можно обращаться за помощью.

Никита Лаврешкин