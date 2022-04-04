День в истории: ТАССР в Германии, основание Москвы и создание НАТО

Чем примечательна дата 4 апреля?

Сегодня, 4 апреля, Международный день Интернета и день геолога. а также Пасха у католиков. В этот день в Санкт-Петербурге вышла газета с рекламой романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», появилась одна из самых редких почтовых марок «Британская Розовая Гвиана», американский ученый Кинг выделил витамин С, был основан НАТО. Родились французский художник Пьер Поль Прюдон, английский писатель Майн Рид, немецкий и британский инженер Карл Сименс, советский писатель Юрий Герман, актриса Элина Быстрицкая, кинорежиссер Арсений Тарковский. Умерли итальянский драматург Карл Гоцци, девятый президент США Уильям Гаррисон, немецкий изобретатель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания Карл Бенц, американская актриса Глория Свенсон. В СССР скончались композитор Никита Богословский, писатель Владимир Солоухин, кинорежиссеры Григорий Данелия и Динара Асанова.

Пособия пострадавшим от пугачевского бунта, покушение на Александра II и ТАССР на выставке в Германии

4 апреля 1775-го была открыта экспедиция Дворянского банка в Казани для оказания пособий пострадавшим от Пугачёвского восстания яицких казаков 1773 года. Тогда через год войско начало осаду Казани. Часть гарнизона укрылась в Кремле, однако Пугачёв отступил за Казанку, где пополнял свой отряд за счет местных крестьян. В бою за город армия восставших потерпела жестокое поражение.

Штурм Пугачевым Казани, картина Ф. А. Моллера. Источник wikipedia.org

4 апреля 1866 года бывший студент Казанского университета Дмитрий Каракозов совершил первый революционно-террористический акт в истории России — покушение на Александра II. Он стрелял в императора у ворот Летнего сада, однако промахнулся, поскольку его руку оттолкнул картузник Осип Комиссаров. Каракозов был повешен на глазах у толпы 3 сентября на Смоленском поле в Санкт-Петербурге

4 апреля 1984 года в Ганновере открылась выставка-ярмарка, на которой была представлена Татарская АССР. Само мероприятие проводилось в Германии с 1947 года. В год до советской перестройки на ней было выставлено около 6 тысяч экспонатов. Наша республика занимала основное место в экспозиции, представляющая нефтяные богатства республики.

Основание Москвы, Ладожский канал и газетная реклама «Евгения Онегина» в газете

4 апреля 1147 года в Лаврентьевской летописи — первое письменное упоминание о Москве. Основание нынешней столицы датируется этими цифрами и приписывается Великому князю Юрию Долгорукому. Впрочем, по данным раскопок Москва старше, как минимум, на 100 лет. Первые стоянки, раскопанные в Царицынском парке, Крылатском и Чертанове, датируются серединой второго тысячелетия до нашей эры. Первым удельным князем города стал Даниил, сын Александра Невского, который правил с 1263-1303 годы. В 1947 году Сталин перенес день Москвы с апреля на сентябрь, поэтому и по сей день основание столицы празднуется осенью.

Источник wikipedia.org

4 апреля 1719 года началось строительство Ладожского канала длиной 117 км. Транспортный водный путь вдоль Ладожского озера, соединявший реки Неву и Волхов, в начале XVIII века стал крупнейшим гидротехническим сооружением в Европе. Его появление ускорило жизнь региона, поскольку теперь можно было перевозить материалы по воде. На сегодняшний день Староладожский канал непригоден для судоходства, его заменил Новоладожский канал, построенный в 1866 году.

4 апреля 1833 года в петербургской политической и литературной газете «Северная пчела» была выпущена первая реклама романа «Евгений Онегин»: «Поспешаем известить любителей отечественной словесности, что «Евгений Онегин», коего главы изданы были отдельными книжками, нынче отпечатаны особо, вполне. Радуемся за всех читателей». Литературная история «Северной пчелы» началась с публикаций произведений Пушкина, а завершилась травлей его личности и упреками за вольнодумство. Со временем газета начала «доносить» на писателей, а в 1864 году и вовсе прекратила существование.

Фото wikiznanie.ru

Самая редкая почтовая марка, витамин С и создание НАТО

4 апреля 1856 года в Британской Гвиане (ныне Гайана) была напечатана самая редкая почтовая марка. Изначально было выпущено 3 стандартных вида: одна ценой в 1 цент предназначалась для использования в местных газетах, другие две, номиналом в 4 цента, красного и синего цвета — для оплаты почтовый отправлений. Впервые «Британскую Гвиану» обнаружил шотландский мальчик в пачке писем. Он продал ее знакомому коллекционеру. Через 5 лет марка, как и вся коллекция, перешла к ливерпульскому торговцу, который продал ее одному известному барону за 150 фунтов. В 1917 году марку передали в Берлинский почтовый музей, однако Франция конфисковала ее в счёт уплаты репараций по окончании Первой мировой войны. В Париже начались аукционы, на одном из которых американский миллионер приобрел «Британскую Гвиану» за 36 тысяч долларов. После марка была куплена австралийским скототорговцем за 42 тысяч долларов. Владельцы стремительно менялись, и к июню 2014 года «Гвианский уникум» стоил 9,5 млн долларов, став самой дорогой маркой в мире. А последнее ее путешествие отмечается в июне 2021 года, когда «Британскую Гвиану» продали за 8,3 млн долларов компании Stanly Gibbons.

Фото wikipedia.org

4 апреля 1932 года американским биохимиком Чарльзом Гленом Кингом впервые из сока лимона был выделен витамин С. Ученый искал средство против цинги. За права первооткрывателя витамина боролись несколько человек: в 1928 году венгерский биохимик Альберт Сент-Дьёрдьи добыл его из надпочечников животных и нескольких растений, назвав витамином С. Однако именно Кинг доказал, что аскорбиновая кислота предотвращает цингу.

4 апреля 1949 года была создана Организация Североатлантического договора, она же — Североатлантический Альянс, более известная как НАТО. Это военно-политический блок, в состав которого входят большинство стран Европы, США и Канада. НАТО было создано с целью защиты Европы от влияния Советского Союза. Договор, подписанный странами, создавал систему коллективной безопасности. Изначально в состав НАТО входило 12 стран, к 2020 году количество государств расширилось до 30.