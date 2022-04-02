Видеоопрос: «Где и как вы планируете провести майские праздники?»
В условиях ограниченного международного авиасообщения, ослабления рубля и санкционного давления татарстанцы, как и остальные россияне, в большинстве своем планируют отдыхать на майских праздниках внутри страны. Лидерами бронирований на эти длительные выходные стали Краснодарский, Ставропольский края, Крым и Санкт-Петербург.
— Как и где вы планируете провести майские праздники? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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