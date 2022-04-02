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Видеоопрос: «Где и как вы планируете провести майские праздники?»

00:00, 02.04.2022
Видеоопрос: «Где и как вы планируете провести майские праздники?»
Фото: Олег Тихонов

В условиях ограниченного международного авиасообщения, ослабления рубля и санкционного давления татарстанцы, как и остальные россияне, в большинстве своем планируют отдыхать на майских праздниках внутри страны. Лидерами бронирований на эти длительные выходные стали Краснодарский, Ставропольский края, Крым и Санкт-Петербург.

— Как и где вы планируете провести майские праздники? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Татьяна Жиляева, видео Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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