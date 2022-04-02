Казань становится центром российского спорта «закрытого цикла»

Только весной город примет сразу четыре чемпионата России

Потеряв домашние чемпионат мира по плаванию на короткой воде и соучастие в волейбольном чемпионате мира, Казань становится городом, куда стремятся спортивные федерации для проведения чемпионатов страны. Подробнее — в статье «Реального времени».

Третий старт гимнастов в Казани

С апреля столица Татарстана станет центром притяжения сразу четырех видов спорта, в перспективе даже пяти. Начнется все с чемпионата России по спортивной гимнастике, который пройдет в Казани в третий раз после чемпионатов 2017 и 2018 годов. Причем есть разница между нынешним стартом и предыдущими.

Ранее спортсмены собирались вместе, а сейчас они разделены на чемпионат России среди женщин (с четвертого по десятое апреля) и среди мужчин (с 11 по 17 апреля). Другое отличие: в рамках чемпионатов будут также разыграны медали первенств России среди девушек и юношей соответственно.

За 14 комплектов наград у взрослых поспорят 65 гимнасток, среди которых две местные — Урсула Шакирова из Казани и Мария Минаева из Зеленодольска. Кстати, последняя — победительница недавнего этапа Кубка мира. Среди порядка 90 гимнастов три татарстанца: Даниэл Маринов из Зеленодольска, Иван Антонихин и Александр Чичеров из Чистополя, — которые будут стартовать в командных соревнованиях за сборную Поволжского федерального округа. Еще двое — Инсаф Идиятуллин из Нижнекамска и Станислав Исаев — выступят только в личном первенстве.

Для понимания, команда Поволжского округа одна из сильнейших в стране, поэтому две гимнастки и три гимнаста будут иметь больше шансов на медали по итогам командника, чем два личника. Зеленодолец Маринов родился в Болгарии, но давно живет и начал заниматься гимнастикой в России, поэтому является полноценным продуктом татарстанской школы спортивной гимнастики, которая, кстати, делегирует еще десятерых участников на домашнее первенство страны. Для сравнения: в 2018 году, когда Казань также принимала чемпионат страны, от республики участвовали только четверо.

После гимнастического чемпионата Казань примет национальные старты по плаванию, синхронному плаванию, триатлону. Фото: Ринат Назметдинов

Направление на Азию

После гимнастического чемпионата Казань примет национальные старты по плаванию, синхронному плаванию, триатлону. Пока что в планах проведение турниров по хоккею на траве, поскольку главным тренером сборной является наставник «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян, а в тренерском штабе работает тренер-аналитик Тимур Тимашков из Беларуси, которая также находится под международными санкциями, и спортивное руководство двух стран активно прорабатывает проведение совместных турниров, о чем заявил недавно министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук:

— Где-то будут созданы совместные лиги, где-то — этапы Кубка Союзного государства. Практически по всем видам уже приняты решения и разработана система мероприятий.

О некоем спортивном импортозамещении говорил недавно и министр спорта Татарстана Владимир Леонов, анонсировавший три международных турнира в Казани: летом, осенью и зимой, оставив в тайне виды спорта. Надо, кстати, отметить, что 2022 год, как постолимпийский, один из самых малосодержательных в плане проведения спортивных мероприятий. Безусловно, самая большая потеря — это волейбольный чемпионат мира среди мужских команд, тут, конечно, обидно до слез. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Казани — весьма спорная потеря. Конкретнее мы поговорим о нем в ближайшее время с представителем тренерского штаба сборной Татарстана Алексеем Кузнецовым, но последние два турнира 2021 года — это чемпионат Европы в Казани и мировой чемпионат в Абу-Даби — показали, что и Татарстан пока притормозил, и уровень участников на короткой воде не всегда бывает высоким.

Из чемпионатов на внешнем контуре — потерян чемпионат мира по водным видам спорта. Впервые за долгое время на него отобралась мужская сборная России по водному поло, костяк которой составляют ватерполисты СК ВВС «Синтез», а также прыгун в воду Никита Шлейхер теряет возможность стартовать.

Не все еще решено в мире с коронавирусом. Россию не допустят до международной летней Универсиады в китайском Чэнду, но нет никакой гарантии в том, что она состоится. К примеру, зимняя в Швейцарии была отменена, среди перенесенных в последнее время был этап Кубка мира по фристайлу в чешском городе Шпиндлерув Млин. Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль был запланирован на конец декабря, а состоялся только в марте в финском городе Вуокатти. И вот его итоги вызывают очередные вопросы в беспристрастности и честности МОК и тех, кого принято называть «западными партнерами».

Впервые за долгое время на чемпионат отобралась мужская сборная России по водному поло, костяк которой составляют ватерполисты СК ВВС «Синтез». Фото: Максим Платонов

Все божья роса

Дело в том, что фестиваль был запланирован на декабрь прошлого года, и тогда успели провести один старт — хоккейный турнир. Выиграла команда Финляндии, на втором месте Беларусь, на третьем Россия. Затем старты перенесли из-за коронавируса на 20—25 марта, и юных спортсменов России и Беларуси на них уже не допустили. Но медали-то мы завоевали. По факту — да, по-европейски — нет, поэтому в итоговой таблице на официальном сайте соревнований нет ни Беларуси, ни России. Все в рамках декларируемых принципов, «следуя олимпийским принципам, воспитывает дух дружбы, честной игры и толерантности».

В том числе и поэтому Россия переориентируется на другие континенты. В частности, бывший министр спорта Татарстана Марат Бариев заявил о том, что «в июле во Владивостоке пройдут международные спортивные игры «Дети Азии», на участие в которых уже заявились 28 стран. Если ранее Татарстан направлял для участия спортсменов только по нескольким видам спорта, то сейчас мы максимально представим наш регион».

Вариант того, как можно избежать недоразумений в Европе и расширять контакты по всему миру, демонстрируют наши недавние собеседники, международная федерация поясной борьбы корэш. Начать с того, что она финансово самостоятельна. Во-вторых, Европа не имеет серьезного значения в этом виде спорта, который развивают порядка 40 стран мира, из них плюс-минус десять европейских стран (Германия, Италия, Чехия, Украина и вся Прибалтика) входят в так называемый список недружественных России государств.

Затем в бывших странах СССР развитие этого вида спорта лежит на этнических татарах, мало интересующихся ситуацией на Украине. Большое количество федераций представляют Азиатский континент, при этом не Юго-Восточную часть, с Кореей, Японией, а страны мусульманского мира, которые также не высказывают порицания России, как и мусульманские страны Северной Африки. Нет прямого подчинения Объединенному миру борьбы, куда входят многочисленные федерации по единоборствам, отстранившему российских борцов от международных стартов. Необходимо понимание, что на какое-то время, текущий год — это уж точно, тот же самый корэш будет нашим выходом на международное спортивное пространство, а не только страны ОДКБ. Это, кстати, знак российским регионам, развивающим ту же самую греко-римскую борьбу, дзюдо, самбо, чьи спортсмены отставлены от международных стартов, осваивать приемы поясной борьбы корэш и бороться в прямом смысле этого слова за право участия в международных стартах, которых будет достаточное количество.

Само по себе отстранение от международного спортивного движения, где-то полного, как произошло на днях с биатлоном, когда международная федерация исключила из своих членов Россию, где-то частичное, когда-нибудь завершится. Но надо осознавать что возвращение в олимпийскую среду должно быть полноценным, исключающим ситуации, подобные Европейскому юношескому Олимпийскому зимнему фестивалю, когда даже легитимно завоеванные медали аннулировали.

Необходимо понимание, что на какое-то время, текущий год — это уж точно, тот же самый корэш будет нашим выходом на международное спортивное пространство. Фото: Олег Тихонов

Суперкубка не будет

Чемпион прошлого года «Локомотив» из Калининграда и обладатель Кубка казанское «Динамо-Ак Барс» лишаются возможности побороться за почетный трофей российского волейбола. Федерация России решила отменить этот матч, памятуя о его многострадальности. Он был запланирован на 29 января в Калининграде, в рамках матча регулярного чемпионата страны. Но именно в эти дни наши соперницы ушли на карантин в связи с ковидом, что сейчас воспринимается с неким удивлением. В итоге по регламенту команда, которая попадает в такую ситуацию, теряет право на проведение домашнего матча, и в этом сезоне обе игры между командами состоялись в Казани. Первая, собственно, была еще в прошлом году.

Также среди новостей из мира женского волейбола тот факт, что полька Мальвина Смаржек была вынуждена покинуть Калининград, хотя категорически не хотела этого делать, а легионерки Казани на месте, хотя Саманта Фабрис представляет проблемную в нынешней ситуации страну Хорватия. Тот же «Рубин» Филиппа Уремовича удержать не смог.

Остаются в команде и волейболисты «Зенит-Казань» Бартош Беднож из Польши и американец Майка Кристенсон, в выходные поспособствовавшие победе зенитовцев в Белгороде.

В целом Казань, за исключением баскетбола, футбола и хоккея, удерживает легионеров и даже привлекает новых иностранцев. Так, на днях в регбийную «Стрелу» перешел южноафриканец Хайнрих Кронье, а его соотечественник Эдди Лодик, востребованный в любом сильном европейском чемпионате, был признан лучшим игроком по итогам третьего тура чемпионата России по олимпийской дисциплине — регби-7. «Стрела» в актуальной таблице идет на третьем месте из 11 команд-участниц.

На общем фоне отъезда легионеров из российских команд любопытно смотрится подписание контракта ЦСКА до конца сезона со шведским баскетболистом Йонасом Йеребко. С другой стороны, сын американских баскетболистов уже играл ранее в российском чемпионате, защищая цвета «Химок», к тому же ему 35 лет, а это достаточно критичный для баскетбола возраст, чтобы подумать о хорошем контракте под занавес карьеры. В любом случае, этот контракт демонстрирует, что полного разрыва связей России и Европы пока не произошло.



Джаудат Абдуллин