Поликлинику научного центра РАН выселят из занимаемого полвека здания в центре Казани?

Исторический особняк отдадут в аренду представителям малого и среднего бизнеса

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области выставило на торги право заключения договора аренды исторического здания Казани на улице Муштари, 33. В нем еще с советских времен работает поликлиника Казанского научного центра РАН. Новый арендатор определится уже через 3 недели, а главврач известного медучреждения оказался даже не в курсе, что нужно срочно подыскивать другое помещение. Новость шокировала и учредителя поликлиники — Казанский научный центр РАН, в чьем оперативном ведении находится здание. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

«Это как снег на голову»

В Казани ищут нового арендатора в историческое здание на улице Муштари,33. Здесь много лет работает известная казанцам поликлиника, подведомственная местному отделению Российской академии наук.

МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области объявило аукцион на право заключения договора аренды этого двухэтажного строения с подземным этажом и общей площадью 668,4 кв. м. Начальная цена лота — 2,8 млн рублей. Срок аренды — 5 лет с момента подписания акта приема — передачи имущества.

Торги пройдут 20 апреля, время окончания приема заявок — 14 апреля. Особое условие — участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Действующая поликлиника в выставленном на торги доме — одно из старейших городских лечебно-профилактических учреждений, основанное в 1965 году. В исторический особняк на Комлева, 33 (так ранее называлась улица Муштари) поликлиника въехала в 1973 году. За свою более чем полувековую историю из медучреждения, обслуживающего сотрудников научно-исследовательских институтов, она превратилась в современный медцентр для всех казанцев, в котором оказывается весь спектр диагностической и лечебной помощи. Двухэтажный кирпичный особняк, помимо этого, является объектом культурного наследия республиканского значения и охраняется государством.

В реестре объектов культурного наследия здание числится как дом, в котором жил Ибрагимов. Фото: Игорь Алексеев/wikipedia.org

Примечательно, что в самой поликлинике ни сном, ни духом не ведают, что им в ближайшее время придется съехать. Главный врач Ринат Хузиахметов узнал о торгах от корреспондента «Реального времени» и заявил, что никаких уведомлений об аукционе не получал:

— Первый раз об этом слышу. Это как снег на голову. Здание не может быть выставлено на аукцион, это федеральная собственность, объект исторического наследия, — отметил главврач поликлиники.

Хузиахметов пояснил, что поликлиника является обособленным структурным подразделением Казанского научного центра РАН, а сам он, как руководитель, работает по доверенности. Не представляет он и куда может переехать медучреждение, если придет новый арендатор — этот вопрос даже не обсуждался.

«Будем разбираться, как это случилось»

В головном офисе тоже оказались не в курсе предстоящих торгов. Ознакомившись с размещенным на электронной площадке «РТС-тендер» лотом, замдиректора ФИЦ Казанского научного центра РАН Андрей Мартынов, курирующий имущественные вопросы, заявил «Реальному времени»:

— Сказать, что я в шоке — это ничего не сказать. Будем разбираться, как это случилось. Но это точно не мы. ФИЦ стало правонаследником недавно. Эта вновь образованная организация включает в себя несколько институтов, и в нашем управлении ряд объектов федеральной собственности. Мы следим за этим зданием, ведем его планомерное восстановление. Поэтому меня удивила информация о торгах, — прокомментировал Мартынов.

«Реальное время» связалось с организатором аукциона — МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области. Обозначенная как «контактное лицо» Регина Давыдова подчеркнула, что не знала, что по этому адресу находится поликлиника.

— Мы выставляем на аукцион только те объекты, которые находятся в собственности Российской Федерации. Здание никому, кроме Российской Федерации, не принадлежит. Кого мы должны уведомлять в таком случае? — заявила Давыдова.



Агентству удалось доказать неправомерность передачи права собственности на исторический особняк властям Казани, и по решению суда он отошел федералам. Фото: liveinternet.ru/users/5132602/

Стоит отметить, что в федеральную собственность здание на ул. Муштари перешло относительно недавно — в 2017 году. Этому предшествовала судебная тяжба распорядителя имущества Академии наук — Федерального агентства научных организаций (ФАНО) с КЗИО Казани. Дело в том, что с 1994 года объект числился за муниципалитетом. ФАНО активно занялось «собирательством» академического имущества по всей стране, обратив свой взор и на наш город. Агентству удалось доказать неправомерность передачи права собственности на исторический особняк властям Казани, и по решению суда он отошел федералам.



Дом модного архитектора

В 1906 году этот дом приобрел известный казанский архитектор Константин Олешкевич для себя и перестроил по собственному проекту. Это типичный пример архитектуры модерна. Здание имеет ассиметричный фасад с двумя ризалитами, над северным ризалитом — трехгранный эркер с завершением сложной формы, возвышающимся над кровлей. Низ эркера украшен стилизованной головой химеры. Фасад облицован керамической плиткой завода Овсяного, некоторые элементы выделены цементной штукатуркой и побелены.

Низ эркера украшен стилизованной головой химеры. Фото: liveinternet.ru/users/5132602/

Олешкевич в 1903—1910 годах служил городским архитектором, в 1920-е годы, будучи профессором, преподавал в Казанском политехническом институте. Специализировался на модерне. По его проектам в Казани построены: здание промышленного училища (ныне здание КГТУ-КХТИ, ул. Маркса, 72), дом Чукашева (ныне Союз архитекторов, ул. Горького 19), Шамовская больница (городская клиническая больница №1, ул. Калинина, 5). В 30-е годы он был необоснованно репрессирован и реабилитирован посмертно в 2002 году.

В советское время особняк у Олешкевича был конфискован. Сначала в нем разместился детский дом, а потом он стал жилым. В 1923—1927 годах здесь жил татарский писатель, общественный деятель, ученый Галимджан Ибрагимов, а позже, в 1929—1942 годах во флигеле, который сейчас снесен — поэт и прозаик Адель Кутуй. В реестре объектов культурного наследия он числится как дом, в котором жил Ибрагимов.