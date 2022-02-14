Гид по улице Муштари: поэты, девелоперы, военные и физиологи

Прогулки по бывшей Комиссариатской. Часть 2-я

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники. Мы уже рассказывали про улицу Ульянова-Ленина и половину Муштари, которая раньше называлась Новокомиссариатской. Продолжим наш путь дальше, от угла на Щапова, где квартиры сдавались внаем, где в царское время жили дети поэтов, а в советское — воспитывали детей.

Лядской сад

Назван в честь генерал-майора Алексея Лецкого, который содержал вместе с усадьбой сад (на месте усадьбы долгое время стоял памятник Горькому). К слову, Большой Лядской улицей тогда называли часть Горького и Галактионова, а оставшуюся до Пушкина — Малой Лядской.

Дом Киселева — как Дом ученых. 1930-е годы. Фото: pastvu.com

Дом Киселева (20)

Дом в стиле модерн, построенный в 1910 году, спроектировал Константин Олешкевич, родившийся в Вильно, а в Казани работавший городским архитектором. После революции преподавал в Казанском политехническом институте. Среди его зданий — дом Варвары Дружининой (ул. Козьмодемьянская, 2/5), КГТУ-КХТИ (ул. Маркса, 72), дом Чукашева (ул. Горького, 19), Шамовская больница (ул. Калинина, 5). В 1930-м его репрессировали, в 1937-м он умер. В доходном доме Николая Киселева обитали чиновники, позднее жили ученые, а потом работал Институт проблем информатики АН РТ. Сейчас ему вновь возвращают жилую функцию — теперь это дом с недешевыми 17 квартирами.

Дом Иванова. 1970-е. Фото: pastvu.com

Дом Иванова (22)

Доходный дом Михаила Иванова, 1908 года, при этом очень классицистический по виду. Отметим балконы с чебаксинской ковкой. В советские годы здесь работал детский сад, потом — отдел образования Вахитовского района. В прошлом году дом признали аварийным — теперь его, как и соседний, превращают в элитный ЖК, так что название у них общее — «усадьба Иванова и Киселева».

Дом Царевской, 1920-е годы. Фото: pastvu.com

Дом Марии Царевской (24)

Также творение Олешкевича, небольшое кирпичное здание. Если верить, что отец Царевской был помещиком в селе Сумароково (Бугульминский район), тогда верно то, что ее, инструктора, в 1932 году забрало ОГПУ ТАССР, обвиняя в антисоветской агитации, но дело было прекращено за недостаточностью улик.

Училище глухонемых. 1910-е. Фото: pastvu.com

Училище глухонемых (26)

Дом на углу Маркса построен в 1905 году городским архитектором Иваном Колмаковым (он после этого ушел в отставку, открыл свое архитектурно-техническое бюро и заведовал заводом силикатного кирпича). Инициатором и главным спонсором строительства училища стал купец Иван Павловский, чьи сын и дочь были глухонемыми. Сначала занятия проходили в другом здании на Маркса. Дети учили Закон Божий, русский язык, арифметику, географию, чистописание, а также ремесла: после они могли стать столярами, токарями, сапожниками, портными, печатать тексты. Учили мимическим способом, а потом — устным. В советское время из него вырос Казанский институт глухонемых детей, который позже стал школой глухонемых детей имени Ласточкиной, школой-интернатом. А сейчас в здании — детская музыкальная школа. Несколько лет назад его отремонтировали.

Музей Боратынского. Фото: boratynskiy.tatmuseum.ru

Усадьба Боратынских (28)

Здесь жил младший сын поэта Евгения Боратынского, предводитель дворянства Казанского уезда Николай с женой Ольгой, дочерью профессора Казем-Бека. В советское время кого-то из потомков расстреляли, кто-то ушел в белую армию. При Советах здесь разместили музыкальную школу. В 1977-м в 34-й школе появился школьный музей поэта, который вскоре стал государственным, а в 1991-м флигель усадьбы отдали музею. В 2011—2015 году музей прошел комплексную реставрацию, после чего главное здание также стало экспозиционным.

Муштари, 30. Фото: 2gis.ru

Дом Боратынских (30)

В 1901-м его построили по проекту Степана Бечко-Друзина, представителя династии архитекторов, он, в частности, работал над Родионовским институтом благородных девиц и Макарьевской церковью в Адмиралтейской слободе. Последнее место работы — декан инженерно-строительного факультета Казанского индустриального техникума.

В 1939-м архитектор Поспелов превратил его в четырехэтажный дом. Здесь обитал Хамид Муштари, глава кафедры теоретической механики в Казанском институте инженеров коммунального строительства, а после — кафедры теоретической механики, теории упругости и строительной механики самолета в Казанском авиационном институте и кафедры теоретической механики в Казанском химико-технологическом институте. Муштари, к слову, писал учебники по физике и математике на татарском языке.

Дом Апехтиной — Котелова. 1939 год. Фото: pastvu.com

Дом Апехтиной — Котелова (31)

Он же дом-музей Василия Аксенова, в котором писатель жил в детстве — его приютили родственники, когда родителей отправили в лагеря. Назван дом по имени Ольги Апехтиной, урожденной Шнегас родом из дворян, построивших его в начале XIX века. Шнегас, к слову, был попечителем Арского кладбища. В конце того же века владельцем его был купец Котелов. А после революции дом превратился в коммуналку. Сейчас здесь находится дом-музей Аксенова и ресторан.

Усадьба Сандецкого. Начало XX века. Фото: pastvu.com

Усадьба Сандецкого (Маркса, 64)

Сейчас это — Казанский государственный музей изобразительных искусств РТ. А построен он в 1906 году по проекту Федора Амлонга. Помимо самого особняка, здесь есть флигель и сад. Жил в нем сначала генерал Карасс, а потом Александр Сандецкий, глава Казанского военного округа. В этом же особняке Сандецкого в марте 1917-го арестовали, после чего в доме разместился противотуберкулезный диспансер. Позднее, пережив серьезную обработку и ремонт, усадьба перешла музею. Жаль, что здесь не водят экскурсии по истории усадьбы — но если удастся их организовать, гостям можно было бы показывать секретную комнату, в которой генерал скрывался от правосудия.

Усадьба Бронникова. 1960—1970-е годы. Фото: pastvu.com

Галерея современного искусства (Маркса, 57)

Вместе Художественном фондом РТ порождает своеобразный арт-кластер. На этом месте с 1830-х годов стояла усадьба, которая принадлежала зятю казанского губернатора Альберта фон Пирха Владимиру Бекетову, а в конце XIX века — хирургу Василию Бронникову. После революции это была коммуналка. Снесли усадьбу в 1978 году, построив на ее месте ГСИ РТ, по проекту Германа Бакулина.

Дом Олешкевича. Фото: liveinternet.ru

Дом Олешкевича (33)

Жилище самого архитектора, конфискованное у него в советское время и превращенное сначала в детский дом, а потом в поликлинику научного центра РАН (Олешкевич при этом продолжил работу в политехе). Кроме того, здесь жили такие писатели, как Галимджан Ибрагимов (спектакль по его повести о голоде в Поволжье «Адәмнәр» идет в театре «Экият») и Адель Кутуй (его «Неотосланные письма» можно увидеть в Кариевском театре — оба спектакля ставил Ильгиз Зайниев). Дом в стиле модерн — асимметричный, украшенный трехгранным эркером с головой химеры.

Дом Аристова. 1980-е. Фото: pastvu.com

Дом Аристова (35)

Аристов в Казани не жил, все сдавал, получая солидный доход. Да и вообще — сначала дом принадлежал его жене. Ученый-физиолог Александр Самойлов, основатель российской электрокардиографии, жил здесь с семьей в 1910—1924 годах, причем его дочь Анна на первом этаже в 1913 году организовала первый в Казани детский сад по методу Фребеля. Собственно, этот немецкий педагог еще в 1840 году и открыл первое учебное и воспитательное заведение для детей дошкольного возраста, которое назвал «детским садом».

